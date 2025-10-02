Au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani primesc românii care au avut sporuri, prime sau al 13-lea salariu

Românii care au ieșit la pensie și au beneficiat în carieră de sporuri, ore suplimentare, prime sau al 13-lea salariu vor primi sume suplimentare în urma recalculării pensiilor. A doua etapă de plată a început deja, iar mii de vârstnici au intrat în posesia banilor. Creșterea medie, conform datelor oficiale, este de 100 de lei, iar peste 100.000 de dosare au fost deja verificate și introduse în plată.

Sporurile și orele suplimentare, luate în calcul la recalculare

Procesul de recalculare a pensiilor are în vedere toate veniturile obținute de salariați de-a lungul activității, inclusiv acele sume care nu erau anterior considerate la stabilirea pensiei. Este vorba despre:

ore suplimentare,

prime de performanță,

al 13-lea salariu,

diverse sporuri acordate pe perioada de activitate.

După zeci de ani de muncă, mulți pensionari au depus documentele necesare pentru a demonstra aceste venituri suplimentare. Tudor Paraschiv, maistru energetician pensionat, așteaptă acum ca dosarul său să fie analizat.

”Acum le-am primit de la firmă și a durat mult până mi le-a făcut și acum am depus să vedem ce se întâmplă dacă mai primesc ceva. Sănătate să fie.”, a declarat acesta, potrivit stirileprotv.ro.

Întrebat cât a durat să obțină adeverințele, bărbatul a spus: ”Din martie.”

Zeci de mii de dosare procesate în întreaga țară

La nivel național, aproximativ 220.000 de dosare au intrat în lucru în cadrul Caselor de Pensii. Peste jumătate dintre acestea au fost deja verificate.

În Capitală, numai la Casa de Pensii a Municipiului București au fost depuse circa 18.000 de cereri. Mariana Șerbănescu, director executiv adjunct al instituției, a explicat procedura:

”Sunt două categorii, sunt cei care le aveau deja depuse la dosar și acelea sunt prelucrate din oficiu și sunt cei care le-au depus după data de 1 septembrie, practic, nu au reușit să obțină adeverințele de angajator sau de la deținătorul de arhive. Noi le prelucrăm în funcție de numărul de dosar, cronologic. Dacă erau la dosar primesc retroactiv de la 1 septembrie, cei care le-au adus ulterior, în luna iunie, primesc în luna următoare depunerii cererii.”

Ce trebuie făcut dacă apar probleme la recalculare

Există și situații în care cererile sunt respinse, de obicei din cauza unor greșeli în adeverințele eliberate de foștii angajatori. În aceste cazuri, pensionarii trebuie să contacteze angajatorul sau arhivele pentru corectarea documentelor.

”Dacă ați primit o decizie de respingere din partea Casei de Pensii, este important să luați legătura cu fostul angajator. Pot exista greșeli în completarea adeverinței, iar astfel de probleme pot fi ușor corectate. Casa de Pensii acceptă atât adeverințele întocmite conform noii legi a pensiilor, cât și adeverințele mai vechi, cu condiția să fie corect completate, respectând forma și conținutul cerut.”

Astfel, pentru cei care au muncit peste program sau au beneficiat de sporuri, recalcularea aduce un plus binemeritat la pensia lunară, chiar dacă procedura poate fi anevoioasă.