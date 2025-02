Minerva, despre unul dintre cele mai mari regrete: “Până la 42 de ani nu m-am înțeles cu mama. Am urât-o efectiv”

Gabriela Dima, cunoscută sub numele de Minerva, este una dintre cele mai fascinante personalități ale astrologiei românești. Cu o carieră impresionantă și o viață presărată de tragedii și revelații, ea și-a împărtășit recent, în cadrul unui interviu emoționant, povestea tulburătoare de viață. Iată care este cel mai mare regret al renumitului astrolog!

Care este cel mai mare regret al celebrului astrolog din România, Minerva

Una dintre cele mai dureroase confesiuni ale Minervei a fost legată de relația sa cu cea care i-a dat viață. De-a lungul adolescenței și tinereții sale, Gabriela Dima a mărturisit că nu a avut o relație bună cu mama sa.

”Până la 42 de ani nu m-am înțeles cu mama. Nu făceam decât ce voiam eu, n-a putut să-mi impună niciodată nimic, dar realizez că ea a fost lângă mine și când a rămas singură. A fost singura care a fost alături de mine. Apoi am fost la preot și i-am zis că am urât-o efectiv, au fost niște lucruri pe care abia acum le înțeleg”, a mărturisit Minerva, în emisiunea lui Denise Rifai.

Această distanțare emoțională, combinată cu momente de neînțelegere și răceală, i-a lăsat urme adânci. Deși relația lor nu a fost una ușoară, Gabriela Dima își recunoaște astăzi rolul propriu în această dinamică și regreta că nu a înțeles mai devreme cât de importantă era mama sa în viața ei.

Drama prin care a trecut Gabriela Dima

Minerva a trecut prin momente extrem de dureroase în viața sa, iar predicțiile pe care le-a făcut în tinerețe, folosind astrologia, s-au dovedit a fi cumplite realități. La vârsta de 42 de ani, l-a pierdut atât pe soțul său, cât și pe copilul ei, iar această experiență i-a confirmat unele dintre cele mai negre premoniții.

”V-ați fi dorit să nu fi citit în stele că o să vă moară copilul?”, a fost întrebarea adresată de prezentatoarea Denise Rifai.

Minerva, cu ochii în lacrimi, a răspuns: ”Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta și mai ales că nu unu, au fost doi. Au fost și al meu și al fratelui meu. Și nu înțeleg de ce nici în ziua de azi Direcția Sanitară nu a acceptat să declare epidemia.

Muriseră la Arad 13 copii, au căzut pur și simplu din picioare în fața tablei la școală și atunci am zis că niciodată mie n-o să-mi ghicesc și uite că, atunci când vrea să îți facă figuri astrologia, îți face.

Când am căzut la pat anul acesta, singura salvare pe care am văzut-o a fost în harta mea. Și, în funcție de ce am văzut în harta mea, așa am plecat la Arad să mă operez”, a spus Minerva în emisiune.

