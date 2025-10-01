Apple, Google și Meta au ajuns, din nou, în instanță. Jocurile de noroc ilegale, „mărul discordiei”

Un judecător federal din California a decis că Apple, Google și Meta trebuie să facă față unor procese colective care le acuză că au promovat jocuri de noroc ilegale prin aplicații de tip cazinou online.

Companiile au încercat să invoce protecția oferită de Secțiunea 230 din Communications Decency Act, însă instanța a respins argumentul.

Judecătorul respinge imunitatea invocată de giganții tech Meta, Google și Apple

Potrivit deciziei emise marți de Edward Davila, judecător al Tribunalului Federal din San Jose, cele trei companii nu pot evita răspunderea juridică pe motiv că ar fi doar „intermediari” pentru conținutul terților.

Instanța a stabilit că Apple, Google și Meta au jucat un rol activ, procesând plăți și percepând comisioane de până la 30% din tranzacțiile realizate în aceste aplicații de „cazinou social”, scrie Reuters.

Davila a precizat că faptul că firmele au pus la dispoziție „instrumente neutre” pentru dezvoltatori nu le exonerează de responsabilitate.

„Esențialul teoriei reclamanților este că inculpații au procesat în mod necorespunzător plăți pentru aplicațiile de tip cazinou social”, a spus el.

Totuși, instanța a respins o parte dintre acuzațiile legate de legislația unor state americane, dar a menținut valabile plângerile formulate pe baza legilor de protecție a consumatorilor, cu excepția celor din California.

Procese colectivele și acuzațiile de „conspirație”

Reclamanții susțin că Apple, Google și Meta au promovat o experiență de tip „Las Vegas” prin intermediul App Store, Google Play și Facebook, în cadrul unei presupuse conspirații de tip racketeering.

Avocații celor implicați afirmă că utilizatorii au fost exploatați prin mecanisme adictive, care au dus la depresie, gânduri suicidare și alte probleme psihologice.

Mai mult, companiile ar fi intermediat și colectat miliarde de dolari din aceste tranzacții, estimările ridicându-se la peste 2 miliarde de dolari în comisioane. Procesele solicită daune compensatorii, daune triple și alte măsuri reparatorii.

Judecătorul a considerat că importanța problemelor legale ridicate justifică posibilitatea unui apel imediat la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al 9-lea Circuit.

În trecut, în mai 2024, această instanță respinsese apelurile companiilor pe motiv de lipsă de jurisdicție la acel moment. Litigiile au fost inițiate încă din 2021 și vizează practicile comerciale ale celor mai mari platforme digitale.