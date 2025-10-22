Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege a fost adoptat

Utilizatorii de trotinete și biciclete electrice vor fi obligați să dețină o poliță RCA, potrivit noilor modificări legislative aprobate de Parlament. Legea extinde definiția vehiculului, astfel încât și mijloacele de transport care nu necesită înmatriculare vor intra sub incidența asigurării obligatorii. Măsura transpune în legislația națională o directivă europeană și urmărește protejarea tuturor participanților la trafic.

Ce prevede noua lege RCA

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, 22 octombrie, proiectul Legii RCA, prin care asigurarea de răspundere civilă auto devine obligatorie și pentru vehiculele care nu sunt în prezent supuse înmatriculării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte mijloace similare de transport.

Proiectul, inițiat de Guvern, are ca scop transpunerea Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și aduce modificări importante privind sfera de aplicare a RCA-ului.

Executivul a explicat în expunerea de motive că noua lege extinde definiția vehiculului, raportând obligația de asigurare la criterii tehnice, cum ar fi capacitatea motorului sau viteza maximă pe care o poate atinge mijlocul de transport. Astfel, toate vehiculele care pot circula pe drumurile publice și pot produce daune altor persoane vor fi obligate să fie asigurate.

Cine este obligat să încheie polița RCA

Conform proiectului, ”proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România încheie și menține în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia”. Prin urmare, obligația nu revine doar proprietarilor, ci și celor care folosesc în mod constant vehiculul.

Sunt exceptate de la această regulă persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor sportive cu motor – curse, competiții, antrenamente sau demonstrații – atunci când organizatorul evenimentului are deja o asigurare facultativă care acoperă eventualele daune produse terților.

Ce alte schimbări aduce legea RCA

Actul normativ stabilește și noi limite minime de despăgubire, exprimate în lei la cursul prevăzut în directiva europeană. De asemenea, prevede o modalitate clară de control a valabilității poliței RCA, astfel încât autoritățile să poată verifica rapid dacă un vehicul este asigurat.

Proiectul a fost adoptat în forma transmisă de Guvern, după ce toate amendamentele depuse în Senat și în Camera Deputaților au fost respinse.

Noua lege marchează un pas important pentru reglementarea mijloacelor moderne de mobilitate urbană și pentru creșterea siguranței rutiere, responsabilizând și utilizatorii de trotinete sau biciclete electrice.