Autoritățile pregătesc demolarea blocului din Rahova. Locatarii, escortați să-și recupereze lucrurile

Explozia care a zguduit blocul din Rahova, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a lăsat imobilul într-o stare extrem de periculoasă, cu etaje superioare instabile și risc de prăbușire. Autoritățile au decis demolarea scării complet distruse și permit accesul temporar al locatarilor din părțile mai puțin afectate, însă doar sub escorta pompierilor, jandarmilor și polițiștilor, pentru a-și recupera bunurile personale în siguranță. Cei din scara complet distrusă așteaptă concluziile noilor expertize pentru a putea intra, chiar și pentru câteva minute, în apartamente.

Ce măsuri financiare sunt pregătite pentru sinistrați

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că ”primul pas este să fie pus în siguranță” imobilul afectat și că doar scara devastată va fi demontată, restul clădirii urmând să fie verificat pentru eventuală reîntoarcere a locatarilor.

Fiecare familie evacuată va primi un sprijin financiar de 1.500 de lei, sumă suplimentară față de cazarea temporară, iar Primăria Capitalei va asigura chirii pe termen lung, în funcție de situația fiecărei locuințe și de numărul de persoane.

Direcția de Asistență Socială a început deja demersurile pentru a identifica soluții de cazare pe termen lung și pentru a sprijini familiile în acest proces dificil, relatează Digi 24.

Cum se desfășoară recuperarea bunurilor și accesul în clădire

Accesul în bloc este strict controlat, iar locatarii intră doar pentru perioade foarte scurte de timp, însoțiți de echipele de intervenție. Criminaliștii continuă să strângă probe din zonele instabile ale clădirii, în condiții de risc major, pentru a sprijini ancheta privind modul în care s-a produs explozia.

Distrigaz urmează să intervină pentru a relua alimentarea cu gaze în blocurile neafectate direct. În paralel, autoritățile au identificat soluții temporare de cazare pentru 78 de persoane în unități hoteliere, iar ONG-uri și voluntari pun la dispoziție apartamente pentru victime.

Autoritățile iau măsuri pentru a limita riscurile pentru locatari

Tragedia a pus în lumină vulnerabilitățile infrastructurii și necesitatea unei gestionări rapide și eficiente a situațiilor de urgență. Prin măsurile luate, autoritățile urmăresc să minimizeze riscurile pentru locatari și să asigure o tranziție sigură până la demolarea scării afectate și stabilizarea restului clădirii.

Supravegherea permanentă și sprijinul financiar temporar și pe termen lung sunt esențiale pentru a oferi siguranță și liniște familiilor afectate de tragedie.