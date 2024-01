Cum a apărut Cartea Recordurilor Guinness: Începuturile cărții care rivalizează cu Biblia la popularitate [VIDEO]

Cunoscută inițial sub numele de The Guinness Book of Records, de la lansare, în 1955, și până în 1999, și în edițiile anterioare din Statele Unite ale Americii sub numele de The Guinness Book of World Records, Guinness World Records (Cartea Recordurlor) este o carte de referință irlandeză publicată anual, care listează recordurile mondiale atât în realizările umane, cât și în extremele lumii naturale.

Cartea Recordurilor

Ideea acestei cărți îi aparține lui Sir Hugh Beaver, iar fondatorii acesteia sunt frații geamăn Norris și Ross McWhirter, în Fleet Street, Londra, în august 1955.

Prima ediție a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor din Regatul Unit până la Crăciunul anului 1955. În anul următor, cartea a fost lansată la nivel internațional, iar până la ediția din 2022, se află acum la a 67-a sa aniversare, fiind publicată în 100 de țări și în 23 de limbi și conținând peste 53.000 de recorduri în baza de date.

Franciza internațională s-a extins dincolo de tipar pentru a include serii de televiziune și muzee. Popularitatea francizei a făcut ca Guinness World Records să devină sursa principală internațională pentru catalogarea și verificarea unui număr imens de recorduri mondiale. Organizația angajează arbitri de recorduri pentru a verifica autenticitatea stabilirii recordurilor.

După o vreme, franciza a fost deținută de Grupul Jim Pattison, începând cu 2008, cu sediul mutat în South Quay Plaza, Canary Wharf, Londra, în 2017. Începând cu 2008, Guinness World Records a fost criticată pentru inventarea unor noi recorduri mondiale precum cascadorii de publicitate pentru companii și indivizi.

Pe 10 noiembrie 1951, Sir Hugh Beaver, directorul general al berăriei Guinness, s-a alăturat unei partide de vânătoare în North Slob, lângă râul Slaney din comitatul Wexford, Irlanda.

După ce a ratat vânătoarea, s-a angajat într-o dispută cu privire la care dintre păsările de vânătoare din Europa era cea mai rapidă. Acea seară, la Castlebridge House, l-a făcut să-și dea seama că era imposibil să confirme care este, într-adevăr, cea mai rapidă. A realizat atunci că o carte care să ofere răspunsuri la acest tip de întrebări ar putea avea succes.

Ideea lui Beaver a devenit realitate când angajatul Guinness, Christopher Chataway, i-a recomandat pe frații Norris și Ross McWhirter, care aveau o agenție de colectare de informații în Londra.

Frații gemeni au fost însărcinați să compileze ceea ce a devenit Cartea Recordurilor Guinness, în august 1954. O mie de exemplare au fost tipărite și distribuite gratuit.

Vezi și: O echipă de cercetători români face istorie în Cartea Recordurilor: Au descoperit și cartografiat cel mai extins lac de pe glob, Paratetis, care acoperă o proporție semnificativă a teritoriului României

Vezi și: Google, în Cartea Recordurilor: a calculat Pi la un nou număr record de cifre

Vezi și: Care este cea mai mică bancnotă din lume. E chiar din România, deţinem recordul mondial

Cartea Recordurilor a fost un succes absolut

După înființarea biroului Cartea Recordurilor Guinness în vârful Ludgate House, 107 Fleet Street, Londra, prima ediție de 198 de pagini a fost legată pe 27 august 1955 și a ajuns în topul celor mai bine vândute cărți din Marea Britanie până la Crăciun.

În anul următor, a fost introdusă în Statele Unite de către editorul newyorkez David Boehm și s-au vândut 70.000 de exemplare. De atunci, Cartea Recordurilor Guinness a vândut mai mult de 100 de milioane de exemplare în 100 de țări și 37 de limbi.

Deoarece cartea a devenit un succes surprinzător, au fost tipărite multe ediții ulterioare, stabilindu-se treptat într-un model de revizuire anuală, publicată în septembrie/octombrie. Frații McWhirter au continuat să o compileze ani de zile.

Ambii frați aveau o memorie enciclopedică. În seria de televiziune BBC Record Breakers, bazată pe cartea lor, aceștia răspundeau la întrebările puse de copiii din public despre diferite recorduri mondiale și erau capabili să ofere răspunsul corect.

Ross McWhirter a fost asasinat de doi membri ai Armatei Republicane Irlandeze Provisionale în 1975, ca răspuns la oferirea unei recompense de 50.000 de lire pentru informații care ar fi dus la capturarea membrilor organizației.

După asasinarea lui Ross, secțiunea în care întrebările despre recorduri puse de copii a fost preluată de Norris.