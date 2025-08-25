Așa scapi de imaginile generate de inteligența artificială care au inundat internetul. Motorul de căutare care te lasă să alegi tu ce vezi

Motorul de căutare DuckDuckGo, cunoscut pentru orientarea sa către confidențialitate, a lansat o funcție nouă care le permite utilizatorilor să elimine imaginile generate de inteligență artificială din rezultatele căutărilor.

Această opțiune, disponibilă gratuit pe site-ul oficial duckduckgo.com, vine ca răspuns la creșterea rapidă a conținutului vizual artificial pe internet, care a început să ocupe un spațiu tot mai mare în căutările online.

Compania a subliniat că filosofia sa privind funcțiile AI se bazează pe trei principii: „private, utile și opționale”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, DuckDuckGo a explicat că scopul său este de a permite utilizatorilor să decidă singuri cât de mult AI doresc să integreze în experiența lor online sau dacă preferă să evite complet acest tip de conținut.

Pentru a folosi noul filtru, utilizatorii trebuie doar să caute imagini și să selecteze opțiunea „hide AI images” din meniul dedicat, scrie TechRadar.

Cum funcționează filtrul pentru imagini AI

Filtrul folosește liste de blocare open-source, atent selectate manual, precum „nuclear list” oferită de uBlockOrigin și uBlacklist Huge AI Blocklist.

Deși aceasta nu garantează eliminarea tuturor imaginilor generate de AI, DuckDuckGo afirmă că va reduce semnificativ numărul de astfel de rezultate vizuale afișate.

Pe fondul popularizării rapide a instrumentelor de generare de imagini și videoclipuri, cum ar fi cele oferite de ChatGPT sau Veo 3 de la Google, noua funcționalitate poate reprezenta un motiv important pentru utilizatorii nemulțumiți de cantitatea de conținut artificial să treacă de la Google la DuckDuckGo.

În plus, compania intenționează să extindă viitoarele filtre pentru a crește eficiența algoritmilor în identificarea și eliminarea imaginilor generate de inteligența artificială.

Avantajele și limitele opțiunii DuckDuckGo

Chiar dacă nu rezolvă complet problema imaginilor AI peste noapte, noua funcție reprezintă primul pas concret pentru a oferi utilizatorilor control asupra modului în care experimentează conținutul generat artificial.

Aceasta permite celor care doresc să reducă expunerea la imagini AI să navigheze online într-un mod mai curat și mai personalizat.

Pe termen lung, DuckDuckGo se poziționează astfel ca o alternativă relevantă pentru cei care caută o experiență online mai sigură și mai puțin influențată de algoritmi de generare automată.

Pentru utilizatorii care doresc să evite complet imaginile artificiale, filtrul oferit de DuckDuckGo poate fi soluția pe care o așteptau.