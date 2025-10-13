Bătrânul Hubble încă se descurcă: Ce i-a apărut în cadru în timp ce fotografia o galaxie „spirală”

În timp ce căuta urmele unor supernove, telescopul Hubble a fotografiat galaxia NGC 6000 din Scorpius și a surprins accidental trecerea unui asteroid.

Telescopul spațial Hubble continuă să ofere, de altfel, imagini spectaculoase chiar și la peste trei decenii de la lansare.

Cea mai recentă fotografie publicată de NASA și ESA arată galaxia spirală barată NGC 6000, aflată la aproximativ 102 milioane de ani-lumină distanță, în constelația Scorpius, scrie Live Science.

Imaginea a fost realizată în cadrul unei campanii de observare dedicate supernovelor, însă a dezvăluit și un detaliu neașteptat: un asteroid care a traversat câmpul vizual al telescopului în timpul expunerii.

Fotografia, publicată pe 29 septembrie 2025, este un exemplu al modului în care filtrele de culoare pot fi folosite pentru a analiza viața stelelor.

Nuanțele de galben din centrul galaxiei indică regiuni populate de stele vechi, mai mici și mai reci, care ard de miliarde de ani.

În contrast, marginile albastre ale brațelor spirale sunt zone active de formare stelară, populate de stele tinere, masive și fierbinți.

Culorile care dezvăluie vârsta stelelor

În astronomie, culorile nu sunt doar estetice, ci reprezintă indicatori fizici importanți. Stelele reci tind spre roșu, iar cele fierbinți spre albastru.

În cazul galaxiei NGC 6000, acest contrast vizual oferă o imagine clară asupra evoluției sale interne: un nucleu dominat de stele bătrâne și brațe spiralate pline de stele noi, care se formează în nori de gaz și praf cosmic.

Hubble a realizat imaginea folosind filtre roșii și albastre, pentru a separa diferitele temperaturi și compoziții stelare.

Aceste filtre fac posibilă compararea precisă a stelelor dintr-o galaxie, oferind indicii despre masa și stadiul lor de viață.

Totodată, utilizarea mai multor expuneri lungi permite detectarea obiectelor aflate în mișcare, iar în acest caz, tocmai astfel a fost observat asteroidul.

Un vizitator neașteptat în cadru pentru Hubble

Pe partea dreaptă a imaginii se pot observa patru linii scurte, fragmentate, urmele unui asteroid care a trecut prin fața câmpului vizual al telescopului în timp ce Hubble făcea patru expuneri succesive.

Dungile roșii și albastre se datorează filtrelor optice folosite pentru captarea luminii vizibile. Astfel de apariții nu sunt neobișnuite, însă oferă adesea o perspectivă inedită asupra modului în care se desfășoară observațiile astronomice.

NGC 6000 se află în constelația Scorpius, vizibilă vara din emisfera nordică, dar poziția sa sudică o face mai ușor de observat din emisfera sudică.

Pentru a o vedea de pe Pământ, este necesar un telescop cu o deschidere de cel puțin 25 de centimetri și un cer fără poluare luminoasă.

Deși misiunea sa era de a analiza două supernove anterioare (SN 2007ch și SN 2010as), Hubble a reușit din nou să demonstreze că chiar și observațiile de rutină pot dezvălui surprize cosmice.