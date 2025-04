ASUS Zenbook Ceraluminium, laptopul ca accesoriu de fashion între natură și AI. Ce înseamnă filozofia ”Design you can feel” dezvăluită la Milano Design Week

Într-o perioadă în care tehnologia și moda se întrepătrund tot mai mult, apare un moment în care un laptop nu mai este doar un instrument de lucru, ci și o expresie a personalității tale. Așa ia naștere conceptul de „accesoriu de fashion” pentru un dispozitiv care, până nu demult, era privit drept o simplă unealtă. În acest context, brandul taiwanez ASUS a decis să-și prezinte noul Zenbook Ceraluminum în cadrul celebrului eveniment Milan Design Week 2025. Expoziția poartă numele „Design You Can Feel” și, așa cum sugerează și titlul, își propune să-ți ofere o experiență senzorială autentică, împletită cu tehnologie de ultimă oră și elemente inspirate din natură.

Organizată la Galleria Meravigli, un spațiu istoric Art Nouveau din anii ’20, expoziția mizează pe trei direcții majore: materialitate, execuție de precizie și inteligență artificială. Fiecare dintre acestea te duce cu gândul la un domeniu diferit – design, inginerie, inovație. Însă, privite împreună, îți dezvăluie filozofia completă a brandului ASUS. Conceptul „Design You Can Feel” reunește toate calitățile importante pentru un produs modern: să fie ușor, rezistent, să aibă o estetică elaborată și să profite de puterea AI pentru a-ți simplifica viața de zi cu zi. Astfel, ASUS Zenbook Ceraluminum devine un adevărat manifest pentru cei care vor să iasă din rutina clasică a laptopurilor convenționale și să îmbrățișeze noile tendințe din tehnologie și design.

Primul contact cu „Design You Can Feel”

Dacă îți place să descoperi universul fascinant al fuziunii dintre tehnologie și artă, expoziția „Design You Can Feel” este locul în care te poți convinge singur de modul în care designul impactează experiența cotidiană. În perioada 8 – 13 aprilie 2025, Galleria Meravigli își deschide porțile zilnic, între orele 10:00 și 18:00, pentru a expune produse inovatoare și instalații interactive care ilustrează crezul ASUS în materie de design și sustenabilitate. În centrul atenției se află o instalație senzorială inedită, intitulată „Willful Wonder”, semnată de Studio INI, un grup de design experimental condus de Nassia Inglessis. Prin această abordare, ASUS iese din zona de confort a unui simplu brand de IT și dovedește că un laptop poate fi analizat ca o piesă de design cu valențe artistice.

Ce face această instalație atât de specială? În primul rând, folosește elemente de arhitectură cinetică, răspunzând la prezența vizitatorilor și interacționând cu aceștia în timp real. Structura e formată din panouri semi-transparente, asemănătoare unor aripi, care se deschid și se închid pe măsură ce înaintezi. Aluminiul tip fagure și Ceraluminum™ – un material brevetat de ASUS – reflectă lumina diferit în funcție de unghi, transformând călătoria prin instalație într-o experiență multisenzorială. În plus, la fiecare atingere, schimbările de conductivitate sunt înregistrate și convertite într-un algoritm AI, reușind să creeze o proiecție vizuală a interacțiunilor tale cu structura. Practic, „Willful Wonder” te face parte activă din designul final, iar tu devii co-autor al unei sculpturi temporare ce se transformă continuu.

ASUS Zenbook Ceraluminum, de la concept la realitate

Noutatea absolută a acestei expoziții este lansarea unor laptopuri Zenbook cu adevărat speciale, denumite „Ceraluminum™ Signature Edition”. Aceste ediții sunt inspirate de peisaje naturale emblematice și vin în patru finisaje diferite – Obsidian Black, Pamukkale White, Terra Mocha și Luminous Blue – fiecare reprezentând un peisaj distinct, modelat de forțele naturii. ASUS a investit ani de cercetare pentru a aduce pe piață un material care să fie, în același timp, rezistent și ușor, combinând proprietățile ceramice cu maleabilitatea aluminiului. Procesul unic, denumit „ceramizare”, constă într-o transformare a suprafeței de aluminiu prin descărcări de plasmă, obținându-se astfel o carcasă de laptop de trei ori mai dură decât aluminiul anodizat, fără a sacrifica greutatea redusă.

În cadrul expoziției, vei putea să explorezi îndeaproape modul în care ASUS a conceput acest „modern alchemy” – transformarea unui metal comun într-un material premium, cu o textură specială și rezistență sporită la uzură, amprente sau zgârieturi. Este o abordare ce reflectă filosofia brandului de a se inspira din natură, respectând-o în același timp. Pe lângă proprietățile mecanice impresionante, Ceraluminum™ este și un material prietenos cu mediul. ASUS a eliminat procedeele chimice poluante din procesul de fabricație și a ales o metodă 100% reciclabilă, confirmând interesul companiei de a investi în tehnologii sustenabile. Această „alchimie modernă” îți arată că designul nu se oprește la suprafață și se extinde la inovații ce pot redefini viitorul dispozitivelor portabile.

Tehnologie, modă și durabilitate

Pentru ca Zenbook Ceraluminum să devină un „accesoriu de fashion”, ASUS a mizat pe două direcții majore: estetica minimalistă și performanța de top. Astfel, designul se păstrează curat și elegant, cu linii subțiri care accentuează impresia de produs de lux. Dacă te încântă ideea unui dispozitiv portabil care să-ți reflecte personalitatea, Zenbook Ceraluminum vine cu finisaje inspirate de natură și texturi ce creează o legătură emoțională între device și utilizator. Fiecare laptop pare a spune o poveste despre un peisaj îndepărtat, fie că e vorba de peisaje vulcanice, terase albe de calcar, dune nisipoase sau ape bioluminiscente.

Durabilitatea intră și ea în ecuație nu doar din perspectivă mecanică, ci și prin prisma faptului că toate aceste produse sunt concepute pentru a te ține departe de încărcător cât mai mult timp și de a-ți oferi portabilitate sporită. Modelele Zenbook din colecțiile A14, S14, S16 sau DUO au integrate baterii de lungă durată, un sistem de răcire inteligent și cântăresc puțin peste 1 kg, astfel încât să poți lucra la proiectele tale fără să te simți ancorat de o priză. Mai mult decât atât, conceptul de durabilitate se extinde și în zona experienței de utilizare: de la protecția anti-amprentă și rezistența la șocuri, până la opțiuni avansate de securitate, cum ar fi recunoașterea facială și Adaptive Lock. Rezultatul final: un produs care nu doar că arată bine, dar își și respectă promisiunea de fiabilitate pe termen lung.

Inteligența artificială și interacțiunea senzorială

Unul dintre aspectele care face noul Zenbook Ceraluminum atât de special este integrarea AI la mai multe niveluri. Pe lângă aplicații clasice de productivitate, ASUS a inclus și tehnologii care îți îmbunătățesc semnificativ confortul. Spre exemplu, ai la dispoziție un touchpad cu suprafață mărită cu 40% și capacități inteligente, astfel încât să poți ajusta volumul sau luminozitatea fără să te complici cu meniuri suplimentare. De asemenea, recunoașterea vocală asistată de AI și procesorul dedicat (NPU) oferă performanțe optimizate, fie că îți place să participi la videoconferințe, să faci multitasking sau să editezi conținut multimedia.

Dimensiunea senzorială capătă mai mult contur odată ce descoperi modul în care tehnologiile de recunoaștere a atingerii și luminii sunt implementate. De la modul în care se deschide laptopul și ecranul OLED cu rate mari de refresh, până la difuzoarele multiple pentru sunet imersiv, totul este construit pentru a-ți oferi sentimentul că te afli mai aproape de un ecosistem organic decât de un simplu device electronic. Combinația de AI și design inteligent iese cel mai clar în evidență la nivel de interacțiune: lumina ambientală, camera cu efecte Windows Studio și senzorul de proximitate se sincronizează pentru a adapta instant configurațiile la contextul în care te afli. Astfel, laptopul reacționează la prezența și nevoile tale cu o naturalețe surprinzătoare.

Patru finisaje inspirate de natură

La expoziția din Milano, ASUS a prezentat patru variante de Zenbook Ceraluminum Signature Edition, fiecare cu o poveste aparte. Obsidian Black evocă peisajele vulcanice din Islanda și surprinde dramatismul lavei răcite, cu alternanțe de texturi lucioase și mate. Pamukkale White, inspirat de terasele de calcar din Turcia, combină tehnici de frezare CNC cu tuseu auriu, pentru un efect care amintește de apa curgătoare solidificată. Terra Mocha aduce în prim-plan tonurile calde ale deșertului Wadi Rum, evidențiind modele delicate, sculptate direct în material, fără finisări suplimentare. În fine, Luminous Blue celebrează strălucirea țărmurilor bioluminiscente din Maldive, integrând o nuanță albastră naturală care pare să se schimbe subtil în funcție de lumină.

În toate aceste versiuni, Ceraluminum™ rămâne asul din mânecă al brandului. Laptopurile se disting printr-o greutate redusă și o carcasă ultra-subțire, dar totodată rezistentă, lăsându-ți libertatea să le porți fără teamă de zgârieturi sau mici accidente. Fiecare finisaj reprezintă, de fapt, o călătorie senzorială către un colț al planetei, conectându-te la natură prin texturi, culori și patternuri organice. Astfel, Zenbook Ceraluminum nu este un simplu dispozitiv, ci o declarație personală despre felul în care poți îmbina funcționalitatea cu aprecierea pentru locurile spectaculoase ale lumii.

Călătoria „Design You Can Feel” prin instalarea Studio INI

Pentru a sublinia relația dintre natură, tehnologie și design, ASUS a invitat Studio INI să creeze o instalație interactivă care să te introducă în atmosfera brandului. „Willful Wonder” combină arhitectura cinetică, biomimetica și algoritmii AI într-o structură spațială care te urmărește la propriu. La fiecare pas, panourile semi-transparente din fagure de aluminiu reacționează, deschizându-se și închizându-se în jurul tău. Astfel, ai o senzație permanentă de conectare și comunicare cu mediul înconjurător.

Experiența nu se oprește aici, pentru că, odată ce atingi suprafața fabricată din Ceraluminum™, senzorii înregistrează această interacțiune și o convertesc în date ce hrănesc un model AI. Acesta generează forme spațiale, aproape ca niște schițe virtuale, care reflectă traseul pe care l-ai parcurs și modul în care ai atins structura. Dacă îți place ideea de a lăsa o urmă unică, această instalație îți oferă posibilitatea să descoperi cum mișcările și atingerea ta pot contribui la o reprezentare artistică efemeră, dar impresionantă.

ASUS Design Thinking și mesajul din culise

Expoziția „Design You Can Feel” își propune să fie mai mult decât o prezentare de produse. Este o ocazie pentru ASUS să-ți arate parcursul design thinking pe care îl aplică la fiecare etapă, de la idee, la prototip și până la produsul final. Prin demersuri interactive, vizitatorii înțeleg că nu e vorba doar de formă și culoare, ci de soluții pragmatice la problemele reale ale utilizatorilor. Acesta este motivul pentru care aspecte precum greutatea, rezistența la uzură, durata de viață a bateriei și optimizările AI se îmbină armonios într-un design minimalist, dar funcțional.

Pe parcursul expoziției, descoperi și alte produse din ecosistemul ASUS, precum Adol – primul laptop care aduce în scenă tehnologia cu parfum magnetic, ProArt – destinat profesioniștilor din zona de design și creație, sau seria ROG – dedicată gamingului și creativității extrem de dinamice. Fiecare dintre aceste dispozitive se înscrie în linia filozofică ASUS Design Thinking, subliniind ideea că inovația este cu adevărat valoroasă atunci când se pliază pe nevoile omului modern, doritor de mobilitate și stil, dar și de performanțe care să nu-l dezamăgească.

Cum să trăiești experiența completă între natură și AI

Dacă te gândești că un laptop de acest fel e doar un moft de design, gândește-te la modul în care ASUS îmbină puterea procesoarelor de ultimă generație cu elementele de design inspirate din natură și AI. Fie că te afli într-o ședință, într-un studio de creație, într-o cafenea sau acasă, Zenbook îți livrează performanțe fluide, consum scăzut de energie și un look inconfundabil. În plus, AI-ul integrat îți propune să-ți îmbunătățești fluxul de lucru, să te bucuri de un sunet bogat, să interacționezi cu ecranul tactil și să folosești recunoaștere vocală la un alt nivel.

În același timp, faptul că laptopul este atât de subțire și fabricat din Ceraluminum™ îți oferă șansa să-l manevrezi cu ușurință, ca pe un accesoriu personal care poate fi asortat la vestimentație. Cu alte cuvinte, tehnologia nu mai este doar un instrument rece și impersonal, ci un companion care se potrivește cu mediul tău de viață, fie el urban sau natural. Iar această fuziune dintre modă și AI, între finisaje de inspirație organică și procese de calcul avansate, e menită să te convingă de potențialul imens al unui produs care încearcă să-ți ofere o experiență multisenzorială.

Concluzie

O vizită la „Design You Can Feel” devine, astfel, mai mult decât simpla descoperire a unei noi game de laptopuri. Este o călătorie printr-un spațiu care se reinventează continuu, punând în scenă fuziunea dintre natură, tehnologie și design de precizie. Mesajul-cheie pe care ASUS dorește să ți-l transmită este că inovația are sens doar dacă se ancorează în nevoile și sensibilitățile umane. De aceea, Zenbook Ceraluminum se prezintă drept un gadget polivalent, care nu mai face compromisuri între estetică și funcționalitate.

Dacă îți dorești să evadezi din zona de confort a laptopurilor clasice și să adopți un produs cu adevărat personal, îți recomand să explorezi colecția Ceraluminum™ Signature Edition. Fiecare model are propria poveste, legată de un peisaj natural impresionant, iar materialul brevetat reușește să armonizeze robustețea ceramicii cu rafinamentul metalului. În final, ASUS demonstrează că poți, într-adevăr, să îmbini designul inovator și calitățile practice, într-un device care se simte la fel de bine într-un studio de artă, într-o sală de conferințe sau în mijlocul naturii. Iar asta înseamnă, cu adevărat, un „Design You Can Feel”.