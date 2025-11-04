Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 17:35
de Iulia Kelt

Avertismentul părintelui web-ului referitor la inteligența artificială: „Sunt preocupat când mă gândesc la oamenii care încearcă să construiască o superinteligență mai deșteaptă decât ei”

TEHNOLOGIE
Avertismentul părintelui web-ului referitor la inteligența artificială: „Sunt preocupat când mă gândesc la oamenii care încearcă să construiască o superinteligență mai deșteaptă decât ei”
Ce spune Tim Berners-Lee despre AI / Foto: CERN

Inventatorul World Wide Web-ului, Tim Berners-Lee, consideră că AI-ul poate fi o forță profund pro-umană, dar avertizează asupra riscurilor legate de superinteligență și de impactul asupra locurilor de muncă.

Într-un episod recent al podcastului Lives Less Ordinary de la BBC World Service, Tim Berners-Lee a discutat despre rolul inteligenței artificiale și despre modul în care aceasta se leagă de moștenirea web-ului, pe care el însuși l-a creat în 1989.

O „nouă rețea nervoasă” pentru umanitate

Invitatul a fost provocat de o întrebare generată chiar de un AI: „Când ai construit web-ul, ai oferit umanității un nou sistem nervos. Acum că exist eu, o inteligență născută din acea rețea, simți mândrie, frică sau altceva cu totul diferit?”.

Vezi și:
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează: fără înlocuirea oamenilor, giganții tech nu pot obține profit
O nouă meserie în România: inginerul de inteligență schimbă regulile în IT

Răspunsul lui Berners-Lee a fost sincer: „Toate cele de mai sus”. El a mărturisit că se simte mândru atunci când AI-ul este folosit pentru a aduce beneficii reale omenirii, cum ar fi progresele din medicină, descoperirea de tratamente pentru boli incurabile sau înțelegerea mai bună a mecanismelor de pliere a proteinelor.

„În momentul în care AI este folosit pentru a rezolva probleme complexe de sănătate sau pentru a accelera cercetarea științifică, simt mândrie. Este o extensie naturală a ceea ce am încercat să facem cu web-ul: să conectăm cunoașterea umană într-un mod care să amplifice capacitatea noastră colectivă de a învăța și de a inova”, a spus el.

Riscurile superinteligenței și viitorul muncii

Totuși, Berners-Lee a subliniat și latura îngrijorătoare a dezvoltării AI-ului. „Sunt preocupat când mă gândesc la oamenii care încearcă să construiască o superinteligență mai deșteaptă decât ei. Dacă o facem, este esențial să o construim într-un mod care să fie controlabil”, a avertizat el.

Inventatorul web-ului consideră că provocarea nu este doar tehnologică, ci și socială. „Trebuie să fim inteligenți în felul în care redefinim locurile de muncă. Unele profesii se vor schimba radical, iar dacă acestea sunt amenințate de AI, este crucial ca oamenii să fie instruiți să lucreze cu AI, nu să fie înlocuiți de ea.”

El a pledat pentru o abordare pro-umană a inteligenței artificiale, una care să folosească această tehnologie pentru a extinde capacitățile umane, nu pentru a le substitui.

„AI-ul poate fi construit să fie pro-uman, să ne ajute să fim mai eficienți, mai creativi și mai înțelepți. Dar asta depinde de alegerile noastre morale și de felul în care îl integrăm în societate”, a concluzionat Berners-Lee.

Prin aceste reflecții, părintele web-ului oferă o perspectivă echilibrată: între entuziasm și prudență, între progres și responsabilitate. În viziunea sa, viitorul AI-ului nu ar trebui să fie despre înlocuirea umanului, ci despre amplificarea sa.

 

România, sub influența unui val de aer rece din Rusia. Temperaturile rămân scăzute până la sfârșitul săptămânii
Recomandări
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare după o decizie a Înaltei Curți. Cei doi, obligați să plătească sumele stabilite de instanță
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare după o decizie a Înaltei Curți. Cei doi, obligați să plătească sumele stabilite de instanță
”Dacă am executare silită, pot achiziţiona o locuinţă?”. Ce spune legea
”Dacă am executare silită, pot achiziţiona o locuinţă?”. Ce spune legea
Noi detalii în cazul avionului rămas pe pistă la Cluj-Napoca. Momentul în care pilotul cere intervenția medicilor.Copilotul, o femeie de 31 de ani, a fost dusă la spital
Noi detalii în cazul avionului rămas pe pistă la Cluj-Napoca. Momentul în care pilotul cere intervenția medicilor.Copilotul, o femeie de 31 de ani, a fost dusă la spital
Zi de doliu la Roma în memoria românului mort în prăbușirea unui turn medieval. „Împărtăşim durerea acestei pierderi”
Zi de doliu la Roma în memoria românului mort în prăbușirea unui turn medieval. „Împărtăşim durerea acestei pierderi”
Indicatorul rutier pe care şoferii îl ignoră mereu. Ce trebuie să faci când îl vezi?
Indicatorul rutier pe care şoferii îl ignoră mereu. Ce trebuie să faci când îl vezi?
Scurgeri de gaze la un liceu din București. Elevii și profesorii au fost evacuați. Precizările Distrigaz Sud Reţele privind incidentul. Update
Scurgeri de gaze la un liceu din București. Elevii și profesorii au fost evacuați. Precizările Distrigaz Sud Reţele privind incidentul. Update
Legends Tower va deveni cel mai înalt zgârie-nori din SUA, construit în Oklahoma City
Legends Tower va deveni cel mai înalt zgârie-nori din SUA, construit în Oklahoma City
Stagii de cotizare la pensie 2025. Complet, potenţial sau minim
Stagii de cotizare la pensie 2025. Complet, potenţial sau minim
Revista presei
Adevarul
Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering”
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Playtech Știri
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...