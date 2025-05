Argumentele celor din diaspora care au votat cu Nicușor Dan. Român din Republica Moldova: ”Votul pentru extremism este unul împotriva noastră, a românilor” INTERVIU SPECIAL

„Vremurile grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează vremuri bune, vremuri bune creează oameni slabi și oamenii slabi creează vremuri grele”. Acesta este un citat din nuvela: ”Cei care rămân” (Those who remain), scrisă de Michael Hopf, care ni se potrivește perfect în zilele noastre. Poate că cel mai bine au înțeles această lecție românii care au plecat peste graniță, care sunt departe de casă, dar nu indiferenți la ce se întâmplă acasă. Și dintre ei, cel mai bine au învățat lecția aceasta a vremurilor românii din Republica Moldova. Acolo, Nicușor Dan a ieșit lider detașat în votul de duminică, 4 mai, iar noi ne-am întrebat de ce! Iată și răspunsul pe care l-am obținut după ce am stat de vorbă cu români din alte țări, care au votat Nicușor Dan la prezidențiale!

Cristian S., din Republica Moldova, a vorbit în exclusivitate pentru PLAYTECH despre motivele pentru care a decis să îl voteze pe Nicușor Dan. Extremismul, ne spune el, este intolerabil, motiv pentru care s-a îndreptat spre un candidat moderat. Și, important, un candidat care susține valorile occidentale. Același lucru l-a explicat și un alt român stabilit în Cehia, chiar în Praga, legat de votul pe care i l-a dat lui Nicușor Dan.

Votul util i-a dus pe cei din diaspora spre Nicușor Dan

Cristian S., din Republica Moldova, votează încă din 1996. De fiecare dată, ne-a explicat el, a votat pentru un candidat care, crede el, respectă drepturile minorităților și poate continua drumul occidental al României. Și, desigur, explică tot Cristian, votează în funcție și de șansele candidatului de a învinge, la modul real, extremismul înflorit în România.

”Înainte, la alegerile anulate, eu am votat Lasconi. Și familia mea, la fel. Înainte, că votez din 1996, am votat cu Emil Constantinescu împotriva lui Ion Iliescu. Era trendul schimbării. Era vremea când eram alergat pe străzi, la Iași, unde eram la facultate, de jandarmi, dar tot l-am votat. După care, în 2000, au fost Iliescu și Vadim. Dar Vadim Tudor, după ce a spus că, în două săptămâni, îi face pe unguri și pe rromi să plece, am zis că voi alege un rău mai mic. Apoi am fost votantul lui Băsescu, mulți ani, a urmat Iohannis. Mă gândeam că un neamț e mai răsărit decât ai noștri. Că face treabă. Nu a făcut! Am votat-o pe Lasconi gândindu-mă la ce a făcut ea, acolo, la ea în oraș. Era și femeie, m-am gândit și la Maia (Sandu, n. red.) de la noi. Acum, știind că Lasconi nu are șanse, m-am gândit clar. Pe un extremist niciodată nu o să îl votez, indiferent cine ar fi. Și îl știu pe acest individ, e stil Iurie Roșca. Se urca prin copaci pentru națiunea română, iar apoi spune că el e pro-rus. Mă gândeam să aleg între Antonescu și Nicușor Dan.

”M-am gândit care dintre ei m-ar reprezenta mai bine. Care e mai deștept”

M-am gândit care dintre ei m-ar reprezenta mai bine. Care e mai deștept. Nu că îi cunosc, dar așa, după ce i-am văzut în diferite ipostaze. Așa am rămas la Nicușor. Și e văzut bine în Republica Moldova. M-am uitat la cei care au votat cu acel individ, chiar dacă primul a fost Nicușor Dan, apoi Crin Antonescu, apoi extremistul. Sunt foarte mulți care l-au votat pe extremist care nu sunt tocmai exemplu ca cetățeni. Plus că Maia Sandu a dat de înțeles că Nicușor Dan ar fi mai potrivit. Că ar trebui să îl votăm, mai ales că mulți sunt dezamăgiți de partidele din România. Mai ales că au stat atât de mult la pitere, și au fost dezamăgitoare. Dar, chiar dacă președintele nu are multă putere, m-am simțit că ar putea să mă reprezinte. A fost, la noi, votul util împotriva extremismului. Și am încercat să le explic tuturor că votul pentru extremism este unul împotriva noastră, a românilor”, spune Cristian S, un român din Republica Moldova.

Octavian P., din Republica Cehă, a explicat de ce l-a votat pe Nicușor Dan: ”Am luat-o prin eliminare”

Octavian P. un specialist IT deosebit de apreciat în Cehia, mutat acolo de aproape 20 de ani și care vine regulat în România, a explicat de ce l-a votat pe Nicușor Dan în primul tur de scrutin. Și, desigur, de ce va merge tot pe mâna matematicianului la următorul tur de scrutin, cel din 18 mai. Iar explicația lui e simplă: a decis între cei care susțin o direcție occidentală a României, dar s-a gândit și la votul util. Și care, într-un fel, să excludă partidele care, de-a lungul timpului, au fost la putere, mai ales cele legate de PSD.

”O să fiu sincer. Am luat-o prin eliminare. Puteam să votez doar între Nicușor și Antonescu. Întrebarea e de ce nu l-am votat pe Antonescu, de fapt. Din cauza alianței cu PSD și din cauza USL, cu care se mândrea. Nicușor Dan era singura variantă pro-occidentală. Prima oară a votat cu Lasconi, tot din cauza asta, atunci era și mai trist, la categoria candidați. Nu am mai votat cu ea, era inutil să irosesc votul având în vedere cine candida”, ne spune Octavian.

Românul din Cehia, tranșant: ”Sper să fie o emulație, nu să fie vreo lălăială în astea două săptămâni”

Octavian, românul plecat în Cehia, este tranșant când vine vorba de extremism. Nu îl poate accepta și este convins, având în vedere situația generală – și economică, în special – a României, că ar fi tragic să ajungă la putere un izaloționist în genul lui George Simion.