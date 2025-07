Bancnota românească recunoscută de Guiness Book. Detaliile ce o fac unică în lume

România deține un record internațional mai puțin cunoscut, dar cu totul remarcabil: cea mai mică bancnotă din lume, emisă în 1917, face parte din colecția unui muzeu transilvănean și a fost oficial validată de Guiness Book. Povestea sa, legată de Primul Război Mondial și de Regele Ferdinand I, este readusă în atenția publicului la Festivalul Sighișoara Medievală.

Într-un colț discret al Turnului cu Ceas din Sighișoara, la Muzeul de Istorie, vizitatorii pot descoperi o piesă unică în lume: o bancnotă românească de 10 bani, emisă în anul 1917, în plin război, care deține titlul de cea mai mică bancnotă emisă vreodată, conform Guinness World Records. Emisă sub domnia Regelui Ferdinand I, bancnota a fost concepută de desenatorul Horațiu Sava Dimitriu și a avut rolul de a înlocui moneda metalică de aceeași valoare, aflată în circulație din 1867.

„Aceasta este bancnota cu cea mai mică valoare emisă în România și am verificat în Cartea Recordurilor – are dimensiunea cea mai mică din lume”, a declarat Mircea Radu Iacob, muzeograful care a redescoperit acest exemplar într-o colecție a fostului Gimnaziu Evanghelic, actualul Liceu „Joseph Haltrich”.

Tipărită pe hârtie albă, bancnota are un design simplu dar expresiv: pe avers, un fundal brun-verde-galben cu desen floral, valoarea „10” repetată în cercuri și inscripția „ROMANIA”, alături de anul 1917 și „MINISTERUL FINANȚELOR”. Lipsesc seria, numărul și filigranul – elemente obișnuite la bancnotele moderne.

Exponatul face parte dintr-o serie mai amplă de piese numismatice prezentate în cadrul Festivalului Sighișoara Medievală, unde vizitatorii pot explora și monedele italiene din epoca papală, bătute în timpul pontificatului Papei Pius al IX-lea. Dar vedeta incontestabilă rămâne bancnota românească, cu o poveste strâns legată de contextul istoric al Primului Război Mondial.

„Având în vedere faptul că în acest an am sărbătorit 160 de ani de la nașterea regelui Ferdinand I, am dorit să evocăm acest moment important din istoria României prin organizarea unei mici expoziții în care să prezentăm aceste bancnote emise în anul 1917”, a precizat Nicolae Teșculă, directorul muzeului.