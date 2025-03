Astrologul Minerva a murit. Povestea tristă de viaţă a celebrei ”cititoare” în stele

Specialista în astrologie Minerva a murit, la vârsta de 66 de ani. Cauza morții nu se cunoaște deocamdată, însă apropiații spun că avea probleme de sănătate de mai mulți ani.

Gabriela Dima, cunoscută de public sub numele de Minerva, este una dintre cele mai renumite astroloage din România, cu o carieră impresionantă în domeniul ezoteric și o viață marcată de întâmplări dramatice. De la pasiunea timpurie pentru astrologie până la momentele dificile prin care a trecut, povestea sa este una plină de provocări și revelații.

Interesul Minervei pentru astrologie a început încă din adolescență, când, la doar 14 ani, și-a făcut prima astrogramă. Descoperirea a fost tulburătoare, deoarece a prezis că la vârsta de 42 de ani va trece printr-o tragedie personală majoră. Timpul avea să confirme acest destin crunt: și-a pierdut soțul și copilul, evenimente care au lăsat urme adânci asupra vieții sale.

Un alt moment esențial care a apropiat-o de lumea ezoterică a fost întâlnirea cu o femeie de etnie romă, care i-a oferit un set de cărți de ghicit. Deși la început era doar un joc, Minerva a început să descopere semnificații profunde în ele, ceea ce a determinat-o să își aprofundeze cunoștințele în domeniul ocultismului.

De-a lungul vieții, Minerva nu a fost doar astrolog. A absolvit trei facultăți, a lucrat ca procuror și jurnalist de investigație, demonstrând o personalitate complexă și o sete neîncetată de cunoaștere.

Anul 2024 a fost extrem de dificil pentru Minerva, din cauza unor probleme grave de sănătate. Aceasta a fost nevoită să stea în spital timp de două luni și jumătate, iar experiența a fost una traumatizantă. Într-un interviu acordat la final de an, a mărturisit că totul a început când a ajuns la medicul ortoped pentru o intervenție chirurgicală, iar acesta a fost șocat de starea în care se afla.

„Anul 2024 a fost un an greu, foarte greu, cel puțin din punct de vedere al sănătății. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. Cele două luni și jumătate de spital au fost cumplite, pentru că eu am plecat să mă operez și, de fapt, când am ajuns la medicul ortoped, a intrat în panică când m-a văzut cât eram de umflată. Acumulasem apă în organism, aveam glezna cât era coapsa mea. Într-o săptămână am dat 41 de litri afară”, a declarat Minerva.