Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe

Mulți oameni păstrează ouăle în ușa frigiderului, considerând că este un loc convenabil și accesibil. Totuși, specialiștii în alimentație avertizează că această practică poate reduce durata de valabilitate a ouălor și le poate afecta prospețimea. Conform experților citați de publicația Express, cel mai bun loc pentru depozitarea ouălor este pe raftul frigiderului, nu în ușă.

Explicația este simplă: temperatura din interiorul frigiderului rămâne constantă, în timp ce în ușă aceasta fluctuează de fiecare dată când aparatul este deschis. Aceste variații pot grăbi deteriorarea ouălor și pot favoriza dezvoltarea bacteriilor.

Temperatura constantă este esențială pentru păstrarea prospețimii

Specialiștii de la compania Modern Milkman recomandă păstrarea ouălor cumpărate din magazin la o temperatură de aproximativ 4°C sau mai puțin, în ambalajul lor original. „O temperatură de 4°C sau mai mică va garanta că ouăle dvs. rămân proaspete și aromate. Iar depozitarea lor în ambalajul original le va proteja de mirosul, poate mai puternic, al produselor vecine”, au declarat experții.

Ambalajul original are rolul de a menține ouăle izolate de alimentele cu miros intens și, în același timp, permite verificarea rapidă a datei de expirare. În plus, așezarea cutiei pe un raft al frigiderului, preferabil în partea centrală sau inferioară — oferă o temperatură constantă, ideală pentru prevenirea alterării.

„Deși mulți oameni preferă să pună ouăle pe ușa frigiderului pentru a fi mai la îndemână, zona respectivă este cea mai instabilă din punct de vedere termic, deoarece este expusă frecvent la variații de temperatură”, explică specialiștii citați.

Cum se păstrează ouăle separate: sfaturi practice

Experții mai adaugă că ouăle pot fi depozitate în siguranță chiar și atunci când albușurile și gălbenușurile au fost separate. Gălbenușurile bătute, păstrate într-un recipient etanș, se mențin proaspete până la trei zile în frigider, în timp ce albușurile pot fi păstrate până la două zile. Pentru o durată mai mare, acestea pot fi congelate, menținându-și proprietățile timp de aproximativ trei luni.

Prin urmare, pentru a vă asigura că ouăle rămân proaspete cât mai mult timp, evitați depozitarea lor în ușa frigiderului și păstrați-le în ambalajul original, pe un raft interior, unde temperatura este constantă. Acest obicei simplu poate face diferența între un produs sigur și unul care se alterează prematur.