Atenție la vishing: DNSC avertizează asupra înmulțirii fraudelor prin telefon
DNSC avertizează asupra înmulțirii fraudelor prin telefon / Foto: Asurion

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra creșterii alarmante a tentativelor de fraudă prin telefon, cunoscute sub denumirea de vishing.

Această metodă implică apeluri telefonice în care infractorii cibernetici se prezintă ca reprezentanți ai unor instituții de încredere, bănci, poliție sau alte autorități ale statului, cu scopul de a obține date sensibile sau transferuri de bani de la victime.

Fraude prin telefon în creștere

Specialiștii DNSC explică faptul că atacatorii se bazează pe manipularea emoțională, generând un sentiment de urgență sau frică pentru a presa victima să acționeze rapid.

În multe cazuri, apelurile par extrem de convingătoare, folosind informații parțial reale despre victimă sau instituția pe care o reprezintă.

Prin aceste metode, infractorii reușesc să obțină coduri de securitate, date de autentificare sau alte informații confidențiale, care ulterior sunt folosite pentru a sustrage bani sau pentru a compromite conturile victimei.

Cum te protejezi și ce măsuri recomandă DNSC

Românilor li se recomandă să fie extrem de precauți și să nu ofere niciodată informații confidențiale prin telefon. DNSC subliniază clar: nicio instituție legitimă nu va solicita coduri de securitate, cum ar fi codul CVV de pe card, sau date de autentificare.

Mai mult decât atât, apelurile care cer transferuri urgente de bani către conturi „securizate” trebuie considerate suspicioase.

În cazul unui apel suspect, instituția recomandă închiderea imediată a convorbirii și contactarea directă a băncii sau instituției în cauză pentru verificarea autenticitații solicitării.

De asemenea, este important ca utilizatorii să fie conștienți că atacatorii pot folosi tehnici sofisticate, inclusiv numere false afișate pe telefon sau mesaje vocale care imită tonul oficial al unei instituții.

Pe lângă precauțiile individuale, DNSC reamintește că raportarea imediată a tentativelor de fraudă contribuie la protecția altor persoane și la acțiuni legale împotriva infractorilor.

Instituția recomandă păstrarea unei atitudini vigilente, mai ales în cazul apelurilor neașteptate sau al solicitărilor de date sensibile, indiferent cât de oficiale par.

Vishing-ul reprezintă o amenințare reală și în continuă creștere, iar informarea și prudența utilizatorilor sunt principalele arme împotriva acestui tip de fraudă.

Prin respectarea recomandărilor DNSC, cetățenii pot preveni pierderi financiare și pot contribui la siguranța generală a mediului digital din România.

