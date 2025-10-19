Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 18:17
de Diana Dumitrache

Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?

ACTUALITATE
Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?
Administratorul blocului din Rahova, noi declaraţii (Foto: Profimedia)

Administratorul blocului din cartierul Rahova, unde vineri dimineață s-a produs explozia soldată cu moartea a trei persoane, a fost audiată duminică la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Ce spune administratorul despre sigiliul pus de Distrigaz?

La sosirea la audieri, femeia le-a declarat jurnaliștilor că reprezentanții firmei care urma să verifice instalația de gaze – firmă recomandată de Distrigaz – ar fi cei care „au rupt sigiliul” pus anterior de echipa furnizorului de gaze, potrivit Adevărul. Declarația a fost confirmată și de G4Media, care a relatat că și locatarul ce a însoțit-o pe administratoră la Parchet a făcut aceeași afirmație.

Potrivit informațiilor oficiale, joi, cu o zi înainte de explozie, alimentarea cu gaze naturale a fost sistată în urma unei sesizări privind miros de gaz. Echipele Distrigaz au sigilat atunci electrovalva blocului. După explozie, specialiștii companiei care s-au deplasat la fața locului au constatat că sigiliul fusese rupt, a precizat Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Vezi și:
„Nu sunați la Distrigaz!”, mesajul periculos care circulă prin blocurile din Bucureşti. De ce a devenit acest îndemn o normalitate
„Uitați-vă la oamenii ăștia! N-au făcut scandal”. Imaginea momentului de la locul exploziei din Rahova

Declarația Distrigaz

„Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie”, a transmis Distrigaz într-un comunicat.

Compania a mai precizat că o nouă sesizare a fost primită vineri dimineață, iar „echipele de intervenție au ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei”.

„Agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, se mai arată în comunicat.

Măsuri de sprijin pentru locuitori

Poliția Capitalei a anunțat instalarea unui punct mobil pe Calea Rahovei pentru eliberarea autorizațiilor de reparație destinate vehiculelor avariate în urma deflagrației.

„În sprijinul persoanelor afectate de explozia de pe Calea Rahovei, Poliţia Capitalei a operaţionalizat un punct mobil de eliberare a autorizaţiilor de reparaţie pentru vehiculele avariate.Până acum au fost emise 38 de autorizaţii, iar activitatea continuă. Pentru informaţii privind procedura de constatare a avariilor, sunaţi la: 021.9544 (Brigada Rutieră). Suntem alături de cei afectaţi!”, a transmis instituția.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Ce copaci se prind cel mai bine toamna. Lista speciilor care rezistă oricărei ierni
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei, totul s-a petrecut în doar şapte minute
Fără autorizaţie de construcţie pentru casele de până la 150 de metri pătrați. Condiţiile puse de autorităţi
Fără autorizaţie de construcţie pentru casele de până la 150 de metri pătrați. Condiţiile puse de autorităţi
Samsung Galaxy S26 își amână lansarea. Când ar trebui să apară, ce aduce Ultra și ce știm despre restul seriei
Samsung Galaxy S26 își amână lansarea. Când ar trebui să apară, ce aduce Ultra și ce știm despre restul seriei
Noi amenzi pentru şoferii care conduc alte maşini decât în mod obişnuit. Cum pot scăpa de sancţiuni
Noi amenzi pentru şoferii care conduc alte maşini decât în mod obişnuit. Cum pot scăpa de sancţiuni
Wikipedia pierde utilizatori din cauza AI-ului care răspunde direct la întrebări și pentru că tinerii consumă video
Wikipedia pierde utilizatori din cauza AI-ului care răspunde direct la întrebări și pentru că tinerii consumă video
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit după un transplant de păr realizat la o clinică celebră din Turcia. Profesorul a stat 5 ore în operaţie
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit după un transplant de păr realizat la o clinică celebră din Turcia. Profesorul a stat 5 ore în operaţie
Cum este vremea de Crăciun, în Egipt? Românii se întreabă dacă se poate face plajă
Cum este vremea de Crăciun, în Egipt? Românii se întreabă dacă se poate face plajă
Revista presei
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Playtech Știri
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a început să plângă la înmormântare, însă Salman Khan i-a fost alături. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...