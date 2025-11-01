Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani până pe 3 noiembrie, după fuziunea cu Intesa Sanpaolo Bank

Fuziunea First Bank cu Intesa Sanpaolo Bank România a intrat în vigoare la 31 octombrie 2025, după avizele BNR și ale Registrului Comerțului, iar marca First Bank a încetat să mai existe ca entitate distinctă. Perioada 31 octombrie–2 noiembrie este rezervată migrației tehnice a conturilor, produselor și serviciilor către platformele Intesa, timp în care mii de clienți au acces limitat sau inexistent la carduri și la serviciile de online banking.

Instituția a informat anterior că 30 octombrie 2025 a fost ultima zi de utilizare a produselor sub marca First Bank. În acest interval de tranziție nu mai pot fi onorate instrucțiunile de tip Direct Debit scadente după 30 octombrie, iar accesul la anumite funcționalități rămâne restricționat până la finalizarea migrării. Situația a generat frustrare în rândul clienților care au raportat imposibilitatea efectuării de plăți curente sau retrageri de numerar pe durata lucrărilor tehnice, notează Ziare.com.

Ce se întâmplă cu cardurile și plățile prin First Bank

Ce spune anunțul oficial de pe site

Pe site-ul oficial, instituția a publicat un mesaj de „mentenanță în contextul fuziunii dintre Intesa Sanpaolo Bank și First Bank” pentru intervalul 31 octombrie 2025, ora 19:00 – 2 noiembrie 2025, ora 23:59. În această perioadă, sunt indicate ca indisponibile: Mobile & Internet Banking (inclusiv I-B@nK), serviciul de plăți instant, Open Banking PSD2 și autorizarea online a tranzacțiilor cu cardurile Intesa Sanpaolo Bank. Totodată, banca a precizat că retragerile la ATM și plățile la POS se procesează în limita soldului de la 30 octombrie 2025, ora 20:00, iar depunerile de numerar la terminalele multifuncționale nu sunt disponibile pe durata lucrărilor.

Această programare explică de ce mulți clienți au rămas, în fapt, fără acces la propriile fonduri în weekendul migrării. Chiar dacă soluțiile temporare au permis unele plăți cu cardul de debit pe soldul „înghețat”, orice alimentare nouă, transfer sau autentificare online a fost blocată până la repornirea sistemelor.

Avize, calendar și ce urmează după 3 noiembrie

Fuziunea s-a făcut „cu acte în regulă”, în baza aprobării prealabile a Băncii Naționale a României și a înregistrării la Registrul Comerțului. Deși efectele juridice au început la 31 octombrie, efectele practice pentru clienți se văd abia după finalul migrării sistemelor – termen indicat pentru 3 noiembrie 2025. Până atunci, serviciile rămân parțial indisponibile, iar comunicările băncii au precizat din timp fereastra în care accesul va fi limitat.

După 3 noiembrie, clienții First Bank devin clienți Intesa Sanpaolo Bank România, cu acces la noile aplicații și infrastructuri. Actualizarea datelor de plată (IBAN) și verificarea setărilor pentru plăți recurente rămân esențiale pentru evitarea incidentelor. Pentru operațiuni urgente, banca recomandă folosirea numerarului deja retras, a cardurilor Intesa active sau reprogramarea tranzacțiilor pentru prima zi lucrătoare după închiderea migrării.

Impactul asupra clienților și lecțiile unei fuziuni

Chiar dacă astfel de ferestre tehnice sunt uzuale în fuziuni bancare, blocarea accesului la fonduri pentru mai multe zile afectează direct persoane fizice și firme: de la cumpărături de bază la plăți de utilități, salarii sau rate. Comunicarea clară a termenelor, oferirea de alternative tranzitorii și asistența proactivă sunt elemente decisive pentru a diminua impactul. În acest caz, mesajul-cheie pentru clienți rămâne: păstrați dovada plăților programate, verificați încasările după 3 noiembrie și actualizați imediat noile coordonate bancare în relația cu partenerii.