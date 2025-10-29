Samsung Galaxy Z Tri-Fold: primul telefon cu ecran dublu pliabil prinde contur înainte de lansare

După ani de experimente și versiuni rafinate ale telefoanelor pliabile, Samsung este pe cale să ducă designul mobil la un nou nivel. Imagini și clipuri video apărute recent pe rețelele de socializare arată pentru prima dată în detaliu Samsung Galaxy Z Tri-Fold, un smartphone care se pliază de două ori și promite o transformare completă a modului în care folosim un telefon – și o tabletă – în același dispozitiv.

Modelul, așteptat să fie prezentat oficial până la finalul anului 2025, a fost văzut pentru prima dată la un eveniment paralel al summitului APEC din Coreea de Sud, potrivit surselor din industrie. Deși compania sud-coreeană nu a confirmat încă lansarea, imaginile par autentice și indică un prototip aproape finalizat.

Samsung a fost mereu liderul segmentului pliabilelor, dar odată cu Galaxy Z Tri-Fold, pare să ridice miza mai mult ca oricând. Conform imaginilor distribuite de cunoscutul leaker @UniverseIce, telefonul vine cu un ecran intern de aproximativ 10 inch, care se deschide în format de tabletă. Atunci când este complet desfăcut, dispozitivul oferă o suprafață de afișare mult mai mare decât cea a actualului Galaxy Z Fold 7.

În poziția pliată, telefonul arată ca un smartphone convențional, dar mecanismul său se bazează pe o dublă pliere – spre dreapta și apoi spre stânga –, ceea ce îl face să se desfășoare complet într-o mișcare elegantă, asemănătoare cu deschiderea unei cutii. Această abordare diferă de modelul Huawei Mate XT, care folosește o pliere în formă de „Z”, mai complexă și, potrivit surselor, mai puțin stabilă.

Imaginile publicate arată și o cameră internă poziționată discret în partea superioară a ecranului, sub forma unui mic orificiu negru, detaliu familiar utilizatorilor de Fold 5 și Fold 7. În schimb, marginile par vizibil mai subțiri, iar tranziția dintre cele trei secțiuni ale ecranului este mai fluidă decât în versiunile anterioare.

Surse apropiate companiei susțin că ecranul va folosi noua generație de panouri OLED flexibile dezvoltate de Samsung Display, cu o rezistență crescută la îndoire și o pliere estimată la peste 200.000 de cicluri – adică aproximativ cinci ani de utilizare zilnică intensă.

Mecanismul de pliere și limitările posibile

Unul dintre cele mai interesante detalii observate în clipul video viral de pe Weibo și X este modul de pliere al telefonului. Deși conceptul de „tri-fold” sugerează o versatilitate mai mare, în realitate, mecanismul Samsung ar putea fi gândit pentru a funcționa optim doar în două poziții: complet închis și complet deschis.

Utilizarea în poziția intermediară – cu o singură parte desfăcută – pare mai puțin ergonomică, iar ecranul nu pare calibrat pentru un astfel de scenariu. Asta ar putea însemna că Samsung mizează pe o experiență clară și bine definită: un smartphone clasic în forma compactă și o tabletă complet funcțională atunci când este deschis.

Potrivit primelor reacții, sistemul de balamale este mai solid și mai uniform decât la generațiile anterioare. Inginerii Samsung ar fi reușit să reducă și grosimea dispozitivului pliat, o critică recurentă în cazul seriilor Fold. Surse din Coreea susțin că prototipul Tri-Fold este cu aproape 1,5 mm mai subțire decât Galaxy Z Fold 7 atunci când este complet închis, menținând totuși o baterie dublă și o structură internă complexă.

Pe partea de software, este așteptat ca dispozitivul să ruleze o versiune adaptată de One UI 7, cu funcții dedicate multitasking-ului avansat, împărțirea ecranului în trei secțiuni active simultan și tranziții fluide între modul telefon și modul tabletă. Aceste caracteristici vor fi esențiale pentru a diferenția Tri-Fold de simplele pliabile existente.

Lansarea și competiția: Samsung își apără supremația într-o piață care se diversifică rapid

Samsung nu a anunțat încă o dată exactă pentru lansarea Galaxy Z Tri-Fold, dar compania a reiterat anterior că planul este să introducă modelul în 2025. Cu imaginile deja scurse și testele efectuate la evenimente restrânse, este foarte probabil ca prezentarea oficială să aibă loc în cadrul unui eveniment Galaxy Unpacked special, posibil la finalul toamnei.

Piața pliabilelor s-a diversificat rapid, cu modele lansate de Huawei, Honor, Oppo și chiar Google. Totuși, niciunul dintre acești competitori nu a adus încă un model cu pliaj dublu complet funcțional, ceea ce îi oferă Samsung un avantaj clar de pionierat.

Analiștii din industrie consideră că Tri-Fold ar putea deveni punctul de tranziție dintre telefoane și tablete, inaugurând o nouă categorie de dispozitive „multi-format”. Cu o diagonală de 10 inch și cu specificații premium, telefonul ar putea concura direct și cu unele tablete compacte, în special în segmentul profesional – acolo unde multitasking-ul și productivitatea mobilă sunt priorități.

Desigur, provocările nu lipsesc. Un astfel de dispozitiv complex ridică întrebări despre durabilitate, autonomie și preț. Experții estimează că modelul ar putea costa peste 2.000 de euro, ceea ce îl plasează în zona premium-exclusivistă a pieței. Totuși, dacă istoricul Samsung se repetă, primele versiuni vor fi urmate rapid de modele mai accesibile, odată ce tehnologia devine mai stabilă.

Samsung Galaxy Z Tri-Fold marchează un moment de cotitură pentru companie și pentru industria mobilă în ansamblu. Dacă imaginile actuale reflectă produsul final, atunci 2025 ar putea fi anul în care conceptul de telefon pliabil își găsește forma definitivă: un dispozitiv care unește confortul unui smartphone cu puterea vizuală a unei tablete – fără compromisuri majore.