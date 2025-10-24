Balcoanele care-ți fac curent electric la tine în apartament. O idee care iți economisește bani la factura, dar salvează și planeta

Un producător din Finlanda a dezvoltat o soluție inovatoare care transformă balcoanele în mici centrale electrice.

Mai exact, compania Lumon a integrat panouri fotovoltaice direct în sticla balustradelor, oferind o modalitate estetică și funcțională de a produce energie verde la nivel rezidențial.

Balustrada care produce energie solară

Sistemul, denumit „eRailing”, marchează un pas înainte în utilizarea eficientă a spațiilor urbane pentru generarea de electricitate.

În locul panourilor solare atașate pe exteriorul balcoanelor, soluția Lumon integrează celulele fotovoltaice între două straturi de sticlă securizată.

Rezultatul este o balustradă transparentă, sigură și capabilă să genereze energie electrică fără a compromite designul arhitectural, scrie Chip.de.

Toate conexiunile electrice și cablurile sunt ascunse sub profilul superior al balustradei, ceea ce oferă o imagine curată și modernă.

Concret, Lumon se adresează mai ales arhitecților și dezvoltatorilor imobiliari care caută soluții sustenabile fără elemente tehnice vizibile.

Performanță și adaptabilitate pentru clădiri moderne – un pas înspre un viitor sustenabil în adevăratul sens al cuvântului

Potrivit companiei, sistemul respectă toate standardele europene privind rezistența mecanică, stabilitatea la vânt și siguranța utilizatorilor.

Balustradele pot fi configurate modular, pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni de balcon, iar clienții pot alege între variante în nuanțe de negru sau gri, pentru o integrare vizuală armonioasă în fațadele moderne.

Primul proiect pilot a fost implementat deja în Finlanda, la renovarea unui imobil de locuințe. Un segment de șase metri de balustradă eRailing, orientat spre sud, a generat anual aproximativ 622 kilowați-oră de energie, o performanță comparabilă cu un sistem solar de 800–900 wați.

Cantitatea de energie poate acoperi consumul anual al mai multor aparate electrocasnice esențiale.

Sistemul nu include invertorul, care trebuie achiziționat separat, însă Lumon subliniază că soluția este compatibilă cu majoritatea modelelor existente pe piață.

Prin acest concept, compania finlandeză oferă o alternativă estetică la panourile solare tradiționale, potrivită în special pentru clădirile urbane unde spațiul este limitat.

Balustrada devine astfel un element multifuncțional, oferind siguranță, design și sustenabilitate într-un singur produs.

Această tehnologie ar putea găsi rapid aplicabilitate și în alte țări europene, inclusiv în România, în contextul interesului tot mai mare pentru eficiență energetică și reducerea dependenței de rețelele convenționale. Așadar, rămâne de văzut cât de interesați vor fi oamenii de costul facturii, dar și de impactul asura naturii.