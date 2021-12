Când trebuie încărcat telefonul, de fapt. Greșeala asta o fac foarte mulți români

Nu de puține ori ne-am întrebat de ce bateria telefonului pare să se înrăutățească în timp? În parte, modul în care îți folosești telefonul contează. Contează și aplicațiile pe care le instalezi, sau gunoiul pe care îl colectezi. Dacă mai faci și ceva personalizări și primești și notificări, toate pun mai multă presiune asupra bateriei. Concluzia este că puteți deteriora bateria unui telefon mobil. Mai ales dacă îl încărcați prea des sau prea mult timp. Vă prezentăm cele mai bune sfaturi de îngrijire a bateriei pentru a păstra bateria smartphone-ului sănătoasă cât mai mult timp posibil.

Cum se încarcă în mod corespunzător o baterie de telefon mobil

Bateria unui telefon mobil, la fel ca toate bateriile, se degradează în timp. Asta înseamnă că sunt din ce în ce mai incapabile să rețină aceeași cantitate de energie. Deși ar trebui să aibă o durată de viață cuprinsă între trei și cinci ani sau între 500 și 1.000 de cicluri de încărcare, o baterie de telefon mobil veche de trei ani nu va rezista niciodată la fel de mult ca o baterie nouă.

Trei lucruri uzează bateriile litiu-ion, și anume numărul de cicluri de încărcare, temperatura și vârsta. Cu toate acestea, înarmat cu sfaturile noastre pentru cele mai bune practici de îngrijire a bateriilor, puteți menține sănătatea bateriei smartphone-ului mult mai mult timp.

Când ar trebui să încarci bateria

Regula de aur este să vă mențineți bateria încărcată undeva între 30% și 90% în cea mai mare parte a timpului. Încărcați-o când scade sub 50%, dar deconectați-o înainte de a ajunge la 100%. Din acest motiv, ar fi bine să vă gândiți să îl lăsați conectat peste noapte.

Încărcarea de la 80-100% determină îmbătrânirea mai rapidă a unei baterii litiu-ion. Poate că este mai bine să îl reîncărcați mai degrabă dimineața, la masa de mic dejun sau la birou. În acest fel, este mai ușor să urmăriți procentul bateriei în timpul încărcării.

Utilizatorii iOS pot folosi aplicația Shortcuts pentru a seta o notificare atunci când nivelul bateriei atinge un anumit procent. Acest lucru se face în fila „Automatizări” și apoi „Nivelul bateriei”. A face o reîncărcare completă a telefonului nu este fatală pentru bateria unui telefon mobil și pare aproape contraintuitiv să nu faci acest lucru, dar dacă îi faci o reîncărcare completă de fiecare dată când îl încarci, îi vei scurta durata de viață.

De asemenea, la celălalt capăt al scalei, evitați să permiteți ca bateria telefonului să ajungă sub 20%. Bateriile litiu-ion nu se simt bine când coboară prea mult sub pragul de 20%. În schimb, considerați cei 20% în plus ca un tampon pentru zilele solicitante, dar în zilele lucrătoare începeți să încărcați bateria atunci când apare avertismentul pentru nivel scăzut al bateriei. Pe scurt, bateriile litiu-ion prosperă cel mai bine la mijloc. Nu obțineți un procent de baterie scăzut, dar nici prea ridicat.

Ar trebui încărcată bateria telefonului până la 100%?

Nu, sau cel puțin nu de fiecare dată când îl încărcați. Unele persoane recomandă să reîncărcați complet bateria de la zero la 100% o dată pe lună. Făcând așa, astfel se recalibrează bateria, ceea ce este un pic ca și cum ați reporni calculatorul.

Dar alții nu iau în considerare acest lucru ca fiind un mit pentru actualele baterii litiu-ion din telefoane mobile mai noi. Pentru a vă păstra bateria sănătoasă pe termen lung, încărcările frecvente și mici sunt mai bune decât reîncărcarea completă.

„Optimised Battery Charging” reduce uzura bateriei

Cu iOS 13 și versiunile ulterioare, Optimised Battery Charging este conceput pentru a reduce uzura bateriei și pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia prin reducerea timpului pe care iPhone-ul îl petrece la încărcare completă.

Când funcția este activată, iPhone-ul ar trebui să amâne încărcarea peste 80% în anumite situații, în funcție de Serviciile de localizare, care îi spun telefonului când se află acasă sau la serviciu, comparativ cu atunci când călătoriți. Cu cât descărcați mai mult o baterie cu litiu, cu atât mai mult stres este exercitat asupra bateriei. Prin urmare, reîncărcarea frecventă prelungește durata de viață a bateriei.

Ar trebui încărcat telefonul peste noapte?

De regulă, este mai bine să evitați, în ciuda comodității de a vă trezi cu o baterie plină dimineața. Fiecare încărcare completă contează ca un ciclu, iar telefonul este construit să reziste doar pentru un anumit număr. Dacă încărcați peste noapte, este garantat că veți rata momentul în care telefonul depășește pragul magic de 80%, care este cel mai bun pentru o durată de viață extinsă pe termen lung.

Deși majoritatea smartphone-urilor moderne au senzori încorporați pentru a opri încărcarea atunci când ating 100%, dacă sunt încă pornite, acestea vor pierde o cantitate mică de baterie în timpul inactivității. Este posibil să obțineți o încărcare prin picurare, deoarece încărcătorul încearcă să mențină telefonul la 100%, în timp ce telefonul își pierde în mod natural propria încărcătură în timpul nopții.

Acest lucru înseamnă că telefonul sare în mod constant între o încărcare completă și un pic mai puțin decât această încărcare completă, de la 99% la 100% și înapoi în timpul unei încărcări mai lungi decât cea necesară. De asemenea, poate încălzi telefonul, ceea ce este, de asemenea, rău pentru baterie.

Încărcarea în timpul zilei este mai bună decât încărcarea peste noapte

Așadar, încărcarea în timpul zilei este mai bună decât încărcarea peste noapte. Cea mai bună politică este să aveți activate modul Nu deranjați și modul Avion. Mai bine, ați putea să vă închideți complet telefonul, dar acest lucru poate fi imposibil dacă vă bazați pe el ca alarmă sau dacă doriți să fiți gata să răspundeți la apeluri la orice oră.

Unele dispozitive sunt, de asemenea, setate în mod implicit să se pornească odată ce cablul este conectat. Chiar și în timpul orelor de veghe, cel mai bine este să vă scoateți telefonul înainte ca acesta să ajungă la 100% sau, cel puțin, să nu lăsați încărcătorul să furnizeze încărcare unei baterii deja pline pentru prea mult timp. Dacă îl lăsați conectat pentru o perioadă lungă de timp, îndepărtarea carcasei poate preveni supraîncălzirea acestuia.

Încărcarea rapidă deteriorează telefonul mobil?

Majoritatea telefoanelor inteligente moderne acceptă o anumită formă de încărcare rapidă. Cu toate acestea, este adesea necesar să achiziționați un accesoriu suplimentar. Standardul industriei este Quick Charge de la Qualcomm, care oferă o putere de 18 W.

Cu toate acestea, mulți producători de telefoane au propriul lor standard de încărcare rapidă. Multe pot oferi viteze și mai mari prin ajustarea codului de gestionare a energiei pentru a solicita trimiterea unei sarcini de tensiune mai mare. Samsung vinde acum chiar și un încărcător de 45W.

În timp ce încărcarea rapidă în sine nu va afecta bateria telefonului, care este construită pentru a o suporta, căldura generată va afecta potențial durata de viață a acesteia. Așadar, depinde de voi să găsiți un echilibru între avantajele unei încărcări mai rapide și comoditatea de a vă reîncărca rapid telefonul înainte de a ieși în grabă pe ușă.

În același mod în care bateriilor de telefon nu le place căldura extremă, nici frigul nu le place. Prin urmare, este de la sine înțeles că ar trebui să evitați să vă lăsați telefonul într-o mașină fierbinte, pe plajă, lângă cuptor sau în zăpadă. În mod normal, bateriile funcționează în condiții optime la o temperatură cuprinsă între 20 și 30°C, dar perioade scurte în afara acestei limite ar trebui să fie în regulă.

Pot folosi orice încărcător de telefon mobil?

Dacă este posibil, utilizați încărcătorul care a fost livrat împreună cu telefonul mobil. Așa este sigur că acesta are valoarea nominală corectă. Sau asigurați-vă că încărcătorul unei terțe părți este aprobat de producătorul telefonului pe care-l aeveți. Alternativele ieftine de pe Amazon sau eBay vă pot afecta telefonul și au fost raportate mai multe cazuri de încărcătoare ieftine care au luat foc. Acestea fiind spuse, telefonul dvs. ar trebui să fie încărcat de la un încărcător USB doar cu energia de care are nevoie.

Care este efectul de memorie al bateriei unui telefon mobil

Efectul de memorie al bateriei se referă la bateriile care sunt încărcate în mod regulat între 20% și 80% și sugerează că telefonul ar putea „uita” cumva acele 40% în plus pe care le ignorați în mod obișnuit. Bateriile cu litiu, care se găsesc în majoritatea smartphone-urilor moderne, nu suferă de efectul de memorie a bateriei, deși bateriile mai vechi pe bază de nichel (NiMH și NiCd) suferă de acest efect.

Cele pe bază de nichel își uită întreaga capacitate dacă nu sunt descărcate și încărcate de la 0 la 100%. Dar, dacă vă ciclați în mod obișnuit bateria litiu-ion de la 0 la 100%, veți afecta negativ durata de viață a acesteia.

Evitați încărcăturile parazite

Dacă vă încărcați telefonul în timp ce îl folosiți, de exemplu, în timp ce vizionați un videoclip , puteți avea probleme cu bateria prin crearea de mini-cicluri, în timpul cărora părți ale bateriei se ciclează și se deteriorează continuu într-un ritm mai rapid decât restul celulei. În mod ideal, ar trebui să vă opriți dispozitivul în timp ce îl încărcați. Dar, mai realist, lăsați-l pur și simplu inactiv în timpul încărcării.

Setări de protecție a bateriei în funcție de producătorul telefonului mobil

OnePlus are un monitor de baterie numit „Optimized Charging” din OxygenOS 10.0. Acesta este activat în „Setări / Baterie”. Astfel, smartphone-ul își amintește la ce oră obișnuiești să te dai jos din pat dimineața și finalizează ultima etapă critică de încărcare de la 80 la 100% doar cu puțin timp înainte de a te trezi – adică cât mai târziu posibil.

Terminalele Google au funcția „Adaptive Charging”

Google oferă protecție integrată a bateriei pentru dispozitivele sale începând cu Pixel 4. Veți găsi funcția „Adaptive Charging” (Încărcare adaptivă) în „Settings / Battery / Smart battery” (Setări / Baterie / Baterie inteligentă). Dacă o utilizați pentru a vă încărca dispozitivul după ora 21:00 și, în același timp, setați un ceas deșteptător între orele 5:00 și 10:00, veți avea în mână un smartphone proaspăt încărcat atunci când vă veți trezi, dar încărcarea completă este finalizată doar cu puțin timp înainte de sunarea ceasului deșteptător.

Samsung are funcția „Protect Battery”

Samsung dispune de o funcție de încărcare a bateriei în anumite tablete, cum ar fi Galaxy Tab S6 sau Galaxy Tab S7. „Protect Battery” poate fi găsită în „Settings / Device maintenance / Battery” (Setări / Întreținere dispozitiv / Baterie). Atunci când funcția este activată, dispozitivul definește pur și simplu capacitatea maximă a bateriei la 85%.

Folosește funcția „Optimized Battery Charging” de la Apple

Funcția „Optimized Battery Charging” de la Apple are ca scop principal reducerea intervalului de timp în care bateria este încărcată puternic. Încărcarea completă peste 80% este întârziată sau nici măcar nu se realizează în anumite situații. Depinde, de asemenea, de propria locație, astfel încât golurile de energie ar trebui evitate atunci când călătoriți sau sunteți în vacanță, de exemplu.

Ajută-te de Asistentul de baterie de la Huawei

Asistentul de baterie de la Huawei se numește „Smart Charge” și este disponibil din EMUI 9.1 sau Magic UI 2.1. Funcția poate fi activată în „Setări / Baterie / Setări suplimentare”. Asta înseamnă că încărcarea dispozitivului este oprită la 80% pe timp de noapte și finalizată doar înainte de a vă trezi. Și aici, comportamentul de utilizare și, dacă este necesar, o setare a ceasului deșteptător este inclusă în planificare.

Funcția „Battery Care” de la Sony se găsește în setările bateriei pentru multe modele. Dispozitivul învață când și pentru cât timp utilizatorii conectează cablul de încărcare. Astfel reglează sfârșitul încărcării astfel încât să coincidă cu deconectarea alimentării cu energie electrică. De asemenea, dispozitivele Sony pot fi încărcate cu o încărcare maximă de 80 sau 90%.

Păstrați bateria telefonului mobil la rece

După cum v-ați putea aștepta, căldura este inamicul unei baterii. Nu o lăsați să se încălzească sau să se răcească prea tare, mai ales atunci când o încărcați. Dacă un telefon se încălzește prea tare, îi veți deteriora bateria. Așa că încercați să îl mențineți rece, pe cât posibil.

Încărcarea telefonului de la o bancă de alimentare pe plajă, pe un șezlong, este cel mai rău scenariu pentru sănătatea bateriei. Încercați să vă țineți telefonul la umbră dacă trebuie să îl încărcați într-o zi toridă de vară. Încărcarea lângă o fereastră poate duce la un exces de căldură.

Nici frigul nu este bun pentru baterii. Lăsați telefonul să ajungă la temperatura camerei înainte de a conecta cablul. Căldura și bateriile nu au ce căuta împreună. Bateriile se dezvoltă cel mai bine în jurul a 20-25 de grade.

Sfaturi pentru depozitarea bateriilor

Nu lăsați o baterie cu litiu să zacă prea mult timp la 0%, dacă nu o utilizați pentru o perioadă de timp, lăsați-o cu o încărcare de aproximativ 50%. Dacă aveți de gând să puneți telefonul deoparte pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l mai întâi undeva între 40-80% și apoi opriți telefonul.

Veți constata că bateria se va descărca între 5% și 10% în fiecare lună. Dacă o lăsați să se descarce complet, ar putea deveni incapabilă să mai țină încărcătura. Acesta este probabil motivul pentru care durata de viață a bateriei unui telefon vechi este mult mai slabă după câteva luni de stat într-un sertar, chiar dacă nu a fost folosit.

Sfaturi de final pentru o durată de viață mai lungă a bateriei telefonului