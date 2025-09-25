Avertisment important pentru vânzătorii de case și apartamente – cum te protejezi de acuzațiile de spălare a banilor, la ce să fii atent

Tranzacțiile imobiliare au ajuns, în România și în toată Europa, în atenția autorităților care supraveghează spălarea banilor. Valoarea mare a contractelor, numărul mare de intermediari și implicarea unor investitori din jurisdicții diferite fac din acest sector un teren sensibil. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a atras atenția că agențiile și dezvoltatorii imobiliari trebuie să aplice măsuri speciale pentru a nu deveni, fără să vrea, vehicule pentru bani cu proveniență ilegală.

Dacă vinzi un apartament sau o casă, chiar ca persoană fizică, trebuie să știi că legislația a devenit tot mai strictă. Nu doar firmele, ci și particularii pot intra sub suspiciune dacă nu sunt respectate procedurile de bază. De aceea, e bine să cunoști riscurile și pașii prin care te poți proteja.

De ce imobiliarele sunt un sector vulnerabil

Principala problemă este identificarea reală a cumpărătorului. Uneori, în spatele unei persoane care apare în acte pot sta companii offshore, trusturi sau persoane interpuse. Acest lucru face dificilă verificarea sursei banilor și poate atrage suspiciuni chiar și asupra vânzătorului care a încheiat tranzacția.

Un alt risc major este legat de folosirea numerarului. Deși legea limitează plățile cash la echivalentul a 10.000 de euro, există cazuri în care o parte din preț se achită în bani lichizi. Autoritățile atrag atenția că inclusiv avansurile mari plătite cash, urmate de rezilierea contractului și restituirea banilor, pot fi un mecanism prin care sume cu proveniență ilicită sunt „curățate”.

La fel de sensibilă este și manipularea valorii declarate a proprietății. Dacă o locuință este vândută la un preț mult sub cel real sau, dimpotrivă, exagerat de mare, există riscul ca tranzacția să fie interpretată ca mijloc de disimulare a unor fonduri.

Cum te protejezi ca vânzător de locuințe

Primul pas este să insiști ca plata să fie făcută prin transfer bancar. Astfel, există trasabilitate și poți demonstra oricând că banii au venit printr-un canal legal.

Apoi, cere întotdeauna documente clare care să arate identitatea și sursa fondurilor cumpărătorului. Chiar dacă ești persoană fizică, nu companie, este în interesul tău să știi cine cumpără și cu ce bani. Dacă apar semne de întrebare, notarul sau banca pot solicita explicații suplimentare.

Fii atent și la prețul trecut în contract. Acceptarea unei sume mai mici „în acte” pentru a reduce taxele poate părea tentantă, dar poate fi folosită de autorități ca indiciu de spălare de bani. Pe termen lung, riscurile sunt mult mai mari decât economiile făcute pe moment.

Dacă vinzi mai multe proprietăți sau ești implicat în dezvoltări imobiliare, stabilește o relație clară cu băncile și respectă toate regulile din Legea 129/2019 privind prevenirea spălării banilor. Instruirea angajaților, desemnarea unei persoane responsabile și raportarea tranzacțiilor suspecte către ONPCSB nu sunt doar obligații legale, ci și o protecție pentru tine.

Ce se schimbă pe termen lung în domeniu

Pe viitor, firmele din imobiliare vor fi obligate să aplice proceduri tot mai stricte: verificări mai atente ale clienților, monitorizarea tranzacțiilor neobișnuite și folosirea de software specializat care detectează plăți suspecte. În plus, cooperarea cu autoritățile și raportarea tranzacțiilor dubioase vor deveni reguli de bază.

Pentru vânzătorii individuali, regula de aur rămâne aceeași: să lucrezi prin bănci, să nu accepți plăți obscure și să eviți orice schemă care nu are justificare economică reală.

Într-o piață în care valoarea tranzacțiilor depășește adesea sute de mii de euro, protecția legală nu e doar o formalitate, ci o garanție că nu vei fi implicat, fără voia ta, într-un caz de spălare de bani.