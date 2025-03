Astronomul William Herschel a descoperit planeta Uranus/Asasinarea țarului Alexandru al II-lea/Lansarea primei versiuni a programului „Microsoft Excel” și alte evenimente istorice pe 13 martie

De-a lungul timpului, data de 13 martie a fost martora unor evenimente istorice importante, de la descoperiri științifice revoluționare până la schimbări politice și momente de cotitură în diverse domenii. Chiar dacă nu este una dintre cele mai cunoscute zile din calendarul istoric, 13 martie a avut un impact semnificativ asupra lumii moderne.

Descoperiri științifice care au schimbat lumea

Una dintre cele mai importante descoperiri făcute pe 13 martie datează din 1781, când astronomul William Herschel a descoperit planeta Uranus. Această descoperire a fost un moment esențial în astronomie, deoarece a fost prima planetă identificată cu ajutorul unui telescop, extinzând astfel granițele sistemului solar cunoscut la acea vreme. Herschel a observat inițial Uranus ca pe o stea, dar după mai multe observații, a realizat că este o planetă aflată dincolo de Saturn. Această descoperire a schimbat modul în care oamenii înțelegeau universul și a deschis calea pentru explorări ulterioare.

Tot pe 13 martie 1930, Pluto a fost numit oficial ca a noua planetă a sistemului solar, după ce fusese descoperit în februarie de către astronomul Clyde Tombaugh. Timp de aproape 76 de ani, Pluto a fost considerat o planetă, însă în 2006 a fost reclasificat ca planetă pitică, ceea ce a stârnit numeroase dezbateri în comunitatea științifică și publică.

Evenimente politice și sociale importante

Pe 13 martie 1881, Rusia a fost zguduită de un eveniment crucial: asasinarea țarului Alexandru al II-lea. Cunoscut pentru reformele sale, inclusiv abolirea iobăgiei în 1861, Alexandru al II-lea a fost ucis într-un atentat comis de gruparea revoluționară Narodnaia Volia. Explozia unei bombe aruncate asupra țarului a dus la moartea sa, iar succesorul său, Alexandru al III-lea, a adoptat o politică mult mai represivă, încercând să oprească valul de schimbări politice din Rusia.

Un alt moment politic important a avut loc pe 13 martie 1938, când Germania nazistă a anexat Austria, eveniment cunoscut sub numele de Anschluss. Aceasta a fost una dintre primele mișcări agresive ale lui Adolf Hitler în încercarea sa de a extinde teritoriul Germaniei. Deși oficial anexarea s-a făcut printr-un referendum, acesta a fost organizat sub presiunea și controlul regimului nazist, fără posibilitatea unei opoziții reale. Anschluss-ul a fost un pas semnificativ către declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, care a izbucnit un an mai târziu.

Momente culturale și revoluții tehnologice

Pe lângă evenimentele politice și științifice, 13 martie a fost și o zi importantă pentru cultura și tehnologia modernă. Un exemplu notabil este lansarea primei versiuni a programului „Microsoft Excel„ pentru Windows, în 1986. Acest program a devenit ulterior unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru gestionarea datelor și a revoluționat modul în care companiile și utilizatorii obișnuiți își organizau informațiile.

De asemenea, în 1997, pe 13 martie, s-a produs un fenomen bizar și controversat cunoscut sub numele de „Luminile din Phoenix”, un eveniment observat de mii de oameni din Arizona, SUA. Mai multe lumini misterioase au fost văzute plutind pe cer, iar explicațiile variază de la exerciții militare secrete la teorii despre existența unor OZN-uri. Chiar și astăzi, acest eveniment rămâne unul dintre cele mai dezbătute incidente din domeniul fenomenelor neidentificate.

În concluzie, ziua de 13 martie a fost marcată de evenimente semnificative care au influențat știința, politica, cultura și tehnologia. De la descoperirea lui Uranus, la asasinarea țarului Alexandru al II-lea și la Anschluss-ul Austriei, această dată a fost un punct de cotitură în istorie. Chiar și în prezent, 13 martie continuă să fie o zi care aduce schimbări și inovații, demonstrând că istoria este într-o continuă evoluție.