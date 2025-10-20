Ultima ora
Victimele exploziei din Rahova, în stare stabilă după intervențiile chirurgicale. Adolescenta de 17 ani este conștientă și cooperantă
20 oct. 2025 | 12:41
de Badea Violeta

Autoritățile pregătesc demolarea blocului din Rahova. Locatarii, escortați să-și recupereze lucrurile

ACTUALITATE
Autoritățile pregătesc demolarea blocului din Rahova. Locatarii, escortați să-și recupereze lucrurile
Blocul din Rahova urmeaza sa fie demolat, conform planurilor autoritatilor

Explozia care a zguduit blocul din Rahova, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a lăsat imobilul într-o stare extrem de periculoasă, cu etaje superioare instabile și risc de prăbușire. Autoritățile au decis demolarea scării complet distruse și permit accesul temporar al locatarilor din părțile mai puțin afectate, însă doar sub escorta pompierilor, jandarmilor și polițiștilor, pentru a-și recupera bunurile personale în siguranță. Cei din scara complet distrusă așteaptă concluziile noilor expertize pentru a putea intra, chiar și pentru câteva minute, în apartamente.

Ce măsuri financiare sunt pregătite pentru sinistrați

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că ”primul pas este să fie pus în siguranță” imobilul afectat și că doar scara devastată va fi demontată, restul clădirii urmând să fie verificat pentru eventuală reîntoarcere a locatarilor.

Fiecare familie evacuată va primi un sprijin financiar de 1.500 de lei, sumă suplimentară față de cazarea temporară, iar Primăria Capitalei va asigura chirii pe termen lung, în funcție de situația fiecărei locuințe și de numărul de persoane.

Vezi și:
Când se va demola blocul afectat de explozia din Rahova? Distrigaz a primit aprobarea de a realimenta cu gaz clădirile din jur
Teama locatarilor din blocul vecin exploziei din Rahova: „Și la noi mirosea a gaze”. O nouă tragedie se poate produce oricând

Direcția de Asistență Socială a început deja demersurile pentru a identifica soluții de cazare pe termen lung și pentru a sprijini familiile în acest proces dificil, relatează Digi 24.

Cum se desfășoară recuperarea bunurilor și accesul în clădire

Accesul în bloc este strict controlat, iar locatarii intră doar pentru perioade foarte scurte de timp, însoțiți de echipele de intervenție. Criminaliștii continuă să strângă probe din zonele instabile ale clădirii, în condiții de risc major, pentru a sprijini ancheta privind modul în care s-a produs explozia.

Distrigaz urmează să intervină pentru a relua alimentarea cu gaze în blocurile neafectate direct. În paralel, autoritățile au identificat soluții temporare de cazare pentru 78 de persoane în unități hoteliere, iar ONG-uri și voluntari pun la dispoziție apartamente pentru victime.

Autoritățile iau măsuri pentru a limita riscurile pentru locatari

Tragedia a pus în lumină vulnerabilitățile infrastructurii și necesitatea unei gestionări rapide și eficiente a situațiilor de urgență. Prin măsurile luate, autoritățile urmăresc să minimizeze riscurile pentru locatari și să asigure o tranziție sigură până la demolarea scării afectate și stabilizarea restului clădirii.

Supravegherea permanentă și sprijinul financiar temporar și pe termen lung sunt esențiale pentru a oferi siguranță și liniște familiilor afectate de tragedie.

Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi
Recomandări
Se schimbă harta României, era inevitabil. Care vor fi noile municipii, orașele care se vor transforma în comune
Se schimbă harta României, era inevitabil. Care vor fi noile municipii, orașele care se vor transforma în comune
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
Cum ar reacționa românii la o zi de lucru de 13 ore: generația Z refuză, milenialii s-ar adapta
Cum ar reacționa românii la o zi de lucru de 13 ore: generația Z refuză, milenialii s-ar adapta
Tragedie evitată la limită în Buzău. Un avion a aterizat de urgență pe iarbă la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc. MApN, reacție abia la două zile după incident
Tragedie evitată la limită în Buzău. Un avion a aterizat de urgență pe iarbă la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc. MApN, reacție abia la două zile după incident
AI-ul Reddit a făcut o recomandare cel puțin bizară. Ce i-a îndemnat pe utilizatori să facă, reacția companiei
AI-ul Reddit a făcut o recomandare cel puțin bizară. Ce i-a îndemnat pe utilizatori să facă, reacția companiei
Poate inteligența artificială să provoace dispariția oamenilor? Ce spun cercetătorii despre riscul real de extincție
Poate inteligența artificială să provoace dispariția oamenilor? Ce spun cercetătorii despre riscul real de extincție
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Ridicarea greșită pe cric poate costa până la 50.000 € la mașinile electrice: avertismentul venit din Norvegia
Ridicarea greșită pe cric poate costa până la 50.000 € la mașinile electrice: avertismentul venit din Norvegia
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...