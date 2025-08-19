Balkanik Festival 2025 transformă Grădina și Strada Uranus într-o scenă a bucuriei și diversității

Bucureștiul se pregătește să devină, între 5 și 7 septembrie, capitala muzicii și a culturilor lumii. Balkanik Festival – Home of World Music, ajuns la a XII-a ediție, revine în Grădina Uranus și pe Strada Uranus cu un program complex, artiști internaționali și activități care depășesc sfera muzicalului. Evenimentul poartă de anul acesta un mesaj puternic: „Bucuria e o formă de rezistență”, o temă care leagă concertele, dezbaterile și activitățile de spiritul comunitar pe care festivalul îl promovează.

O scenă deschisă lumii, în Grădina Uranus

Grădina Uranus, spațiu care își deschide porțile o singură dată pe an, va găzdui scena principală a festivalului. Aici vor urca artiști din România, Republica Moldova, Siria, Armenia, Franța, Bulgaria și Ungaria, într-o selecție care aduce împreună tradiția și experimentul contemporan.

Vineri, 5 septembrie, programul debutează cu Karpov not Kasparov, o trupă românească ce propune un synth-pop retro-futurist ironic și dansant. Seara continuă cu MiASiN, un proiect colectiv al diasporei armene care îmbină jazzul și rockul cu instrumente tradiționale, iar apogeul vine cu Lupii lui Calancea, cunoscuți pentru energia lor explozivă și felul în care reușesc să electrizeze folclorul moldovenesc.

Sâmbătă, 6 septembrie, publicul îi va putea asculta pe Kottarashky & The Rain Dogs din Bulgaria, maeștri ai colajelor sonore ce combină înregistrări de teren cu blues și electronica. Urmează recitalul lui Ivo Papasov, clarinetist legendar care a reinventat muzica de nuntă balcanică, și seara se încheie cu Omar Souleyman, un artist sirian recunoscut la nivel mondial pentru dabke-ul său electronic și spectacolele hipnotice.

Duminică, 7 septembrie, line-up-ul aduce Kanizsa Csillagai din Ungaria, o trupă care păstrează autenticitatea tradițiilor rome, urmată de Balkan Taksim, proiect românesc ce mixează trip-hop și influențe orientale. Festivalul se încheie cu Mahala Rai Banda alături de Jony Iliev, într-un show ce promite o explozie de energie balcanică, groove romani și voci puternice.

Strada Uranus, transformată în spațiu comunitar

Pe durata celor trei zile, Strada Uranus va fi închisă traficului și deschisă oamenilor, devenind un spațiu pietonal dedicat artei și bucuriei colective. Aici se va desfășura un târg de artizanat cu intrare liberă, cu obiecte lucrate manual – ceramică, bijuterii, textile tradiționale, dar și piese de design contemporan inspirate din motive vechi.

Strada va pulsa și de ritmurile unei scene de DJ, unde se vor îmbina funk, afrobeat, remixuri balcanice și muzici experimentale, transformând zona într-un adevărat ring de dans în aer liber. Pentru familii, organizatorii au pregătit ateliere interactive, de la pictură pe ceramică și țesut, la gravură și inițieri în dansuri și instrumente tradiționale.

Tot aici, festivalul va găzdui dezbateri pe tema „Bucuria ca formă de rezistență culturală și comunitară”, unde artiști, filosofi, antropologi și activiști vor discuta despre rolul artei și al comunităților într-o lume marcată de crize și fragmentări. Această componentă intelectuală întărește profilul evenimentului, arătând că Balkanik Festival nu este doar o sărbătoare a muzicii, ci și o platformă de reflecție asupra societății.

De asemenea, Turnul de apă din Grădina Uranus va prinde viață printr-un spectacol de video mapping realizat de artistul Adistu, cu sprijinul Epson. Proiecțiile vizuale vor completa atmosfera festivă și vor transforma spațiul într-o instalație urbană spectaculoasă.

Bilete, abonamente și acces

Abonamentele pentru cele trei zile sunt disponibile la prețul de 280 de lei, iar biletele pe o singură zi costă 140 de lei. Cei care aleg să cumpere biletul direct la intrare vor plăti 168 de lei. Copiii cu vârsta de până la 9 ani au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult.

Accesul în Grădina Uranus se face exclusiv pe bază de bilet sau abonament, însă Strada Uranus rămâne un spațiu liber pentru toată lumea, fără taxă de intrare. Această structură face ca festivalul să fie în același timp un eveniment cultural de anvergură și o sărbătoare deschisă comunității, accesibilă indiferent de buget.

Organizatorii promit că ediția din 2025 va fi una dintre cele mai spectaculoase de până acum, cu o combinație unică de muzică live, artă vizuală, gastronomie internațională și activități pentru toate vârstele. Mesajul central, „bucuria ca formă de rezistență”, va fi firul roșu al unui program gândit pentru a aduce împreună oameni din medii și culturi diferite, într-o celebrare a solidarității și a frumuseții diversității.

Balkanik Festival 2025 promite să transforme Bucureștiul într-o scenă vibrantă a muzicii și a culturilor lumii. Cu artiști internaționali de renume, un spațiu urban reinventat și o temă profund ancorată în realitățile actuale, evenimentul își consolidează statutul de cel mai important festival de world music din România și unul dintre cele mai originale din Europa de Est. Între 5 și 7 septembrie, Grădina și Strada Uranus nu vor fi doar locuri de spectacol, ci adevărate spații ale comunității, ale bucuriei și ale rezistenței prin cultură.