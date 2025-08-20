Bella Ramsey, despre modul în care The Last of Us i-a modelat cariera: „A fost unul dintre cele mai solicitante proiecte din viața mea”

După aproape doi ani petrecuți în pielea lui Ellie Williams, actrița Bella Ramsey a ajuns să fie asociată aproape inseparabil cu personajul principal feminin din celebra producție HBO, The Last of Us.

Sezonul 2 din The Last of Us, difuzat în primăvara lui 2025, a adus atât momente de intensitate emoțională și fizică pentru actriță, cât și o nouă nominalizare la premiile Emmy, confirmând impactul uriaș al interpretării sale.

Serialul, inspirat din jocul video omonim creat de Naughty Dog, continuă povestea la cinci ani după evenimentele primei părți, urmărind viața lui Ellie alături de Joel (Pedro Pascal) într-o aparentă liniște la comunitatea din Jackson, Wyoming.

Însă echilibrul se destramă rapid, odată cu uciderea brutală a lui Joel de către gruparea Fireflies, fapt ce declanșează dorința arzătoare de răzbunare a adolescentei.

O experiență intensă, dar eliberatoare pentru actrița din The Last of Us

Pentru Bella Ramsey, filmările sezonului 2 au reprezentat o provocare de rezistență. Zilele lungi de filmare, scenele pline de acțiune, dar și dramatismul emoțional al momentelor-cheie au pus-o la încercare mai mult ca niciodată.

Actrița mărturisește că abia acum, privind în urmă, își dă seama de amploarea efortului depus: „Nu știu cum am reușit să ducem totul la capăt. A fost unul dintre cele mai solicitante proiecte din viața mea, dar și extrem de valoros prin tot ce am învățat”, a spus ea într-un interviu acordat pentru publicația Deadline.

Ramsey a spus, de asemenea, că suportul echipei de filmare a avut un rol esențial în a depăși dificultățile.

Departe de casă, fiind singura din Marea Britanie într-un grup de profesioniști majoritar canadian, ea și-a găsit familia de moment chiar pe platou. Relațiile apropiate cu membrii echipei și atmosfera de solidaritate au ajutat-o să ducă la bun sfârșit scene extrem de solicitante.

Ellie, undeva între ficțiune și realitate

Deși nu practică tipul de actorie „metodic”, Bella Ramsey recunoaște că, după atât de mult timp petrecut în rol, granița dintre ea și Ellie devine uneori difuză.

Între „acțiune” și „tăiat”, actrița reușește să intre natural în pielea personajului, pentru ca apoi să revină rapid la sine însăși, păstrând totuși în interior emoțiile intense.

Printre cele mai grele scene se numără momentul în care Ellie descoperă camera lui Joel și îmbrățișează haina acestuia, un episod de o încărcătură emoțională uriașă, mai dificil de interpretat decât scenele fizice.

„Plânsul pe platou e complicat pentru mine, pentru că puțini m-au văzut vreodată plângând. Dar tocmai vulnerabilitatea aceea a fost cea care m-a ajutat să dau autenticitate momentului”, a explicat Ramsey, conform sursei citate.

Interpretarea lui Ellie i-a extins semnificativ paleta emoțională ca actriță. De la furie și disperare, la fragilitate și iubire, Ramsey recunoaște că a trăit prin rol o gamă aproape completă de trăiri umane.

Pentru fani, Ellie a devenit o figură iconică, iar feedbackul pozitiv primit de actriță de la jucătorii pasionați ai francizei confirmă că HBO a reușit să dea viață unei povești cu adevărat memorabile.

Cu sezonul 3 anunțat deja ca o continuare a poveștii din jocul The Last of Us Part II, Bella Ramsey pare să aibă în față noi provocări.

Dar, așa cum a demonstrat deja, Ellie este un rol care nu doar i-a adus recunoaștere internațională, ci și i-a influențat profund dezvoltarea artistică, fiind încă extrem de tânără.