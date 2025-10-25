Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 19:50
de Andrei Simion

Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe

CHESTII
Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe
Sfaturi pentru păstrare ouă / Foto: Healthline

Mulți oameni păstrează ouăle în ușa frigiderului, considerând că este un loc convenabil și accesibil. Totuși, specialiștii în alimentație avertizează că această practică poate reduce durata de valabilitate a ouălor și le poate afecta prospețimea. Conform experților citați de publicația Express, cel mai bun loc pentru depozitarea ouălor este pe raftul frigiderului, nu în ușă.

Explicația este simplă: temperatura din interiorul frigiderului rămâne constantă, în timp ce în ușă aceasta fluctuează de fiecare dată când aparatul este deschis. Aceste variații pot grăbi deteriorarea ouălor și pot favoriza dezvoltarea bacteriilor.

Temperatura constantă este esențială pentru păstrarea prospețimii

Specialiștii de la compania Modern Milkman recomandă păstrarea ouălor cumpărate din magazin la o temperatură de aproximativ 4°C sau mai puțin, în ambalajul lor original. „O temperatură de 4°C sau mai mică va garanta că ouăle dvs. rămân proaspete și aromate. Iar depozitarea lor în ambalajul original le va proteja de mirosul, poate mai puternic, al produselor vecine”, au declarat experții.

Vezi și:
Guvernul prelungește plafonarea adaosului la alimentele de bază pentru încă șase luni
Obiectul nelipsit din orice bucătărie care îţi poate umple casa de gândaci. Au mediul perfect pentru a se înmulţi

Ambalajul original are rolul de a menține ouăle izolate de alimentele cu miros intens și, în același timp, permite verificarea rapidă a datei de expirare. În plus, așezarea cutiei pe un raft al frigiderului, preferabil în partea centrală sau inferioară — oferă o temperatură constantă, ideală pentru prevenirea alterării.

„Deși mulți oameni preferă să pună ouăle pe ușa frigiderului pentru a fi mai la îndemână, zona respectivă este cea mai instabilă din punct de vedere termic, deoarece este expusă frecvent la variații de temperatură”, explică specialiștii citați.

Cum se păstrează ouăle separate: sfaturi practice

Experții mai adaugă că ouăle pot fi depozitate în siguranță chiar și atunci când albușurile și gălbenușurile au fost separate. Gălbenușurile bătute, păstrate într-un recipient etanș, se mențin proaspete până la trei zile în frigider, în timp ce albușurile pot fi păstrate până la două zile. Pentru o durată mai mare, acestea pot fi congelate, menținându-și proprietățile timp de aproximativ trei luni.

Prin urmare, pentru a vă asigura că ouăle rămân proaspete cât mai mult timp, evitați depozitarea lor în ușa frigiderului și păstrați-le în ambalajul original, pe un raft interior, unde temperatura este constantă. Acest obicei simplu poate face diferența între un produs sigur și unul care se alterează prematur.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Doi turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat sute de metri. A treia persoană s-a salvat ca prin minune
Doi turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat sute de metri. A treia persoană s-a salvat ca prin minune
Schimbarea orei ne dă peste cap somnul: ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Schimbarea orei ne dă peste cap somnul: ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Modelele de inteligență artificială ar avea „instinct de supraviețuire” și ar sabota oprirea, avertizează cercetătorii
Modelele de inteligență artificială ar avea „instinct de supraviețuire” și ar sabota oprirea, avertizează cercetătorii
Vacanța de toamnă 2025 începe: elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când revin la cursuri
Vacanța de toamnă 2025 începe: elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când revin la cursuri
Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați
Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați
POS-uri instalate în Catedrala Mântuirii Neamului pentru donații. Credincioșii pot contribui acum cu cardul
POS-uri instalate în Catedrala Mântuirii Neamului pentru donații. Credincioșii pot contribui acum cu cardul
Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit
Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit
Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Revista presei
Adevarul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari, duși pe apa sâmbetei
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Playtech Știri
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...