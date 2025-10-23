Arafat demontează dezinformarea conform căreia tragedia din Rahova nu s-ar fi putut produce fără flacără: „Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”. Cum apar astfel persoane arse?

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a clarificat informaţiile eronate potrivit cărora explozia dintr-un bloc din Rahova nu s-ar fi putut produce fără flacără. El a explicat că o explozie de gaz poate fi declanşată de o simplă scânteie, fără ca aceasta să fie urmată de incendiu, subliniind că pompierii au întâlnit numeroase cazuri similare.

Explozia din Rahova, fără flacără

„Gazul poate să fie pornită explozia de o scânteie, nu trebuie să fie flacără. Flacără în ce sens? Să fie o flacără care să fie vizibilă la explozie, nu că declanşatoare. Deci există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu. Există. Noi avem, rapoartele noastre au: explozie de butelie de gaz, explozie de gaz într-un apartament fără incendiu. Deci e posibil să fie fără incendiu”, a explicat Raed Arafat, miercuri seară, la Digi24.

El a precizat că este frecvent întâlnită situaţia în care are loc o explozie fără incendiu, însă în momentul deflagraţiei se poate produce o minge de foc, motiv pentru care apar persoane cu arsuri.

„Aşa apar pacienţii arşi, dar incendiu înseamnă că focul să continue şi să continue să ardă în apartament şi să necesite stingere”, a mai spus şeful DSU, subliniind că nu a fost cazul în explozia produsă în blocul din Sectorul 5.

Arafat a adăugat că deflagraţia nu a fost provocată de o butelie, ci de o acumulare de gaz produsă în timp.

Raed Arafat: „Problema cu alt explozibil şi că cineva a pus bombă sunt speculaţii”

Secretarul de stat Raed Arafat a atras atenția asupra valului de dezinformări apărute după explozia produsă vineri, 17 octombrie, afirmând că acestea au ca scop diminuarea încrederii populației în autorități.

„Eu vorbesc cu colegii care au intervenit. Nimeni n-a pus problema alta decât gazul. Problema cu alt explozibil şi că cineva a pus bombă sunt speculaţii, fake-uri care apar pentru un scop precis: reducerea la maxim a încrederii populaţiei în orice zic autorităţile”, a declarat Arafat, citat de News.ro.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a subliniat că se încearcă discreditarea instituțiilor statului, în special a anchetatorilor și a Ministerului de Interne, prin lansarea de teorii false care circulă intens în mediul online. El a avertizat că aceste „teorii total bazaconice, fără absolut nicio bază”, pot convinge o parte a populației, determinând oamenii să nu mai creadă concluziile anchetelor oficiale.

Potrivit lui Arafat, asemenea campanii de dezinformare pot fi orchestrate „de grupuri din interior sau din exterior, ori împreună”, de entități „al căror interes este destabilizarea și reducerea încrederii în autorități”.

În ceea ce privește ipoteza exploziei, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, Cristian Gheorghe, a declarat că principala variantă analizată este o fisură într-o conductă de gaz aflată în exteriorul blocului afectat.

„S-a găsit o fisură pe coloana de transport a gazelor, iar bucata de țeavă și cablul electric din proximitate au fost ridicate pentru expertiză”, a precizat el.

Oficialul a adăugat că, deși aceasta este ipoteza principală, se așteaptă rezultatele expertizelor de la INSEMEX și INEC pentru stabilirea cauzelor exacte ale deflagrației.