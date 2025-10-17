Avocatul Poporului susține statul în disputa privind pensiile private. Instituția neagă dreptul de proprietate al românilor asupra acestor bani

Ultima ora
17 oct. 2025 | 07:50
de Badea Violeta

Renate Weber

Adoptarea legii privind plata pensiilor private din Pilonul II și III a declanșat un val de reacții critice din partea societății civile și a specialiștilor. Printre cele mai controversate luări de poziție se numără cea a Avocatului Poporului, Renate Weber, care nu doar că nu intenționează să conteste legea la Curtea Constituțională, ci afirmă că banii din fondurile private nu reprezintă proprietate individuală.

Poate statul revendica banii din pensiile private?

Într-un punct de vedere oficial, citat de Economedia, Renate Weber susține că fondurile private de pensii nu gestionează bunuri personale, ci ”resurse care, în mod normal, se cuvin statului”.

Potrivit Avocatului Poporului, statul ar avea dreptul constituțional de a decide destinația acestor contribuții, inclusiv prin administrare privată, ”în interesul asiguraților sistemului public de pensii”.

”Fondurile private de pensii doar colectează și administrează resurse care, în mod normal, se cuvin statului, în calitate de organizator al sistemului public de pensii, și pe care acesta, în calitate de deținător al puterii suverane, poate decide inclusiv să le ofere spre investire unor entităţi de drept privat, precum fondurile de pensii, în interesul asiguraților sistemului public de pensii.”

”Aşa cum statul este îndreptăţit din punct de vedere constituţional să impună subiectelor de drept să participe la sistemul public de pensii, este în egală măsură îndreptăţit, în limitele permise de Legea fundamentală, să stabilească destinația contribuţiilor sociale ale subiectelor de drept.”

Este poziția Avocatului Poporului greșită juridic și economic?

Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), critică dur această abordare, considerând-o ”profund greșită”.

”Această poziționare mă îngrijorează profund pentru că transformă o contribuție individuală într-o resursă bugetară. În esență, afirmă că statul rămâne proprietar al sumelor virate în conturile de pensii private, iar fondurile sunt simple extensii administrative. Este o abordare profund greșită – atât juridic, cât și economic.”

El subliniază că Pilonul II a fost conceput pentru a garanta independența contribuabilului față de stat și pentru a proteja economiile personale.

Contribuțiile din Pilonul II nu sunt venituri ale statului, ci drepturi patrimoniale individuale ale participanților (…). Statul poate reglementa, dar nu poate revendica proprietatea asupra unor bani deja transferați într-un cont personal.”

Pe cine apără, de fapt, Avocatul Poporului?

Fostul vicepreședinte ASF ridică întrebarea esențială: cine este protejat de această instituție?

”Avocatul Poporului are misiunea constituțională de a apăra cetățeanul în fața statului. Dar acest răspuns ridică o întrebare de fond, pe care nu o putem evita: Pe cine apără, în acest caz, Avocatul Poporului – pe contribuabilul care economisește sau pe statul care încearcă să-și reia controlul asupra banilor noștri?”

Între timp, legea care a stârnit disputa a fost deja adoptată de Camera Deputaților, iar AUR și Înalta Curte de Casație și Justiție au anunțat sesizări la Curtea Constituțională.

Noua lege prevede că participanții pot retrage inițial doar 30% din suma acumulată, restul urmând să fie plătit eșalonat pe opt ani. Doar bolnavii oncologici și persoanele cu fonduri mici pot retrage integral contribuțiile.

Controversa continuă, iar poziția Avocatului Poporului alimentează temerea că statul ar putea redobândi controlul asupra unei părți din economiile personale ale românilor.

