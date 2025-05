Nicuşor Dan, susţinut de USR în turul al doilea. “Vocea politicienilor contează mai puţin. Cred în români, am mari speranţe” Update

Update luni, 5 mai 2025, ora 19:20. Nicuşor Dan a oferit un interviu special la Observator, Antena 1.

“Mesajul care s-a potrivit cu aşteptările românilor, cred eu a fost secretul. Vin după un mandat de succes la Bucureşti, după cum consideră cetăţenii. Eram în sediul de campanie şi eram 20 de oameni care numărau când am realizat că sunt pe locul al doilea… Era clar că trendul era în favoarea noastră, mai ales după ce am văzut voturile din diaspora. Am fost îmbrăţişat de mai multe persoane după ce am aflat cifrele, dar nu despre asta este vorba, este o mare responsabilitate.

Nu este o dezbatere între mine şi George Simion, ci între o directe pro-occidentala şi invers. Este vorba despre o izolare economică sau despre a merge înainte. Îmi doresc ca societatea să ducă dezbătarea, şi nu politicienii. Politicienii care mă vor susţine contează mai puţin, nu despre asta este vorba, sper că cetanenii să realizeze că România nu trebuie dusă în haos.

Nu am necunoscute pentru ceea ce urmează la Cotroceni. Campania mea este pro Europa, clar! Să continuăm ce s-a început. Următoarele două săptămâni sunt decisive, cred că acum sunt mai importante vocile oamenilor de cultură, oamenilor care au reuşit în zona de afaceri din România. Pe ei îi vreau aproape, români respectaţi, care au realizat ceva şi pe umerii cărora sta această ţară.

Momentan este nevoie de stabilitate, nu vreau să intru în discuţii de partid, de Guvern, dar pentru România cel mai important acum este ceea ce se va întâmpla pe 18 mai. Am fost sunat de mai mulţi politicieni, dar nu o să le dau numele pentru că nu am acordul lor.

Trimit un mesaj de speranţă pentru că societatea românească are resursele să meargă în direcţia care trebuie. Am multe speranţe, cred în români”, a spus Nicuşor Dan, la Antena 1.