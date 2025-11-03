Aproape 400 de blocuri din București, fără apă caldă și căldură: Termoenergetica intervine pentru reparații

Mii de bucureșteni vor rămâne fără apă caldă și căldură în următoarele zile, ca urmare a unor lucrări de urgență pe rețeaua termică primară. Termoenergetica anunță opriri în mai multe zone ale Capitalei, cele mai afectate fiind cartiere din sectoarele 3, 4 și 5. Intervențiile sunt programate până vineri seară, 7 noiembrie, iar durata lor depinde de complexitatea avariilor.

Care sunt zonele afectate și cât va dura întreruperea

Potrivit Termoenergetica, opririle au început pe 3 noiembrie 2025, la ora 09:00, și sunt programate să se încheie în data de 7 noiembrie, la ora 23:00, în majoritatea zonelor.

Cele mai afectate sunt cartiere din sectorul 3, în special de-a lungul Șoselei Mihai Bravu și pe Calea Vitan, unde 5 puncte termice ce deservesc 71 de blocuri și apoi alte 12 puncte termice pentru 198 de blocuri și un agent economic sunt oprite.

Conductele din aceste zone sunt vechi de aproape 40, respectiv 50 de ani, fiind montate în 1987 și 1975. În sectorul 4, lucrările vizează străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, precum și racordul punctului termic ”1+2 Tineretului”.

Aici, 6 puncte termice, care alimentează 129 de blocuri și doi agenți economici, vor fi oprite până la aceeași dată, rețeaua fiind dată în folosință în 1992.

Ce zone din București sunt vizate în continuare

În sectorul 5, oprirea afectează zona străzii Ana Davila, unde trei module termice, un punct termic și Spitalul Universitar sunt incluse în programul de intervenții.

Conducta din această zonă funcționează din 1984 și are deja 41 de ani, ceea ce explică necesitatea lucrărilor urgente. Termenul estimat pentru reluarea furnizării este tot 7 noiembrie, ora 23:00.

În sectorul 6, va avea loc o intervenție în zona Bulevardului Iuliu Maniu, la racordul punctului termic ”5+5A Placare”. Aceste lucrări sunt programate pentru 5 – 6 noiembrie și, potrivit companiei, nu vor afecta consumatorii, deși conducta are o vechime de peste 50 de ani.

Ce spun autoritățile despre durata reparațiilor

Reprezentanții Termoenergetica transmit că echipele se află deja în teren și lucrează pentru repornirea sistemului cât mai rapid posibil. Termenele anunțate sunt estimative și pot suferi modificări, deoarece starea reală a conductelor se stabilește abia după deschiderea șantierelor.

Compania subliniază că degradarea avansată a rețelei termice determină frecvența avariilor și durata mare a lucrărilor. Până vineri seara, locuitorii din zonele afectate vor trebui să se pregătească pentru disconfort termic, în timp ce municipalitatea continuă eforturile de modernizare a rețelei de termoficare din Capitală.