16 oct. 2025 | 12:21
de Daoud Andra

Cât pierzi din pensie dacă scoţi 30% din banii din Pilonul II? Eşti obligat să plăteşti CASS şi impozit
Sistemul de pensii din România este format din mai multe componente, iar una dintre cele mai importante este Pilonul II, cunoscut și ca pensia privată obligatorie. Acesta funcționează alături de Pilonul I (pensia de stat) și Pilonul III (pensia facultativă), fiind administrat de fonduri private. Practic, fiecare angajat contribuie lunar, fără să simtă direct, la propriul cont de economii pentru pensie.

Ce este Pilonul II și cum se acumulează banii acolo

Banii de la Pilonul II provin, pe de-o parte, din contribuția de asigurări sociale (CAS), reținută automat din salariul brut al angajatului. În prezent, 3,75% din salariul brut merge în contul individual de la fondul de pensii private, iar administratorii investesc acești bani în mod diversificat – în titluri de stat, acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare sigure. Scopul este ca sumele acumulate să crească în timp și să fie disponibile la vârsta de pensionare, oferind o pensie suplimentară celei de la stat.

De curând, a fost discutată posibilitatea ca participanții să poată retrage până la 30% din suma acumulată în Pilonul II înainte de pensionare. Măsura, deși atractivă pentru cei care au nevoie de lichidități, vine cu costuri semnificative, care pot reduce considerabil suma efectiv primită.

Potrivit vicepreședintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, cei care aleg să retragă o parte din bani trebuie să țină cont de taxele și impozitele aplicabile:

„Dacă cineva vrea 30% retragere se vor plăti impozitele și taxele aferente. Se va plăti CASS de 10% la valoarea întregului activ peste 3.000 de lei, după care se plătește impozitul pe câștigul de capital, din care se deduce valoarea de 3.000 și se scoate din baza de impozitare și valoarea CASS. În general, o astfel de impozitare determină un coeficient de aproximativ 12-13% din valoarea totală a activului. Acestea sunt taxele pe care le plătește.”

Efectele retragerii, pe termen lung

Cu alte cuvinte, dacă o persoană decide să retragă 30% din economiile din Pilonul II, va pierde între 12% și 13% din suma totală din cauza taxelor aplicate. De exemplu, la o sumă acumulată de 100.000 de lei, o retragere de 30.000 de lei ar aduce efectiv în contul beneficiarului doar aproximativ 26.000–26.400 de lei, restul reprezentând impozit și contribuție CASS.

Pe lângă costurile directe, există și un efect pe termen lung: retragerea unei părți din fonduri reduce capacitatea contului de a genera câștiguri prin investiții viitoare. Cu alte cuvinte, banii retrași acum nu vor mai lucra pentru randamentele viitoare, ceea ce poate însemna o pensie mai mică la vârsta de retragere.

Specialiștii în finanțe personale recomandă ca Pilonul II să fie privit ca o economisire pe termen lung, destinată exclusiv perioadei de pensionare. Retragerile anticipate pot fi o soluție temporară în cazuri excepționale, dar vin cu pierderi importante – atât imediate, cât și în viitor.

