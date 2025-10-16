Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi oferte de preț

După eliminarea plafonării prețurilor la energie electrică, piața românească a devenit mai competitivă ca oricând. În octombrie 2025, diferențele dintre ofertele marilor furnizori s-au redus semnificativ, iar clienții casnici au început să resimtă efectele pozitive ale concurenței reale. Hidroelectrica rămâne lider, însă avansul său față de rivali se micșorează vizibil.

Cum s-a schimbat piața energiei după eliminarea plafonării

De la 1 iulie 2025, liberalizarea completă a pieței de energie a adus o transformare rapidă a ofertelor. În doar trei luni, prețul mediu al celor mai importanți zece furnizori a scăzut de la 1,35 lei/kWh la 1,28 lei/kWh, semn că firmele s-au grăbit să-și ajusteze tarifele pentru a rămâne competitive.

Hidroelectrica continuă să ofere cel mai mic preț, însă diferența față de locul doi – Nova Power&Gas – s-a redus de la 22 de bani în iulie la doar 9 bani/kWh în octombrie, notează economica.net.

Pe fondul acestei competiții, piața a devenit mai echilibrată, iar consumatorii au la dispoziție o gamă variată de opțiuni, de la tarife fixe și predictibile până la oferte flexibile, care includ bonusuri de fidelitate sau reduceri pentru plata online.

Ce furnizori oferă cele mai avantajoase prețuri în octombrie 2025

Potrivit comparatorului oficial al ANRE, topul celor mai bune oferte este condus de Hidroelectrica, cu un preț mediu de 1,07 lei/kWh. Pe locul doi se află Nova Power&Gas, care a redus semnificativ tariful la 1,18 lei/kWh, urmată de Grenerg, PPC Energie și Premier Energy.

Engie, E.ON, OMV Petrom și Electrica completează topul 10, cu prețuri situate între 1,33 și 1,38 lei/kWh. În doar câteva luni, companii precum PPC Energie (fostul Enel) au reușit să urce spectaculos în clasament datorită campaniilor de reduceri și a ofertelor integrate. Prețul practicat de PPC a scăzut de la 1,42 lei la 1,30 lei/kWh, aducând compania pe locul 4 la nivel național.

Diferențele dintre furnizorii din top sunt acum minime: pentru un consum lunar de 200 kWh, economia maximă între cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă nu depășește 20 de lei.

Ce factori au contribuit la scăderea prețurilor

Specialiștii explică scăderea tarifelor printr-o combinație de factori: producție ridicată din surse regenerabile, un an hidrologic favorabil și o cerere moderată în sezonul cald.

Aceste condiții au permis reducerea costurilor angro, iar furnizorii au transferat o parte din aceste economii către consumatori. De asemenea, concurența intensă i-a determinat pe mulți operatori să vină cu beneficii suplimentare – de la facturare electronică și aplicații de monitorizare a consumului până la discounturi pentru contractele semnate online.

Hidroelectrica rămâne liderul pieței, însă diferența față de competitori se micșorează vizibil. Într-o piață tot mai matură, consumatorii români au câștigat un avantaj important: libertatea de a alege oferta care se potrivește cel mai bine nevoilor și stilului lor de consum.