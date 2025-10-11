Bărbatul cu cel mai lung nume din lume are peste 2.253 de prenume. Metoda inedită prin care le-a ales

Știai că numele complet al lui Cristiano Ronaldo este Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro? Sau că pe Picasso îl chema, oficial, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso? Chiar și așa, par scurte pe lângă povestea unui neozelandez din Auckland: în 1990, Laurence Gregory Watkins, pe atunci bibliotecar de 24 de ani, și-a schimbat legal numele printr-un „deed poll”, adăugând peste 2.000 de prenume; doi ani mai târziu, Guinness World Records i-a omologat performanța — 2.253 de cuvinte unice — drept „cel mai lung nume din lume” la acel moment.

Cum a ajuns la idee și ce l-a motivat

Watkins a spus că a fost atras mereu de recordurile neobișnuite și că își dorea să facă parte din această lume a „ciudățeniilor” oficiale. A citit Cartea Recordurilor „din scoarță în scoarță” ca să găsească o categorie în care ar putea avea o șansă reală, iar adăugarea de nume i s-a părut singurul obiectiv realizabil pentru el. Dorința de a bate recordul existent atunci l-a împins să înceapă un demers birocratic anevoios, dar memorabil, care avea să-l facă celebru, notează People.

În 1990, a depus actele pentru schimbarea numelui, iar un tribunal districtual i-a acceptat inițial cererea. Ulterior, Registrarul General a respins-o, ceea ce a complicat procesul. Hotărâtoare a fost decizia unei instanțe superioare: o curte înaltă i-a aprobat definitiv schimbarea numelui, deschizându-i drumul către omologarea recordului.

Metoda inedită: 2.253 de prenume alese… din cărți

Partea spectaculoasă nu este doar numărul, ci felul în care Watkins a ales prenumele. Lucrând la bibliotecă, a cules denumiri din cărți, enciclopedii și liste, iar o parte a propunerilor i-au venit chiar de la colegi. Rezultatul: un șir uriaș de cuvinte unice, folosite ca „middle names”, care transformă simpla citire a numelui într-o provocare logistică.

Organizarea unei astfel de liste a presupus rigoare: evitarea repetărilor, verificarea ortografiei și asamblarea finală într-un document legal valid. Guinness World Records a confirmat în 1992 că numele conține 2.253 de cuvinte distincte, iar gluma oficială care însoțește recordul spune totul despre dimensiune: publicația nu l-a tipărit integral „pentru că încă ar mai tasta”.

Recunoașterea recordului și ecoul public

Recordul lui Watkins a fost recunoscut oficial în edițiile anuale ale Guinness World Records începând cu 1992, consolidând povestea ca pe una dintre cele mai excentrice din categoria schimbărilor de identitate. Ulterior, publicații de profil au încercat să obțină versiunea completă a numelui — toate cele 2.253 de cuvinte — însă nu au primit imediat un răspuns cu transcrierea integrală.

În paralel, povestea a alimentat discuții mai ample despre limitele și curiozitățile sistemelor legale: cât de departe poate merge un cetățean când vrea să-și modifice numele și ce înseamnă, practic, să gestionezi un nume atât de lung în viața de zi cu zi, de la acte până la situații obișnuite precum rezervări sau corespondență.

Dincolo de bizar: un exercițiu de creativitate și perseverență

Dinspre exterior, recordul poate părea o simplă curiozitate. Privit din interior, este și un exercițiu de întrebări și răspunsuri despre identitate, reguli și creativitate. Watkins a arătat că un „record” nu înseamnă neapărat performanță sportivă sau științifică; poate fi și rezultatul unei idei perseverent urmărite, a unei biblioteci pline de surse și a unei administrări juridice duse până la capăt. Iar dacă întregul nume nu încape pe o singură pagină, tocmai acesta este, poate, punctul: uneori, cât spui despre tine chiar devine o poveste în sine.