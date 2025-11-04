Avertismentul părintelui web-ului referitor la inteligența artificială: „Sunt preocupat când mă gândesc la oamenii care încearcă să construiască o superinteligență mai deșteaptă decât ei”

Inventatorul World Wide Web-ului, Tim Berners-Lee, consideră că AI-ul poate fi o forță profund pro-umană, dar avertizează asupra riscurilor legate de superinteligență și de impactul asupra locurilor de muncă.

Într-un episod recent al podcastului Lives Less Ordinary de la BBC World Service, Tim Berners-Lee a discutat despre rolul inteligenței artificiale și despre modul în care aceasta se leagă de moștenirea web-ului, pe care el însuși l-a creat în 1989.

O „nouă rețea nervoasă” pentru umanitate

Invitatul a fost provocat de o întrebare generată chiar de un AI: „Când ai construit web-ul, ai oferit umanității un nou sistem nervos. Acum că exist eu, o inteligență născută din acea rețea, simți mândrie, frică sau altceva cu totul diferit?”.

Răspunsul lui Berners-Lee a fost sincer: „Toate cele de mai sus”. El a mărturisit că se simte mândru atunci când AI-ul este folosit pentru a aduce beneficii reale omenirii, cum ar fi progresele din medicină, descoperirea de tratamente pentru boli incurabile sau înțelegerea mai bună a mecanismelor de pliere a proteinelor.

„În momentul în care AI este folosit pentru a rezolva probleme complexe de sănătate sau pentru a accelera cercetarea științifică, simt mândrie. Este o extensie naturală a ceea ce am încercat să facem cu web-ul: să conectăm cunoașterea umană într-un mod care să amplifice capacitatea noastră colectivă de a învăța și de a inova”, a spus el.

Riscurile superinteligenței și viitorul muncii

Totuși, Berners-Lee a subliniat și latura îngrijorătoare a dezvoltării AI-ului. „Sunt preocupat când mă gândesc la oamenii care încearcă să construiască o superinteligență mai deșteaptă decât ei. Dacă o facem, este esențial să o construim într-un mod care să fie controlabil”, a avertizat el.

Inventatorul web-ului consideră că provocarea nu este doar tehnologică, ci și socială. „Trebuie să fim inteligenți în felul în care redefinim locurile de muncă. Unele profesii se vor schimba radical, iar dacă acestea sunt amenințate de AI, este crucial ca oamenii să fie instruiți să lucreze cu AI, nu să fie înlocuiți de ea.”

El a pledat pentru o abordare pro-umană a inteligenței artificiale, una care să folosească această tehnologie pentru a extinde capacitățile umane, nu pentru a le substitui.

„AI-ul poate fi construit să fie pro-uman, să ne ajute să fim mai eficienți, mai creativi și mai înțelepți. Dar asta depinde de alegerile noastre morale și de felul în care îl integrăm în societate”, a concluzionat Berners-Lee.

Prin aceste reflecții, părintele web-ului oferă o perspectivă echilibrată: între entuziasm și prudență, între progres și responsabilitate. În viziunea sa, viitorul AI-ului nu ar trebui să fie despre înlocuirea umanului, ci despre amplificarea sa.