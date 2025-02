Minerva i-a făcut astrograma lui Călin Georgescu. Ce detaliu a îngrijorat-o: „M-a pus un pic pe gânduri”

Celebrul astrolog Minerva, pe numele său real Gabriela Dima, a dezvăluit că i-a realizat astrograma lui Călin Georgescu, candidatul independent care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, înainte ca rezultatul să fie anulat de Curtea Constituțională a României. Analiza sa astrologică a scos la iveală un detaliu care a îngrijorat-o profund, iar evenimentele ulterioare i-au confirmat predicțiile.

Călin Georgescu a produs o surpriză uriașă în alegerile prezidențiale din decembrie 2024, câștigând detașat primul tur și intrând în competiție directă cu Elena Lasconi pentru turul al doilea. Cu toate acestea, decizia CCR de a anula scrutinul a schimbat complet cursul evenimentelor, iar Georgescu a pierdut astfel șansa de a deveni președinte.

Minerva a explicat că astrograma sa prevestea această pierdere. Invitată în emisiunea „40 de întrebări” moderată de Denise Rifai, ea a povestit că a observat un detaliu care a pus-o pe gânduri:

„Cea mai tare chestie am avut-o pe harta domnului Călin Georgescu, când am văzut o poziție a lui Uranus. Îi trece ceva pe sub nas, scapă ceva așa… Și după ce am spus chestia asta Cameliei Pătrășcanu, s-a anulat turul întâi de alegeri. Zic, măi, e ceva ce i-a scăpat pe sub nas”, a dezvăluit astrologul.