Averea care a rămas în urma medicului Ştefania Szabo. Câţi bani avea în cont directoarea medicală a spitalului din Buzău

Comunitatea medicală din Buzău este în doliu după moartea neașteptată a medicului Ștefania Szabo, una dintre cele mai respectate și apreciate doctorițe din Spitalul Județean de Urgență. Deși era cunoscută pentru profesionalismul, dedicarea și empatia față de pacienți, viața ei s-a frânt brusc la doar 37 de ani, lăsând în urmă o durere profundă în rândul colegilor, al familiei și al prietenilor.

Viața profesională dedicată și eforturile din spital

Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 28 octombrie 2025, când medicul a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă a spitalului. Cauza exactă a decesului nu este încă stabilită, însă una dintre ipotezele luate în calcul este epuizarea fizică severă, cauzată de numărul mare de gărzi și de stresul acumulat în timp.

Ștefania Szabo era cunoscută pentru implicarea totală în activitatea medicală. Ocupa funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău și, în paralel, efectua numeroase ture de noapte, pentru a acoperi lipsa de personal. Colegii spun că rareori își lua timp pentru odihnă, fiind mereu prezentă atunci când pacienții aveau nevoie de ajutor.

Moartea sa a lăsat un gol imens în rândul cadrelor medicale, care au descris-o drept „un om devotat profesiei până la epuizare”.

Averea rămasă în urma medicului Ștefania Szabo

Potrivit declarației de avere depuse oficial, Ștefania Szabo deținea o casă de 135 de metri pătrați și un teren intravilan de 75 de metri pătrați, ambele situate în municipiul Buzău și achiziționate în anul 2021. De asemenea, aceasta avea o cotă de 1/4 dintr-un apartament de 65 de metri pătrați aflat în București, locuință moștenită de la familie.

În garajul său se aflau două autoturisme marca BMW, iar conturile bancare indicau o sumă relativ modestă — doar 3.200 de lei. Deși avea o poziție importantă în sistemul medical și o carieră solidă, averea rămasă în urma sa arată că viața profesională intensă nu i-a permis să se bucure pe deplin de rezultatele muncii sale.

Problemele personale și divorțul care au marcat ultimii ani

Dincolo de epuizarea fizică, medicul se confrunta și cu dificultăți în plan personal. În luna februarie 2025, Ștefania Szabo a divorțat de L.M., un ofițer de poliție judiciară. Cei doi s-au căsătorit la data de 18 mai 2019, însă relația s-a deteriorat în timp, iar în 2021 au încheiat o convenție matrimonială și actul de lichidare a regimului comunității legale.

Divorțul a fost pronunțat la data de 20 februarie 2025, prin acordul părților. Totuși, tensiunile nu s-au oprit aici. În ianuarie același an, medicul l-a dat în judecată pe fostul soț, solicitând instanței să revină la numele purtat înaintea căsătoriei.

La rândul său, L.M. a deschis un proces pentru a-și recupera bunurile trecute pe numele fostei soții. Această serie de dispute juridice a complicat și mai mult perioada dificilă prin care trecea femeia, deja suprasolicitată de responsabilitățile din spital.

O pierdere resimțită de întreaga comunitate

Moartea Ștefaniei Szabo a lăsat un gol imens nu doar în rândul cadrelor medicale, ci și în comunitatea locală din Buzău. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o persoană dedicată, altruistă și extrem de implicată în tot ceea ce făcea. Viața sa, marcată de eforturi constante și de o dăruire ieșită din comun, s-a încheiat prea devreme, lăsând în urmă nu doar o carieră de succes, ci și o moștenire de respect și admirație.