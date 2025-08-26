„Arta noastră nu este pentru un vid, nu este pentru o singură persoană, ci pentru milioane”, susține regizorul din spatele filmelor „Black Swan”, „Mother!” și „Caught Stealing”

Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 12:32
de Iulia Kelt

ENTERTAINMENT
Darren Aronofsky, despre filmul Caught Stealing și nu numai / Foto: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Regizorul Darren Aronofsky vorbește despre public, creativitate și abordarea sa asupra cinematografiei, în contextul filmului „Caught Stealing”.

Darren Aronofsky, cunoscut pentru filme provocatoare și adesea polarizante precum Black Swan, The Wrestler sau Mother!, a discutat recent despre modul în care se raportează la public și la procesul creativ într-un interviu pentru podcastul Crew Call.

Regizorul a explicat că, deși artiștii pot fi adesea percepuți ca fiind obsedați de viziunea lor personală, el consideră că a face filme înseamnă și să te gândești la publicul căruia te adresezi.

Ancestra, filmul realizat cu inteligența artificială de la Google: Între etică, proteste și evoluția tehnologiei, dar și a cinematografiei

„Unde este publicul meu acum?”

Aronofsky povestește că mentorul său, Stuart Rosenberg, obișnuia să aibă pe birou un semn cu mesajul: „Unde este publicul meu acum?”, potrivit Deadline.

Aceasta a rămas o lecție esențială pentru regizor. „Este foarte important ca un cineast să facă filme pentru publicul său. Arta noastră nu este pentru un vid, nu este pentru o singură persoană, ci pentru milioane, dacă nu chiar mai mult. Filmele sunt foarte costisitoare de realizat”, a explicat Aronofsky.

Această abordare nu exclude însă provocarea personală. Aronofsky spune că, de-a lungul carierei sale, a încercat să se reinventeze constant, inspirându-se din modul în care artiști ca Madonna își schimbă mereu stilul și abordarea.

„Încerc să fiu fidel poveștii pe care trebuie să o spun, să descopăr un nou limbaj cinematografic și să surprind publicul”, afirmă el. Aceasta explică diversitatea stilistică a filmelor sale, de la thriller-uri psihologice la drame sportive sau comedii neconvenționale.

Despre Caught Stealing, cel mai nou film al lui Darren Aronofsky

Filmul său recent, Caught Stealing, bazat pe romanul lui Charlie Huston din 2004, explorează lumea unui fost talent la baseball care devine implicat într-o serie de crime și conflicte urbane din New Yorkul anilor ’90.

Aronofsky a ales să îl distribuie pe Austin Butler în rolul principal, considerându-l potrivit pentru energia și complexitatea personajului.

Interviul cu Crew Call abordează și relansarea în Imax a filmului Black Swan, precum și rezonanța acestuia cu publicul contemporan.

În ciuda faptului că filmele lui Aronofsky au fost adesea analizate pentru teme recurente, regizorul spune că nu există un plan strict în spatele acestora.

„Observ oamenii conectând filmele mele și descoperind teme comune, dar nu este ceva gândit în mod conștient. Este mai degrabă: ‘Wow, asta este o poveste interesantă. Pare distractiv. Hai să o facem’”, explică el.

Pentru Aronofsky, succesul cinematografiei constă într-un echilibru între viziunea creativă și capacitatea de a se conecta cu publicul.

Caught Stealing este o dovadă a acestei filozofii: un film care îmbină stilul său distinctiv cu accesibilitatea și atracția pentru spectatori, demonstrând că arta cinematografică nu este niciodată izolată, ci întotdeauna o experiență partajată.

