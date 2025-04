Declarația tranșantă a lui Crin Antonescu înainte de ultima dezbatere: „Nu m-am lăsat atras în jocuri murdare. Campania mea a fost despre idei”

Cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Crin Antonescu a avut un mesaj ferm pentru contracandidații săi și pentru alegători. La intrarea în Palatul Parlamentului, unde are loc ultima dezbatere prezidențială, candidatul a subliniat clar linia pe care a ales să o urmeze în această campanie: integritate, idei și respect față de cetățeni.

Înainte de dezbaterea finală organizată de Antena 3 CNN, Crin Antonescu a ținut să reafirme că a ales o campanie curată, axată pe proiecte și valori.

”Nu am pornit în această campanie cu ideea de a face dezvăluiri. Nu am pornit nici cu ideea de a ataca persoane. Dacă am spus unele lucruri împotriva unor contracandidați, toate s-au bazat pe ideile lor politice”, a declarat Antonescu.