Matt Smith va juca rolul negativ în noul film Star Wars: Starfighter

Universul Star Wars se extinde din nou, iar în centrul atenției se află o distribuție spectaculoasă. Actorul britanic Matt Smith, cunoscut pentru rolul prințului Daemon Targaryen în House of the Dragon, va interpreta un personaj negativ în viitorul film Star Wars: Starfighter, alături de Ryan Gosling în rol principal și Mia Goth într-un rol încă nedezvăluit. Filmul este regizat de Shawn Levy, iar scenariul este semnat de Jonathan Tropper.

Confirmarea vine pe fondul unui val de anticipație generat de anunțurile făcute la Star Wars Celebration Tokyo, unde Lucasfilm a dezvăluit detalii despre acest nou proiect cinematografic care va avea premiera pe 28 mai 2027.

O nouă eră în cronologia Star Wars

Starfighter va fi primul film din franciza Star Wars care explorează perioada de după evenimentele din The Rise of Skywalker (2019), plasând acțiunea la cinci ani distanță de finalul saga Skywalker. Este o mutare strategică a Lucasfilm, care dorește să construiască o nouă direcție narativă, mai ales după ce ultimii ani au fost marcați de seriale pentru Disney+, precum The Mandalorian, Andor sau Ahsoka.

Rolul lui Ryan Gosling rămâne încă învăluit în mister, dar sursele din industrie vorbesc despre un personaj cu trecut militar, implicat într-un conflict spațial de proporții, specific titlului Starfighter. Acesta ar urma să fie protagonistul unui nou fir epic, complet separat de familia Skywalker, dar păstrând ADN-ul vizual și tematic al universului creat de George Lucas.

În acest context, personajul negativ interpretat de Matt Smith capătă o importanță majoră. Deși detaliile despre el sunt ținute secret, sursele spun că este „următorul mare villain” al francizei. Alegerea lui Smith nu este întâmplătoare: actorul are deja experiență în roluri complexe și ambigue, iar prezența sa în universuri fantastice – de la Doctor Who la House of the Dragon – îl recomandă pentru un antagonist cu greutate.

Matt Smith, un pas firesc spre galaxia Star Wars

Pentru Matt Smith, acest rol reprezintă un nou salt în cariera sa internațională. După succesul din House of the Dragon, unde l-a interpretat pe impulsivul și imprevizibilul Daemon Targaryen, Smith și-a câștigat o reputație solidă în roluri de personaje puternice, dar instabile emoțional – trăsături ideale pentru un villain Star Wars.

În plus, el urmează să apară în thrillerul Caught Stealing, regizat de Darren Aronofsky și produs de Sony, alături de Austin Butler. De asemenea, lucrează la o miniserie intitulată The Death of Bunny Monro. Cu un astfel de calendar artistic, implicarea sa într-un proiect de amploarea Starfighter indică încrederea pe care industria de la Hollywood o are în versatilitatea sa actoricească.

Decizia de a-l distribui într-un rol antagonist a venit după o perioadă intensă de casting, în care Shawn Levy s-a întâlnit cu numeroși actori. Sursele apropiate proiectului susțin că alegerea lui Smith s-a bazat atât pe capacitatea sa de a reda forță și subtilitate în același timp, cât și pe dorința de a aduce un antagonist cu o complexitate narativă profundă, în stilul lui Darth Vader sau Kylo Ren.

Star Wars: Starfighter va marca o revenire a universului galactic pe marile ecrane după o pauză de aproape opt ani. De această dată, Lucasfilm mizează pe o echipă creativă cu un stil mai modern și cinematic. Shawn Levy, cunoscut pentru Stranger Things și filmul Free Guy, promite o abordare mai ancorată în emoție și acțiune tactilă, evitând excesul de efecte CGI care a fost criticat în unele producții anterioare.

Pe lângă Ryan Gosling, Mia Goth – considerată una dintre cele mai interesante actrițe ale noii generații – va avea un rol important în poveste, deși detaliile despre personajul său nu au fost încă dezvăluite. Goth este cunoscută pentru roluri provocatoare în filmele Pearl, X și Infinity Pool, iar aducerea sa într-un proiect de talia Star Wars sugerează că personajul ei va avea o prezență esențială în noua direcție a francizei.

Cu o distribuție de top, un regizor cu viziune și o poveste care deschide un nou capitol în saga galactică, Starfighter se anunță a fi una dintre cele mai importante lansări cinematografice ale anului 2027. Iar implicarea lui Matt Smith ca antagonist principal nu face decât să crească așteptările fanilor din întreaga lume.

Rămâne de văzut dacă Starfighter va reuși să readucă magia Star Wars pe marile ecrane, dar premisele sunt, fără îndoială, promițătoare.