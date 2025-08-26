Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 15:23
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Bill Gates și Linus Torvalds s-au întâlnit pentru prima dată: Ce înseamnă asta pentru tehnologie, de fapt
Prima întâlnire dintre Bill Gates și Linus Torvalds / Foto: Mark Russinovich

Bill Gates și Linus Torvalds, două figuri emblematice în istoria tehnologiei, s-au întâlnit pentru prima dată într-un cadru public și informal.

Întâlnirea a avut loc la o cină organizată de Mark Russinovich, directorul tehnologic al Microsoft Azure, și a mai fost prezent și David Cutler, unul dintre arhitecții importanți ai Microsoft.

Momentul este unul cu o semnificație simbolică, având în vedere că Linux, sistemul de operare creat de Torvalds, a fost mult timp văzut drept cel mai serios rival al Windows, platforma emblematică dezvoltată de Gates și compania sa, scrie The Verge.

Linux, lansat în 1991, a introdus conceptul de software cu sursă deschisă, gratuit și colaborativ, fiind deseori considerat o alternativă la sistemele închise și licențiate comercial, precum Windows.

În schimb, Bill Gates a construit un ecosistem bazat pe produse licențiate și control strict asupra platformelor, diferențe fundamentale care au definit, timp de decenii, cele două viziuni despre dezvoltarea software-ului.

Divergențe filosofice și simbolismul întâlnirii dintre cei doi

Deși ambii sunt activi în industrie de peste 30 de ani, Gates și Torvalds nu fuseseră surprinși până acum într-un cadru prietenos sau informal.

Russinovich a postat pe LinkedIn o fotografie cu cei trei participanți, menționând că atât Torvalds, cât și Cutler nu îl cunoscuseră personal pe Gates, respectiv Torvalds, până în acel moment.

Deși nu s-au luat decizii majore legate de dezvoltarea kernel-ului Linux sau alte proiecte software, simpla prezență a celor două figuri la aceeași masă a fost privită ca un moment istoric pentru industria tehnologică.

Bill Gates și Linus Torvalds reprezintă două paradigme distincte în modul de gândire despre software. Gates a promovat mereu modelul comercial, închis și controlat al Microsoft, în timp ce Torvalds susține colaborarea deschisă și principiul „libertății software-ului”.

Divergența de filosofie explică de ce interacțiunile directe între cei doi au fost extrem de rare, chiar dacă nu există dovezi ale unui conflict personal.

Critici la adresa Microsoft și, implicit, pentru Bill Gates

Torvalds nu a ezitat niciodată să critice public modelul de afaceri Microsoft, evidențiind avantajele și limitele software-ului open-source în contrast cu soluțiile licențiate.

Întâlnirea recentă poate fi văzută ca un simbol al unei industrii care a evoluat enorm de la începuturile sale și care astăzi continuă să fie definită de idei și principii diferite, chiar și atunci când pionierii acesteia se întâlnesc pentru prima dată.

Pentru fanii tehnologiei, momentul oferă un cadru inedit pentru a reflecta asupra celor două viziuni care au modelat lumea software-ului modern.

