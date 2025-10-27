REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă

Samsung are o lungă experiență în spate când vine vorba de crearea unui ecosistem coerent, performant și util de gadgeturi care îți fac viața mai ușoară. Comunică organic și intuitiv între ele, își găsesc ușor loc în viața ta și, mai ales, te ajută să te concentrezi pe ceea ce contează pentru tine. Atât de frumos au progresat în ultimii ani din punctul de vedere al performanței, calității construcției și al designului, încât tehnologia nu mai pare doar un intermediar între ceea ce îți dorești și ceea ce obții.

În schimb, funcționează ca un facilitator al transpunerii gândurilor tale în realitate într-o manieră aproape invizibilă. În acest scop, ajută și Galaxy AI, ecosistemul de funcții bazate pe inteligență artificială, inclusiv în limba română, care, după ce te-ai obișnuit să le incluzi în fluxul tău zilnic de interacțiune cu telefonul și tableta, sunt cel puțin utile, dacă nu chiar fascinante. Important este doar să faci un efort minim de a le descoperi, de a interacționa cu instrumentele AI pentru prima oară, ca ulterior să realizezi cât de repede pot deveni indispensabile.

Dincolo de detaliile de fond, mai jos voi detalia abilitățile și performanța unor dintre cele mai noi gadgeturi ale sud coreenilor. Galaxy S25 FE este cel mai nou smartphone al celor de la Samsung și cel mai accesibil membru al familiei Galaxy S pe acest an. Cu un preț mai mult decât rezonabil, acesta se comportă impecabil într-o varietate foarte mare de scenarii, de la productivitate sau gaming și până la abilități de captură foto. În ceea ce privește tableta Galaxy Tab S11 Ultra, aceasta este un monstru de performanță și progres tehnologic în cel mai bun mod cu putință. Surprinzător de subțire la 5,1 milimetri și 695 de grame, aceasta se simte rezistentă în mână, nu pare că te lasă la greu și nici nu simți că trebuie să-i porți de grijă. Te ajută să-ți manifești creativitatea cu ajutorul stylusului de ultimă generație, dar pare un fel de cinematograf portabil când începi să te uiți la serialul preferat și simți sunetul impozant care îți aduce în casă emoția de pe ecran.

Samsung Galaxy S25 FE – Specificații tehnice și performanță brută

Din punct de vedere hardware, Galaxy S25 FE mizează pe platforma Exynos 2400 cu CPU deca-core pe etaje de 3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz și 1,95 GHz, cameră de vapori mărită cu 13% față de S24 FE și suport pentru ray tracing la nivel de GPU. Configurația de memorie este clasică pentru zona FE, cu 8 GB RAM și 256 GB stocare, iar conectivitatea acoperă 5G Sub-6, Wi-Fi 6E (802.11ax 2,4/5/6 GHz cu HE160), Bluetooth 5.4 și NFC. Portul este USB-C 3.2 Gen 1, iar telefonul rulează One UI 8.0 cu promisiunea a până la 7 actualizări majore de Android și securitate pe 7 ani, un detaliu important pentru durabilitatea investiției.

Ecranul este un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inci, FHD+, cu rată de reîmprospătare până la 120 Hz și Vision Booster pentru lizibilitate bună în lumină naturală, soare puternic. Ramele sunt vizibil mai înguste față de generația anterioară, iar difuzoarele stereo completează experiența multimedia când comuți între jocuri, video și apeluri. Acestea din urmă au o spațialitate plăcută, lipsită de distorsiuni la volum maxim și cu un bas discret, dar cât se poate de prezent. Pentru productivitate, telefonul este compatibil cu Samsung DeX, astfel încât poți extinde rapid spațiul de lucru pe un monitor sau TV.

Construcția rămâne un punct forte: Gorilla Glass Victus+ pe față, ramă Armor Aluminum și certificare IP68 pentru praf și apă. La autonomie, bateria de 4.900 mAh se încarcă rapid la 45 W pe cablu și acceptă încărcare wireless până la 15 W. Dual-SIM-ul este flexibil, cu opțiuni nano-SIM și eSIM, iar partea de localizare integrează GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, NavIC și QZSS, util dacă te bazezi mult pe navigație urbană, între blocuri înalte.

În testele sintetice, AnTuTu V11 a afișat 2.014.581 puncte, cu valori CPU de 722.745, GPU 631.207, MEM 236.146 și UX 424.483. În timpul rularii s-a văzut un vârf termic moderat, de la aproximativ 42,4°C la 44,5°C, urmat de o scădere spre 39,8°C după terminare, cu un consum de baterie de circa 9% pe parcursul testului. Interpretarea pragmatică este că FE-ul menține un echilibru corect între frecvențe, temperatură și consum, fără throttle agresiv în sarcini scurte.

Pe CPU pur, Geekbench 6 a măsurat 2.101 puncte single-core și 6.875 puncte multi-core, scoruri aliniate cu ce te aștepți de la Exynos 2400 în această zonă de preț. În workload-uri de productivitate zilnică, PCMark Work 3.0 a returnat 16.566 puncte, ceea ce se traduce într-o interfață fluidă la browsing, editing ușor de clipuri, scriere și manipulare de date. Pentru tine ca utilizator, asta înseamnă că sarcinile tip office, rețele sociale, notițe, documente și multitasking în split view nu pun presiune reală pe sistem.

Pe GPU și anduranță termică, 3DMark arată o imagine nuanțată. Wild Life Extreme Stress Test indică 3.255 puncte best loop și 2.524 lowest loop, cu o stabilitate de aproximativ 77,6%, deci o ușoară coborâre pe sesiuni lungi, firească pentru un mid-high cu cameră de vapori compactă. În Solar Bay Stress Test, scorurile 5.649 vs 4.710 duc stabilitatea la ~83,4%, iar în Solar Bay Extreme la 552 vs 533 stabilitatea urcă la ~96,6%. În Steel Nomad Light, 1.154 vs 1.112 înseamnă ~96,3% stabilitate. Concluzia este că, în ray tracing și scene Vulkan moderne, menține bine performanța susținută pentru jocuri pretențioase. Această realitate este confirmată și în sesiunile extinse de Call of Duty cu texturile de înaltă rezoluție descărcate și detalii maxime active. Fără sacadări sau întreruperi de niciun fel, Galaxy S25 FE s-a comportat impecabil. Nici temperatura carcasei nu a crescut sesizabil.

Rezultatele Geekbench 6 GPU Vulkan (18.359 puncte) confirmă plasarea solidă pe randare nativă, iar scorurile de AI arată suficientă rezervă pentru funcțiile on-device. AI Benchmark a marcat 935 puncte la testul de dispozitiv, iar Geekbench AI 1.5.0 a măsurat 3.583 la FP32, 24.660 la FP16 și 44.768 la quantized. Practic, transcrierea, sumarizarea, traducerea în timp real și editarea asistată rulează fluid local, fără să depinzi mereu de cloud.

În testul tău de autonomie video, cu YouTube 4K redat continuu la luminozitate 50%, ai obținut 19 ore și 10 minute până la oprire, un rezultat foarte bun pentru o baterie de 4.900 mAh într-un corp de 7,4 mm și 190 g. Valoarea confirmă că eficiența Exynos 2400 și managementul termic sunt bine calibrate în playback și streaming, iar în utilizare mixtă te poți aștepta confortabil la o zi lungă de lucru, cu rezerve pentru seară.

Samsung Galaxy S25 FE – Abilități de captură și performanța Galaxy AI

Dacă îți place să editezi direct pe telefon, începi cu Photo Assist și Generative Edit. Poți selecta sau încercui obiecte ca să le muți ori să le elimini, iar Suggest Erases curăță instant fundalurile aglomerate. Motorul ProVisual cu AI completează realist zonele lipsă, așa că obții compoziții curate fără să intri în aplicații profesionale. Practic, îți ajustezi povestea unei fotografii în câteva gesturi și mergi mai departe cu cadre consecvente estetic.

Pentru video, îți sunt utile două instrumente rapide. Audio Eraser reduce zgomotele nedorite din înregistrări, astfel încât vocea sau sunetul de interes rămâne clar chiar și în stradă sau la evenimente. Când vrei un clip scurt, Auto Trim identifică momentele bune, taie pauzele și îți propune o versiune gata de partajat. Iar când vrei dramatism controlat, Instant Slow-Mo introduce încetiniri fluide printr-o apăsare lungă în timpul redării și salvează varianta nouă fără bătăi de cap.

Dacă îți dorești consistență de stil pe tot albumul, încarci un cadru etalon în My Filters și lași AI-ul să extragă paleta, tonurile și contrastul. Aplici filtrul personalizat în timp real pe următoarele fotografii și păstrezi aceeași direcție vizuală. În lumină slabă, Nightography Video combină reducerea zgomotului cu optimizarea culorilor, iar Multiframe HDR duce detaliul mai sus în scene cu contrast puternic. Ideea este să tragi mai puține duble și să te bazezi pe rezultate previzibile.

Pe partea de hardware, te ajută un ansamblu versatil: cameră principală de 50 MP cu OIS și diafragmă f/1.8, ultra-wide de 12 MP f/2.2 pentru peisaje sau interioare și telefoto de 8 MP f/2.4 cu OIS pentru apropiere fără pierdere masivă de calitate. Ai zoom optic 3x, plus un mod de 2x cu calitate optică prin Adaptive Pixel, și zoom digital până la 30x pentru situațiile în care vrei doar să documentezi.

Pe video, înregistrezi până la 8K la 30 fps, iar dacă preferi slow motion, poți crește numărul de cadre pe secundă la 120 fps rezoluție UHD sau chiar 240 fps în FHD. Stabilizarea optică de pe camera principală și telefoto temperează mișcările bruște, iar procesarea cu motorul ProVisual menține culorile și claritatea mai aproape de realitate. Dacă filmezi frecvent în medii dinamice, combinarea stabilizării cu Audio Eraser îți simplifică mult post-producția.

Camera frontală urcă la 12 MP și livrează selfie-uri mai curate, cu texturi ale pielii redate natural de Object Aware Engine. În lumină dificilă vei observa mai puțin zgomot și expuneri mai corecte, iar la apeluri video fețele arată uniform, fără artefacte agresive. Dacă lucrezi cu Reels sau Shorts, filtrele personalizate îți păstrează identitatea vizuală între selfie, principală și telefoto.

În practică, vei observa un progres important în materie de abilități foto, indiferent de scenarii. Pe partea de zoom, după cum se poate vedea în exemplul de mai sus, până la 20X, detaliile se păstrează surprinzător de bine, iar rezultatul nu pare acuarelă. Deși utilizarea AI-ului pentru finisare s-ar putea să fie evidentă, fotografia finală nu pare sub nicio formă ruptă de realitate. Te bucuri de autenticitate chiar și în condiții dificile de iluminare, împotriva luminii sau în semi-întuneric. În cadrul de mai jos, de exemplu, un fir discret de lumină a fost suficient pentru o acuratețe cromatică deosebită a pereților, detalii numeroase și o absență completă a oricărui tip de aberații pe margini sau în colțuri. Un alt aspect care m-a entuziasmat și pe care multe telefoane îl fac prost vizează păstrarea expunerii când faci trecerea de la o cameră la alta, cu diverse niveluri de zoom. Nuanța cerului rămâne constantă, indiferent de situație. Nu par pozele făcute cu telefoane diferite.

În fundal, procesarea pe dispozitiv joacă un rol central. O bună parte din corecțiile AI rulează local, ceea ce reduce latența și te lasă să vezi rezultatul în timp real, fără să depinzi constant de cloud. Când vrei ghidaj, poți apela vocal la Gemini Live pentru idei de compoziție sau pentru un workflow rapid de export și descriere, iar integrarea în Galerie și Notes te ajută să treci de la captură la publicare cu pași minimi. În ansamblu, S25 FE combină instrumente AI ușor de folosit cu un pachet optic echilibrat, gândit să acopere majoritatea scenariilor. Tu decizi cât de mult te bazezi pe automatizări sau cât intervii manual, dar important e că ai spațiu să evoluezi: de la curățarea unui cadru în doi pași până la clipuri 8K sau slow-mo la calitate mare, cu un aspect finisat direct din telefon.

Samsung Galaxy S25 FE – concluzie

Galaxy S25 FE bifează capitolele esențiale într-un telefon „corect”: ecran bun și luminos, performanță constantă pe Exynos 2400, autonomie solidă, cameră versatilă și promisiunea a până la 7 ani de actualizări. Funcțiile Galaxy AI îți scurtează pașii de la idee la rezultat fără să te scoată din fluxul de gânduri sau de lucru.

La preț, mesajul rămâne la fel de echilibrat. Versiunea de 128 GB pornește de la aproximativ 2.600 de lei, iar varianta de 512 GB urcă spre 4.600 de lei, cu opțiunea intermediară de 256 GB între ele. În acest interval, primești pachetul complet de funcționalitate: AI util în viața reală, performanță brută suficientă pentru jocuri moderne și editare, camere stabile cu night mode și video până la 8K, încărcare rapidă pe cablu și încărcare wireless, plus DeX și Knox pentru muncă și securitate. Asta înseamnă că investești într-un dispozitiv gândit să rămână relevant pe termen lung, nu doar un vârf de moment. Dacă vrei cel mai bun raport între preț și spațiu, țintești versiunea de 256 GB, mai ales dacă filmezi 4K, editezi local și descarci jocuri mari.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – specificații tehnice și performanță brută

Galaxy Tab S11 Ultra vine cu un ecran uriaș Dynamic AMOLED 2X de 14,6”, WQXGA+ (2960×1848), refresh la 120 Hz și luminozitate HBM 1000 niți / vârf 1600 niți, ceea ce o face foarte lizibilă și afară. Carcasa ultra-subțire din Armor Aluminum are doar 5,1 mm și ~692–695 g, iar atât tableta cât și S Pen-ul inclus sunt certificate IP68. Noul S Pen hexagonal nu necesită încărcare și are acces rapid la Quick tools, ideal pentru notițe, desen sau adnotări.

Sub capotă găsești un CPU octa-core pe etaje de 3,73/3,30/2,40 GHz, cu NPU, CPU și GPU îmbunătățite față de generația anterioară, plus suport pentru Galaxy AI (Drawing Assist, Writing Assist etc.). Configurațiile includ 12/16 GB RAM și 256 GB/512 GB/1 TB stocare, iar slotul microSD acceptă carduri până la 2 TB—o raritate în zona „Ultra”. Pe conectivitate primești 5G Sub-6, Wi-Fi 7 (802.11be cu EHT320 și 4096-QAM), Bluetooth 5.4 și USB-C 3.2 Gen1, astfel încât transferurile și mirroringul în DeX să fie fără fricțiuni.

Pe multimedia, sistemul de camere acoperă necesarul de productivitate: 13 MP principal + 8 MP ultrawide pe spate, 12 MP ultrawide frontal, filmare 4K30. Bateria de 11.600 mAh promite zile lungi și încărcare rapidă la 45 W; în practică, combinația de panou AMOLED, 4 difuzoare și DeX cu până la patru spații de lucru transformă tableta într-un laptop ultra-portabil pentru editare, cursuri sau consum de conținut.

În testele sintetice pe CPU, Geekbench 6 a indicat 2.534 puncte single-core și 8.907 multi-core, confirmând că platforma livrează performanță de „laptop light” în sarcinile single thread și o rezervă solidă la multitasking. În PCMark Work 3.0, scorul total de 17.252 puncte (Web Browsing ~15.174, Writing ~26.817, Photo Editing ~41.434) arată o interfață fluidă în browsing, office, editare foto și management de fișiere—exact tipul de sarcini pentru care cumperi o tabletă mare.

Pe grafică, Geekbench 6 Vulkan a scos 21.741 puncte (GPU identificat ca Mali-G925 / Immortalis MC12), iar în 3DMark stabilitatea pe sesiuni lungi e foarte bună: Wild Life 16.620 → 15.671 (~94,3%), Wild Life Extreme 5.018 → 4.783 (~95,3%), Solar Bay 9.147 → 8.596 (~94,0%), Solar Bay Extreme 758 → 730 (~96,3%); doar Steel Nomad Light coboară mai vizibil la ~85,1% (2.457 → 2.090). În Opacity Micromaps Feature Test, activarea OMM aduce un plus de ~31% (74,06 vs 56,46), semn că pipeline-ul de ray tracing este bine optimizat pentru efecte moderne.

Capacitatea AI on-device este confirmată de scorul „Device AI” de 12.831 și de Geekbench AI 1.5: pe CPU (TensorFlow Lite) 2.124 FP32 / 2.079 FP16 / 2.941 quantized; pe GPU 1.364 / 1.845 / 1.537; pe NNAPI 1.190 / 9.741 / 13.187. Practic, atunci când aplicațiile folosesc NNAPI cu modele cuantizate, throughput-ul sare de ~4,5× față de rularea pe CPU, ceea ce se traduce în transcriere, sumarizare, clasificare imagini și segmentare rulate fluent local, cu latență mică.

În AnTuTu v11, Tab S11 Ultra a totalizat 2.675.627 puncte (CPU ~891.919, GPU ~888.886, MEM ~362.326, UX ~532.496), ceea ce o plasează confortabil în liga dispozitivelor de top pentru Android atunci când vorbim despre randare UI, I/O și încărcări mixte. Pentru maratoanele multimedia, în același scenariu pe care l-ai folosit la telefon—clip 4K Ultra HD pe YouTube, luminozitate 50%—tableta a rezistat aproape 14 ore (la câteva minute distanță), un rezultat excelent pentru un ecran de 14,6” și o baterie de 11.600 mAh.

În final, Galaxy Tab S11 Ultra livrează echilibrul rar între viteză susținută, temperaturi sub control și eficiență energetică. Scorurile în CPU/GPU arată că poate prelua fără emoții editare video mobilă, proiecte cu multe file în DeX și jocuri complexe, iar partea de AI on-device îți deblochează fluxuri de lucru moderne (desen asistat, redactare, rezumare) fără dependență constantă de cloud. În termeni simpli, este genul de „mașină de lucru” care te ține departe de priză și aproape de task-urile care contează.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – scenarii de utilizare și Galaxy AI

În birou sau în deplasare, Tab S11 Ultra devine un adevărat „desktop mobil” prin Samsung DeX: intri/ieși instant din DeX, creezi până la 4 spații de lucru tematice (muncă, căutări, creație, entertainment), muți ferestrele între ele și extinzi totul pe un ecran extern — wireless sau prin cablu — ca pe un al doilea monitor veritabil. Controlul ferestrelor e fin: redimensionezi, alinieză side-by-side sau în stack pentru vizualizare neobstrucționată.

Pentru creație și notițe, noul S Pen e în centrul scenei. Quick Tools îți schimbă pe loc tipul de pen, culoarea și grosimea, iar Drawing Assist îți transformă schițele în ilustrații finisate, direct în Samsung Notes. Când lucrezi cu texte, Writing Assist te ajută să rezumi sau să reformulezi conținut selectat din browser și să-l trimiți în Notes în câteva atingeri — un flux ideal pentru cursuri, brainstorming și documentare.

Colaborarea capătă viteză cu Gemini Live: ții apăsat pe butonul lateral, partajezi ecranul în timp real și obții răspunsuri contextuale pe care le poți urmări în aplicațiile relevante (linkuri, hărți, etc.). Poți chiar să-i ceri să salveze un rezumat al unui videoclip direct în Samsung Notes, ceea ce scurtează radical pașii dintre documentare și livrare de proiecte într-o varietate mare de domenii.

Ecosistemul de aplicații vine „gata de treabă”: Goodnotes (versiune completă gratuită 1 an), Clip Studio Paint (6 luni trial EX + discount), LumaFusion (reducere de achiziție + 1 lună Creator Pass) și Notion (1 lună trial cu AI) — o suită care acoperă notițe avansate, ilustrație, editare video și management de proiect. Pentru profesioniști și studenți, pachetul reduce barierele de start și reduce timpul până la rezultat.

Pentru consum multimedia și multitasking ușor, ecranul mare Dynamic AMOLED 2X de 14,6″ și rata de 120 Hz oferă spațiu și fluiditate pentru streaming, jocuri și lucru în ferestre multiple, iar Galaxy AI din One UI (ex. Note Assist, Browsing Assist, Interpreter/Transcript) completează experiența cu rezumate, traduceri și organizare mai rapidă — exact genul de „pilot automat” care îți menține focusul pe sarcină.

Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – o echipă care îți face viața mai ușoară și mai frumoasă

În practică, Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra lucrează ca un singur instrument, telefonul surprinde rapid momentele și le ”curăță” cu Photo Assist/Generative Edit sau Audio Eraser, iar tableta le transformă în proiecte finale cu note structurate, storyboard-uri, clipuri editate pe ecranul uriaș de 14,6″. Transferi instant ce ai pe telefon spre tabletă cu Quick Share și continui în Samsung DeX ca pe un „desktop mobil”, fie pe tableta în sine, fie extins pe un al doilea ecran. În DeX, poți crea până la patru spații de lucru tematice și intri/ieși din mod în două gesturi, păstrând ferestrele aliniate pentru focus real pe proiect.

Pe zona de AI, fluxul devine și mai scurt: pe S25 FE rezumi pagini cu Browsing Assist, marchezi cadrele cu Auto Trim și setezi stilul albumului cu My Filters. Pe Tab S11 Ultra, Writing Assist îți dă textul în tonul potrivit, iar Drawing Assist îți convertește schițele în vizualuri finisate direct în Notes. Când vrei feedback sau automatizări peste ce ai pe ecran, pornești Gemini Live, partajezi display-ul în timp real și îi ceri să salveze un rezumat direct în Samsung Notes, fără să schimbi aplicația sau contextul.

Adaugă la asta bateriile care țin mult (telefonul trece lejer de o zi, tableta mi-a asigurat 14 ore de video 4K Ultra HD în testul meu), rezistența IP68 pe ambele dispozitive și securitatea Knox, plus promisiunea de până la 7 ani de actualizări ale sistemului de operare și 7 ani ani de update-uri de securitate atât pentru S25 FE, cât și Tab S11 Ultra. Așa ai o echipă care nu doar îți simplifică colaborarea, ci chiar îți ridică standardul de lucru zilnic. Rezultatul, mai puține etape intermediare între idee, captură, livrare și mai mult timp petrecut pe ceea ce contează.