Arheologii confirmă: viața a continuat în Pompeii după erupția catastrofală din 79 d.Hr.

Descoperiri recente făcute de arheologii de la Parcul Arheologic Pompeii schimbă perspectiva istorică asupra unuia dintre cele mai tragice evenimente din Antichitate. Deși se credea că orașul a fost complet abandonat după devastatoarea erupție a vulcanului Vezuviu din anul 79 d.Hr., noile dovezi sugerează că viața a continuat, în forme precare, printre ruinele anticului oraș roman.

Potrivit oficialilor sitului, un număr de supraviețuitori s-au întors pentru a locui în zonele distruse, unii dintre ei fiind probabil oameni care nu aveau resurse să-și refacă viața în altă parte. Alții ar fi fost atrași de speranța că vor găsi bunuri de valoare rămase în urmă de foștii locuitori. Imaginea post-erupție nu este una de reconstrucție urbană, ci mai degrabă de aglomerare improvizată, o „favela romană” ridicată printre ruinele unui oraș care altădată găzduia peste 20.000 de suflete.

Dovezile arheologice arată o revenire la viață, dar nu la civilizație

În cadrul noilor săpături, cercetătorii au identificat modificări clare în structura clădirilor rămase. De exemplu, etajele superioare ale vechilor case au fost reutilizate ca spații de locuit, în timp ce parterele au fost transformate în pivnițe improvizate, cuptoare și mori rudimentare.

Gabriel Zuchtriegel, directorul Parcului Arheologic Pompeii, a explicat că aceste descoperiri conturează o imagine nouă: „Mai degrabă decât un oraș în reconstrucție, vedem o aglomerare fragilă, o comunitate marginală care a trăit printre ruine, fără infrastructura și serviciile caracteristice unei așezări romane.”

Această revenire parțială și informală nu a fost lipsită de dificultăți. Condițiile de trai erau departe de standardele romane, iar accesul la apă, hrană și protecție era limitat. Locuitorii au improvizat, dar în cele din urmă, între secolele III și V d.Hr., zona a fost abandonată complet, până la redescoperirea sa în epoca modernă.

Ceea ce este cu adevărat revelator este că aceste semne timide ale reocupării au fost ignorate sau eliminate de primele generații de arheologi, care au fost mai interesați de frescele bine conservate și de clădirile intacte decât de urmele modeste ale supraviețuirii.

O tragedie care a monopolizat memoria colectivă

Erupția din anul 79 d.Hr. este considerată unul dintre cele mai cunoscute dezastre naturale din istorie. Norul uriaș de gaze toxice și cenușă vulcanică a acoperit rapid întreg orașul, omorând între 15% și 20% din populația sa — majoritatea din cauza șocului termic.

Orașul a fost apoi îngropat sub un strat gros de cenușă care, paradoxal, a conservat excepțional de bine clădirile, obiectele și chiar corpurile locuitorilor surprinși de catastrofă. Acest lucru a oferit istoricilor o „capsulă a timpului” unică, iar pentru publicul larg, imaginea Pompeii a fost, până acum, una înghețată în momentul distrugerii sale.

Zuchtriegel atrage atenția că această perspectivă incompletă a fost încurajată de dorința de a accesa repede ceea ce era spectaculos și intact: „Memoria colectivă a fost monopolizată de momentul distrugerii. Traseul post-erupție, viața printre ruine, a fost trecut cu vederea sau chiar ștearsă în procesul de cercetare timpurie.”

Noile cercetări încearcă acum să reechilibreze această perspectivă, arătând că Pompeii nu a fost doar un oraș distrus, ci și un loc în care unii oameni au încercat să trăiască din nou, oricât de impropriu ar fi fost acel context.

Pompeii astăzi: între istorie, cercetare și turism de masă

Pompeii este în prezent al doilea cel mai vizitat obiectiv turistic din Italia, după Colosseumul din Roma. În 2024, situl a atras peste 4,17 milioane de vizitatori, iar interesul pentru istoria sa rămâne constant. Clasat în patrimoniul mondial UNESCO, orașul acoperă o suprafață de aproximativ 22 de hectare, dintre care o treime este încă acoperită de cenușă.

Acest nou val de descoperiri aduce un plus de profunzime în narațiunea deja fascinantă a orașului. Pentru vizitatori, Pompeii nu mai este doar o ruină perfect conservată, ci un loc cu mai multe straturi de istorie, unde viața a continuat, chiar dacă în forme fragile, și unde comunitatea umană s-a luptat cu disperare să supraviețuiască între pietrele încă fierbinți ale trecutului.

În lumina noilor descoperiri, Pompeii nu mai este doar simbolul unui sfârșit violent, ci și martorul tăcut al rezilienței umane. Oamenii s-au întors, au improvizat, au construit cu resurse minime, și-au croit un drum printre ruine — poate din nevoie, poate din speranță. Iar acum, peste două milenii mai târziu, rămășițele acestor eforturi ies la iveală, adăugând o pagină importantă în povestea orașului care refuză să fie uitat.