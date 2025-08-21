Au apărut primele imagini din noul sezon al serialului Emily in Paris: Când vezi continuarea apreciatei producții pe Netflix

Netflix a confirmat că sezonul 5 din Emily in Paris va avea premiera pe 18 decembrie 2025. Serialul se mută temporar din capitala Franței în romantica Veneție și Roma.

Netflix a prezentat primele imagini oficiale din sezonul 5 al producției Emily in Paris, alături de data premierei și detalii despre noile locații de filmare.

Toate cele zece episoade vor fi disponibile începând cu 18 decembrie 2025, exclusiv pe platformă.

Creatorul serialului, Darren Star, a descris noile episoade ca pe „o poveste despre două orașe”, cu acțiunea împărțită între Paris și Roma.

Mai mult decât atât, spectatorii o vor urmări pe Emily savurând viața italiană în pitoreasca Veneție, ceea ce promite să ofere un plus de culoare și dinamism poveștii.

Emily între Paris și Roma: provocări noi și dileme personale

În sezonul 5, Emily își continuă parcursul profesional din postura de directoare la Agence Grateau Roma.

Pe lângă responsabilitățile de serviciu, ea se confruntă cu dificultăți romantice și cu adaptarea la viața într-un oraș nou. Situația devine complicată atunci când o problemă de la job generează tensiuni care se reflectă și în plan personal.

Serialul explorează echilibrul fragil dintre carieră și dragoste, dar și modul în care Emily reușește să-și regăsească stabilitatea, refugiindu-se în farmecul vieții pariziene.

Totuși, un secret cu impact major riscă să zdruncine o relație apropiată, ceea ce o forțează să reevalueze prioritățile și să găsească noi modalități de a se apropia de cei dragi.

Distribuție extinsă și producători consacrați

Sezonul 5 o readuce pe Lily Collins în rolul principal, alături de Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien) și Bruno Gouery (Luc). Lor li se alătură William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini și Minnie Driver, printre alții.

Serialul este produs de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions și Jax Media, avându-i ca producători executivi pe Darren Star, Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming și Robin Schiff.

O combinație de decoruri franceze și italiene, împreună cu dinamica noilor relații, transformă sezonul 5 într-unul dintre cele mai așteptate capitole din povestea lui Emily Cooper.