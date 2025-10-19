Administratorul blocului unde a avut loc explozia din Rahova, noi declaraţii după audierile de la Parchet. Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz?

Administratorul blocului din cartierul Rahova, unde vineri dimineață s-a produs explozia soldată cu moartea a trei persoane, a fost audiată duminică la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Ce spune administratorul despre sigiliul pus de Distrigaz?

La sosirea la audieri, femeia le-a declarat jurnaliștilor că reprezentanții firmei care urma să verifice instalația de gaze – firmă recomandată de Distrigaz – ar fi cei care „au rupt sigiliul” pus anterior de echipa furnizorului de gaze, potrivit Adevărul. Declarația a fost confirmată și de G4Media, care a relatat că și locatarul ce a însoțit-o pe administratoră la Parchet a făcut aceeași afirmație.

Potrivit informațiilor oficiale, joi, cu o zi înainte de explozie, alimentarea cu gaze naturale a fost sistată în urma unei sesizări privind miros de gaz. Echipele Distrigaz au sigilat atunci electrovalva blocului. După explozie, specialiștii companiei care s-au deplasat la fața locului au constatat că sigiliul fusese rupt, a precizat Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Declarația Distrigaz

„Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie”, a transmis Distrigaz într-un comunicat.

Compania a mai precizat că o nouă sesizare a fost primită vineri dimineață, iar „echipele de intervenție au ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei”.

„Agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, se mai arată în comunicat.

Măsuri de sprijin pentru locuitori

Poliția Capitalei a anunțat instalarea unui punct mobil pe Calea Rahovei pentru eliberarea autorizațiilor de reparație destinate vehiculelor avariate în urma deflagrației.