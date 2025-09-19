Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 10:20
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Nvidia investește în Intel / Foto: Quartz

Nvidia a anunțat o investiție de 5 miliarde de dolari în Intel, rivalul său cel mai de temut, într-un moment în care industria semiconductorilor trece prin transformări majore generate de inteligența artificială și de competiția geopolitică.

Decizia Nvidia de a cumpăra o participație minoritară de 5 miliarde de dolari în Intel marchează o schimbare notabilă în peisajul tehnologic, scrie AFP.

Rivalitatea istorică se transformă în colaborare

De-a lungul ultimelor decenii, cele două companii au fost percepute drept competitori direcți: Intel domina piața procesoarelor pentru PC-uri și servere, în timp ce Nvidia a revoluționat sectorul plăcilor grafice și, mai recent, al acceleratoarelor pentru inteligență artificială.

În prezent, însă, contextul economic și tehnologic le apropie. Intel, aflată într-un declin vizibil după ce a pierdut teren în fața AMD și Nvidia, are nevoie de capital pentru a-și moderniza fabricile și pentru a-și recăpăta competitivitatea.

Investiția Nvidia nu schimbă structura de putere în companie, dar trimite un semnal clar: industria se îndreaptă spre o interdependență mai mare, în care rivalii de ieri pot deveni partenerii de mâine.

Pentru Nvidia, condusă de Jensen Huang, mutarea este și un pas strategic. Susținând Intel, compania își consolidează influența asupra lanțului de aprovizionare global și își asigură accesul la capacități de producție suplimentare, într-o perioadă în care cererea de cipuri pentru AI și centre de date explodează.

Ce implicații există pentru industrie și geopolitică

Intel traversează o perioadă critică. Problemele de execuție tehnologică și pierderea cotei de piață au slăbit compania, iar investiția Nvidia poate aduce resurse financiare și credibilitate pentru redresare.

În același timp, alianța ridică întrebări legate de viitorul competiției: dacă până acum Nvidia și Intel erau adversari, apropierea lor ar putea duce la colaborări mai strânse, în special în producția de cipuri destinate aplicațiilor AI.

Mișcarea are și o dimensiune geopolitică. Statele Unite încearcă să reducă dependența de Asia, în special de Taiwan, pentru fabricarea semiconductorilor.

O colaborare mai solidă între Nvidia și Intel poate fi interpretată ca o strategie de consolidare a industriei americane în fața provocărilor venite din partea Chinei.

Pe termen lung, rămâne de văzut dacă această investiție va accelera transformarea Intel într-un jucător competitiv sau dacă va deschide drumul către o restructurare profundă a pieței mondiale a semiconductorilor.

Investiția de 5 miliarde de dolari realizată de Nvidia în Intel nu este doar un gest financiar, ci și un semnal strategic: într-o perioadă dominată de AI și tensiuni geopolitice, supraviețuirea și inovația necesită alianțe neașteptate chiar și între rivalii istorici.

