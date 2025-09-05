Tarife dinamice la energia electrică. Cât vei plăti pe kWh înainte și după ora 18:00. Diferențe uriașe de preț

România se pregătește pentru o schimbare majoră pe piața de energie: introducerea tarifelor dinamice la energia electrică. Acest sistem va permite consumatorilor să plătească facturi mai mici, în funcție de orele la care aleg să folosească electrocasnicele mari consumatoare de energie. Deși măsura este deja aplicată cu succes în alte state europene, implementarea în țara noastră depinde de extinderea rețelei de contoare inteligente și de o educare atentă a populației.

Cum funcționează tarifele dinamice

Sistemul de tarife dinamice presupune ca furnizorii de energie să transmită zilnic prețurile pentru ziua următoare, oferindu-le consumatorilor posibilitatea de a-și programa electrocasnicele în funcție de intervalele cele mai convenabile. Astfel, energia poate fi de până la trei ori mai ieftină la prânz sau pe timpul nopții, comparativ cu orele de vârf de seară, între 18:00 și 21:00.

Principiul care stă la baza mecanismului este simplu: atunci când există producție abundentă, energia devine mai accesibilă. În schimb, în momentele în care cererea este ridicată și rețeaua este intens solicitată, prețurile cresc. Pentru a beneficia de acest sistem, consumatorii trebuie să aibă instalate contoare inteligente, capabile să înregistreze și să transmită consumul pe intervale orare.

”Vă dau un exemplu foarte simplu, în intervalul 10:00-18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani per kilowatt oră consumat, iar după ora 18:00 să fie 1,30-1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit adevărul.ro.

Cine va beneficia și cât se poate economisi

Potrivit experților, tarifele dinamice aduc cele mai mari avantaje pentru persoanele cu program flexibil, familiile numeroase sau proprietarii de mașini electrice, care își pot încărca vehiculele în timpul nopții, la preț minim.

”Există momente în care avem foarte multă producţie în reţea, cum sunt orele prânzului, într-o zi de vară. Au fost uneori chiar şi preţuri negative. Ne putem adapta consumul pentru orele în care energia electrică este mai ieftină”, a explicat Mihnea Cătuţi, expert în energie, conform libertatea.ro.

Un exemplu practic: o mașină de spălat vase consumă în medie 30 kWh pe lună. Dacă tariful este între 50 de bani și 2 lei/kWh, factura poate varia între 15 și 60 de lei, în funcție de ora de utilizare. Diferențele de preț sunt uriașe, iar economiile pot ajunge la 30-50% lunar pentru cei care își organizează consumul.

Piața energetică din România, după plafonare

După încheierea plafonării prețurilor la 1 iulie 2025, românii au început să resimtă facturi mai mari, în unele cazuri chiar duble. Pentru a atenua impactul, autoritățile au introdus vouchere de 50 de lei pentru persoanele vulnerabile. Totodată, românii sunt încurajați să compare ofertele furnizorilor pe site-ul ANRE și să-și schimbe contractul dacă găsesc prețuri mai avantajoase.

În prezent, aproximativ trei milioane de contoare inteligente sunt deja instalate, iar autoritățile vor să extindă numărul acestora cu încă șase milioane. Ministrul Bogdan Ivan a subliniat că tarifele dinamice vor fi implementate gradual, în zone-pilot, urmând ca apoi sistemul să fie aplicat la nivel național.