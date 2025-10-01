Ultima ora
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
01 oct. 2025 | 09:30
de Iulia Kelt

Apple, Google și Meta au ajuns, din nou, în instanță. Jocurile de noroc ilegale, „mărul discordiei”

TEHNOLOGIE
Apple, Google și Meta au ajuns, din nou, în instanță. Jocurile de noroc ilegale, „mărul discordiei”
Google, Meta și Apple, în instanță / Foto: GBHackers

Un judecător federal din California a decis că Apple, Google și Meta trebuie să facă față unor procese colective care le acuză că au promovat jocuri de noroc ilegale prin aplicații de tip cazinou online.

Companiile au încercat să invoce protecția oferită de Secțiunea 230 din Communications Decency Act, însă instanța a respins argumentul.

Judecătorul respinge imunitatea invocată de giganții tech Meta, Google și Apple

Potrivit deciziei emise marți de Edward Davila, judecător al Tribunalului Federal din San Jose, cele trei companii nu pot evita răspunderea juridică pe motiv că ar fi doar „intermediari” pentru conținutul terților.

Vezi și:
Top 5 aplicații de editat poze care îți pot duce fotografiile la nivel profesional
Top 5 aplicații de inteligență artificială care îți pot transforma activitatea zilnică

Instanța a stabilit că Apple, Google și Meta au jucat un rol activ, procesând plăți și percepând comisioane de până la 30% din tranzacțiile realizate în aceste aplicații de „cazinou social”, scrie Reuters.

Davila a precizat că faptul că firmele au pus la dispoziție „instrumente neutre” pentru dezvoltatori nu le exonerează de responsabilitate.

„Esențialul teoriei reclamanților este că inculpații au procesat în mod necorespunzător plăți pentru aplicațiile de tip cazinou social”, a spus el.

Totuși, instanța a respins o parte dintre acuzațiile legate de legislația unor state americane, dar a menținut valabile plângerile formulate pe baza legilor de protecție a consumatorilor, cu excepția celor din California.

Procese colectivele și acuzațiile de „conspirație”

Reclamanții susțin că Apple, Google și Meta au promovat o experiență de tip „Las Vegas” prin intermediul App Store, Google Play și Facebook, în cadrul unei presupuse conspirații de tip racketeering.

Avocații celor implicați afirmă că utilizatorii au fost exploatați prin mecanisme adictive, care au dus la depresie, gânduri suicidare și alte probleme psihologice.

Mai mult, companiile ar fi intermediat și colectat miliarde de dolari din aceste tranzacții, estimările ridicându-se la peste 2 miliarde de dolari în comisioane. Procesele solicită daune compensatorii, daune triple și alte măsuri reparatorii.

Judecătorul a considerat că importanța problemelor legale ridicate justifică posibilitatea unui apel imediat la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al 9-lea Circuit.

În trecut, în mai 2024, această instanță respinsese apelurile companiilor pe motiv de lipsă de jurisdicție la acel moment. Litigiile au fost inițiate încă din 2021 și vizează practicile comerciale ale celor mai mari platforme digitale.

Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM
Recomandări
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Învățământul românesc între digitalizare și metode depășite. De ce reforma e mai importantă decât tehnologia
Învățământul românesc între digitalizare și metode depășite. De ce reforma e mai importantă decât tehnologia
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea
TikTok are un nou rival: Ce știm despre Sora, rețeaua de socializare de la OpenAI bazată pe inteligență artificială
TikTok are un nou rival: Ce știm despre Sora, rețeaua de socializare de la OpenAI bazată pe inteligență artificială
Teoriile despre conștiință ar putea fi greșite: Un neurolog de la Cambridge provoacă 100 de ani de știință
Teoriile despre conștiință ar putea fi greșite: Un neurolog de la Cambridge provoacă 100 de ani de știință
Alice in Borderland, succes pe Netflix: serialul japonez care rivalizează cu Squid Game
Alice in Borderland, succes pe Netflix: serialul japonez care rivalizează cu Squid Game
Trump spune că a oprit „opt războaie în opt luni” și cere Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă nu-l primesc, e o insultă la adresa SUA”
Trump spune că a oprit „opt războaie în opt luni” și cere Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă nu-l primesc, e o insultă la adresa SUA”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Playtech Știri
Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul chiar din prima zi a lunii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...