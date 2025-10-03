Bateria telefonului tău te minte adesea: Cum afli câtă energie mai are, de fapt?

Indicatorul de baterie de pe telefoanele Android nu arată întotdeauna nivelul real de energie rămas. Iată de ce procentajele afișate sunt doar estimări și cum poți verifica corect sănătatea bateriei.

Mulți utilizatori presupun că atunci când smartphone-ul afișează, de exemplu, „44% baterie rămasă”, procentajul reprezintă exact energia disponibilă.

În realitate, situația este mult mai complexă, iar sistemul de operare oferă doar o estimare aproximativă, care poate deveni și mai inexactă odată cu îmbătrânirea bateriei.

Cum își calculează Android nivelul bateriei

Telefoanele moderne folosesc o tehnică numită coulomb counting, un sistem care măsoară încărcarea și descărcarea bateriei în timp real.

Practic, senzorii numără câtă energie intră și câtă iese din acumulator, iar pe baza acestei informații sistemul estimează câtă energie mai rămâne disponibilă.

Totuși, deși datele brute pot fi extrem de precise, Android le „traduce” într-un procent simplificat pentru utilizator. Acest proces de simplificare face ca rezultatul să nu fie întotdeauna exact.

Pe de altă parte, telefoanele mai vechi sau mai ieftine nu dispun de astfel de senzori și se bazează pe măsurarea tensiunii bateriei.

Deoarece tensiunea scade pe măsură ce bateria se descarcă, telefonul estimează procentajul rămas pe baza acestei scăderi.

Metoda este mult mai puțin fiabilă și devine și mai eronată pe măsură ce bateria îmbătrânește sau se supraîncălzește.

De ce procentajul nu mai corespunde odată cu trecerea timpului

O baterie de telefon are un număr limitat de cicluri complete de încărcare și descărcare. După câteva sute de cicluri, capacitatea reală a acumulatorului scade considerabil.

Astfel, o baterie care avea inițial 5000 mAh poate ajunge, după patru ani de utilizare, să mai rețină doar aproximativ jumătate din acea valoare.

Problema este că sistemul de operare continuă să calculeze procentajul rămas ca și cum bateria ar fi la capacitatea inițială.

În consecință, estimarea devine din ce în ce mai neconformă cu realitatea. Chiar și telefoanele premium, care încearcă să ajusteze aceste date prin monitorizarea ciclurilor de încărcare, nu reușesc întotdeauna să surprindă toți factorii care duc la degradarea bateriei, precum temperatura de funcționare sau obiceiurile de încărcare ale utilizatorului.

Din acest motiv, utilizatorii observă adesea situații ciudate: telefonul rămâne blocat la 100% timp de mai multe minute, apoi scade brusc la 85%, sau rapoartele de consum al aplicațiilor nu însumează niciodată exact 100%.

Cum poți verifica real sănătatea bateriei

Pentru a obține o imagine mai precisă asupra stării bateriei, soluția este utilizarea unor aplicații dedicate, precum AccuBattery sau BatteryGuru.

Acestea rulează teste complete prin încărcarea și descărcarea totală a bateriei și compară capacitatea reală cu cea specificată de producător.

Astfel de instrumente sunt utile mai ales dacă vrei să afli starea reală a unui telefon second-hand înainte de a-l cumpăra.

În plus, oferă recomandări pentru prelungirea duratei de viață a bateriei și pentru ajustarea obiceiurilor de încărcare.

În concluzie, indicatorul standard al bateriei de pe Android trebuie privit ca o aproximație, nu ca o măsurătoare exactă. Dacă vrei să știi cu adevărat câtă energie mai are telefonul și cât de sănătoasă este bateria, merită să apelezi la soluții externe mai precise.