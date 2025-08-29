DNSC avertizează: atacatorii cibernetici nu au nevoie de coduri complicate, ci de încrederea ta

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei metode tot mai utilizate de infractorii digitali: ingineria socială. Spre deosebire de atacurile sofisticate care presupun exploatarea unor vulnerabilități tehnice, această strategie se bazează pe manipularea psihologică a victimelor, exploatând emoții precum graba, frica sau compasiunea.

Potrivit experților DNSC, atacatorii nu trebuie să spargă sisteme complexe sau să scrie programe avansate. Este suficient să obțină încrederea unei persoane și să o convingă să ofere informații sensibile, să efectueze transferuri de bani sau să ofere acces la resurse interne.

Atacatorii cibernetici știu că cel mai slab verigă dintr-o companie sau instituție nu este sistemul de securitate, ci omul. Din acest motiv, se prezintă sub identități credibile, adaptate contextului. Uneori pretind că sunt colegi grăbiți care cer urgent o parolă sau un document. Alteori adoptă rolul unor tehnicieni IT care solicită acces la un sistem „pentru mentenanță”.

De asemenea, pot juca rolul unor clienți nemulțumiți, parteneri de afaceri, reprezentanți bancari sau chiar persoane aflate într-o situație critică, care cer ajutor imediat. În spatele acestor măști, scopul este întotdeauna același: obținerea rapidă de date, bani sau acces, fără ca victima să devină suspicioasă.

Pentru ca manipularea să fie convingătoare, atacatorii mizează pe crearea unei presiuni emoționale: fie că este vorba de o urgență, de promisiunea unui câștig sau de apelul la empatie. Din acest motiv, oamenii cad adesea în capcană fără să-și dea seama că sunt manipulați.

Cum îți dai seama că ești ținta unei tentative de fraudă

Un mesaj sau un apel care creează presiune pentru a lua o decizie rapidă este, de multe ori, un semnal de alarmă. Specialiștii DNSC recomandă să fii atent la orice situație care:

îți cere date personale sau financiare fără o justificare solidă;

îți promite beneficii prea bune pentru a fi adevărate;

îți cere să instalezi aplicații sau să accesezi linkuri necunoscute;

apelează la emoțiile tale pentru a obține o reacție imediată.

Verificarea atentă a identității expeditorului sau apelantului este esențială. Chiar dacă mesajul pare să vină de la o sursă de încredere – o bancă, un coleg sau o instituție – e bine să faci o confirmare suplimentară pe un canal oficial. În plus, orice tentativă suspectă ar trebui raportată către autorități, pentru a preveni răspândirea atacurilor și pentru a proteja alte potențiale victime.

Conștientizarea riscurilor, cea mai bună apărare

În era digitală, unde aproape fiecare activitate este interconectată cu tehnologia, conștientizarea riscurilor devine un scut de protecție indispensabil. Chiar și cele mai avansate sisteme de securitate pot fi inutile dacă un angajat sau un utilizator obișnuit oferă, din neatenție, cheia de acces atacatorilor.

DNSC subliniază că educația în domeniul securității cibernetice ar trebui să fie o prioritate, nu doar pentru companii, ci și pentru fiecare individ care utilizează internetul. De la verificarea atentă a mesajelor și până la raportarea promptă a tentativelor suspecte, vigilența fiecăruia joacă un rol esențial în protejarea datelor și a resurselor personale.

În concluzie, ingineria socială demonstrează că nu tehnologia este cea mai mare vulnerabilitate, ci lipsa de atenție și de informare a utilizatorilor. Fii sceptic în fața solicitărilor neașteptate, verifică înainte să acționezi și nu uita: vigilența ta este cea mai bună armă împotriva atacatorilor cibernetici.