07 aug. 2025 | 10:07
de Iulia Kelt

O carte de vizită rară care a aparținut lui Bill Gates, scoasă la licitație. Ce semnificație aparte are pentru istoria Microsoft și a tehnologiei, în general

TEHNOLOGIE
Bill Gates în tinerețe / Foto: preluare CNBC / arhiva personală Bill Gates

O carte de vizită vechi de 45 de ani, aparținând cofondatorului Microsoft, Bill Gates, a fost scoasă la licitație și atrage atenția pasionaților de istorie tech și colecționarilor din întreaga lume.

Obiectul inedit datează din 6 noiembrie 1980, o dată considerată crucială în evoluția Microsoft, într-un moment-cheie pentru industria calculatoarelor personale.

Cartea de vizită este pusă în vânzare de casa de licitații Lelands, cu sediul în New Jersey, cunoscută în special pentru obiecte de colecție sportive și cărți rare.

Licitația face parte din seria „Summer Classic Auction”, care se încheie pe 16 august 2025. Pe lângă cartea vizită a lui Bill Gates, sunt scoase la licitație și obiecte precum mingea cu home run-ul cu numărul 300 al lui Shohei Ohtani sau o minge de baseball semnată de legendarul Shoeless Joe Jackson, datată 1914.

Până în prezent, pentru cartea de vizită a lui Gates există o singură ofertă, în valoare de 500 de dolari, însă specialiștii se așteaptă ca valoarea finală să urce considerabil, dat fiind contextul istoric din spatele acestei bucăți de carton aparent simple, informează GeekWire.

carte de vizita bill gates microsoft scoasa la licitatie

Cartea de vizită a lui Bill Gates, scoasă la licitație

Cartea de vizită este legată de momentul în care Microsoft a devenit gigantul tehnologic de azi

Cartea de vizită poartă numele „William H. Gates”, o formulare destul de oficială, asociată de regulă cu tatăl fondatorului Microsoft.

Adresa imprimată aparține biroului Microsoft din Bellevue, Washington, aflat pe atunci la etajul opt al „Old Bank Building”, o clădire emblematică din centrul orașului.

Ceea ce face cu adevărat specială această carte de vizită este data menționată manual pe ea: 6 noiembrie 1980. Conform descrierii oferite de Lelands, aceasta a fost oferită de Gates în cadrul unei întâlniri de afaceri din acea zi, dată care coincide cu semnarea acordului dintre Microsoft și IBM pentru dezvoltarea sistemului de operare care va deveni ulterior MS-DOS.

Contractul a fost un moment de cotitură în istoria tehnologiei: Bill Gates și Paul Allen au negociat cu istețime o clauză care le permitea să vândă sistemul de operare și altor companii, nu doar către IBM. Mișcarea a deschis drumul Microsoft către dominația pieței PC-urilor în anii ’80 și ’90.

Un fragment de istorie tech, dinaintea smartphone-urilor și QR codurilor

Într-o perioadă în care contactele se salvează automat printr-o simplă atingere între telefoane, cartea de vizită a lui Bill Gates este o amintire palpabilă a vremurilor în care afacerile tehnologice se făceau față în față, iar relațiile de business începeau cu o strângere de mână și un carton imprimat.

Compania Microsoft fusese fondată cu doar cinci ani înainte, în 1975, în Albuquerque, New Mexico, și abia se mutase în Bellevue, Washington, în 1979.

Adresa imprimată includea un prefix de telefon 206, specific regiunii Seattle, înainte ca zona să fie împărțită în 1997 și să apară codul 425, utilizat astăzi în Bellevue și Redmond.

