08 aug. 2025 | 02:14
de Andrei Simion

Tehnologie, Știință & Digital
Bărbatul care a pierdut 350.000.000 de dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la groapa de gunoi renunță după 12 ani de căutări și lansează propria criptomonedă
James Howells este un fost inginer IT din Newport care a pierdut un hard disk cu 8.000 de bitcoini, aruncat din greșeală la gunoi în 2013. (Foto: BBC)

Povestea bărbatului care a pierdut o avere fabuloasă într-o groapă de gunoi din Țara Galilor pare să fi ajuns la final. James Howells, inginer IT din Newport, a renunțat oficial la tentativa de a recupera hard diskul pe care susține că se aflau 8.000 de bitcoini – astăzi echivalentul a 350.000.000 de dolari. După 12 ani de încercări legale, lupte cu autoritățile locale și chiar tentative de a cumpăra întreaga rampă de gunoi, el a anunțat că își va canaliza acum energia în lansarea propriei criptomonede, Ceiniog Coin.

Hard diskul în cauză ar fi fost aruncat din greșeală de fosta iubită a lui Howells în 2013, într-o perioadă în care bitcoinul era departe de valoarea actuală. Încă de atunci, bărbatul a susținut că dispozitivul conținea portofelul digital cu cele 8.000 de monede, pe care le minase în perioada de început a criptovalutei.

12 ani de lupte în instanță și o datorie de 117.000 de lire

De-a lungul anilor, Howells a devenit un simbol al visului pierdut în lumea crypto. A apelat la instanțe, a ajuns în fața Curții de Apel, a oferit milioane de lire pentru a cumpăra groapa de gunoi și a angajat echipe de specialiști în reciclare, cercetători în robotică și avocați. Totul în speranța de a obține acces la rampa de deșeuri din Newport unde crede că se află hard diskul.

Autoritățile locale au refuzat constant să-i permită să sape, invocând riscuri ecologice, costuri uriașe și lipsa de garanții. Mai mult, în 2024, Consiliul Local Newport a cerut judecătorilor să respingă orice pretenții legale, iar instanța a considerat că șansele de reușită ale lui Howells sunt „nerealiste”. În urma acestui proces, el a rămas cu o factură legală de aproape 117.000 de lire, bani pe care consiliul îi solicită în continuare și care, potrivit autorităților, îl împiedică să continue orice demers oficial.

Howells a descris atitudinea consiliului drept „coerciție financiară”, acuzând faptul că i s-a blocat intenționat accesul la rampă pentru a-l forța să plătească, noteaza BBC.

James Howells

James Howells. (Foto: Shutterstock/BBC)

De la eșec la oportunitate: Ceiniog Coin

Deși a pierdut bătălia cu sistemul, James Howells nu se declară înfrânt. În loc să continue să caute fizic hard diskul, el a anunțat că lansează o nouă criptomonedă – Ceiniog Coin – folosind valoarea teoretică a portofelului pierdut drept bază simbolică. Ideea sa este să „tokenizeze” cei 8.000 de bitcoini într-un activ digital susținut de notorietatea publică a poveștii sale.

Howells spune că nu mai contează dacă va recupera vreodată hard diskul, atâta vreme cât blockchain-ul dovedește că acel portofel există și conține monedele respective. Criptomoneda sa ar urma să funcționeze ca un „vault” – un seif digital – al valorii pierdute, iar succesul acesteia ar depinde de cât de multă încredere îi vor acorda investitorii.

Potrivit experților, modelul nu este nou – multe tokenuri din ecosistemul crypto sunt susținute de active simbolice sau promisiuni de valoare. Însă, în cazul lui Howells, povestea extrem de mediatizată ar putea deveni un atu unic în atragerea susținătorilor.

În ciuda tuturor eșecurilor legale, James Howells a declarat că este „gata să meargă mai departe” și că, începând de acum, va ignora orice reacție a autorităților. El a dat termen până la o oră limită consiliului local pentru a relua discuțiile, spunând că altfel „nu mai contează ce fac”. Deocamdată, autoritățile din Newport au refuzat să comenteze suplimentar.

