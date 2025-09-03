Balkanik Festival 2025 transformă Bucureștiul într-un muzeu viu de muzică, meșteșug și artă. Ce poți face la festival

Între 5 și 7 septembrie, Balkanik Festival – Home of World Music revine pentru cea de-a XII-a ediție și promite să transforme Grădina și Strada Uranus într-un spațiu vibrant, unde tradiția, muzica și arta contemporană se întâlnesc. Sub motto-ul „Joy is an act of resistance / Bucuria e o formă de rezistență”, evenimentul reunește artiști de renume internațional, expoziții, ateliere de meșteșug, instalații vizuale și activități pentru toate vârstele.

Muzică din toată lumea și dans fără oprire

Pe scena principală din Grădina Uranus, care își deschide porțile publicului o singură dată pe an, vor urca artiști consacrați ai scenei world music. Printre aceștia se numără Omar Souleyman, legenda dabke-ului electronic, Lupii lui Calancea, care reinterpretează spectaculos folclorul moldovenesc, și Ivo Papasov & His Wedding Band, grupul care a reinventat muzica de nuntă balcanică. Lor li se alătură Mahala Rai Banda & Jony Iliev, dar și proiecte contemporane precum Balkan Taksim, MiASiN, Kottarashky & The Rain Dogs, Kanizsa Csillagai și Karpov not Kasparov.

Atmosfera de festival va fi completată de două scene dedicate DJ-ilor. La Turnul de Apă din Grădina Uranus, seturi cu influențe globale se vor împleti cu un spectacol impresionant de video mapping semnat de artistul Adistu. Pe Strada Uranus, accesibilă gratuit publicului, muzica electronică se îmbină cu târguri de artizanat, gastronomie și un dancefloor urban unde bucuria devine limbaj universal.

Meșteșuguri, artă și expoziții interactive

Un element central al Balkanik Festival rămâne celebrarea tradițiilor prin meșteșuguri vii. Publicul va descoperi artizani autentici precum Marius și Diana Iosub, care aduc sculptura în lemn direct în mijlocul vizitatorilor, sau PAPPO Craft, ce readuce în atenție arta confecționării măturilor. Apicultorii de la MotherBee.ro vor dezvălui misterele stupului printr-un atelier interactiv, în timp ce artiștii de la Icruș și Manole Art transformă argintul și cuprul în bijuterii și obiecte spectaculoase.

Festivalul propune și ateliere inedite: vitralii Tiffany realizate la Atelierul Creativ al Andreei Geamănu, aranjamente florale create de Florăreasa Cu o Floare sau ceainice de cupru lucrate manual de Pițișor. Grădina Uranus devine astfel un atelier în aer liber, unde tradiția se împletește cu creativitatea contemporană.

Pe partea artistică, vizitatorii vor explora expoziții diverse: Bucharest Collage Collective, cu colaje participative, Celula de Artă, care aduce instalații de artă textilă și poezie contemporană, și expoziția „Revoluționare – Femei armene care au schimbat lumea”, semnată de artista Maretta Aivazian, ce omagiază personalități precum Ana Aslan sau Aurora Mardiganian.

Balkanik Festival 2025 pune un accent special pe experiențele colective și pe implicarea comunității. Programul Săfițicuminți aduce ateliere de artă pentru publicul larg, precum „Paint Your Own Totebag” și „Linogravură”, unde participanții pot crea obiecte unicat. Copiii se vor bucura de activități pregătite de Centrul Comunitar Zi de BINE și de Asociația Serafim, de la baloane uriașe de săpun și jonglerii, până la ateliere de ceramică, pictură, modelaj în lut și jocuri senzoriale.

Pe lângă partea culturală, festivalul oferă și un spațiu de reflecție prin Balkanik Talks by BRD Groupe Société Générale, unde artiști și cercetători discută tema „Regândirea spațiului balcanic prin artă și ecologie”. Este o invitație de a privi regiunea nu doar ca pe o zonă geografică, ci ca pe un spațiu viu, în continuă transformare.

Sponsorul principal, OSCAR Downstream, pregătește pentru al treilea an consecutiv un spațiu interactiv cu surprize: jocuri, photo corners, ateliere de dreamcatchers și chiar „prăjituri cu răvașe”, care îmbină bucuria cu inovația culturală.

Balkanik Festival 2025 confirmă încă o dată că este mai mult decât un festival de muzică: este un muzeu viu al tradițiilor, al diversității culturale și al energiei comunitare. Între concerte, meșteșuguri, expoziții și activități pentru toate vârstele, evenimentul transformă Bucureștiul într-un spațiu al bucuriei colective și al rezistenței prin artă.

Abonamentele și biletele sunt deja disponibile, iar Strada Uranus rămâne deschisă gratuit pentru toți cei care vor să simtă pulsul acestui festival unic. Balkanik Festival nu este doar despre muzică, ci despre cum arta, tradiția și comunitatea pot redefini împreună ce înseamnă bucuria în vremurile de azi.