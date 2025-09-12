Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 09:28
de Ozana Mazilu

Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor

TEHNOLOGIE
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Cum a început disputa dintre scriitori și gigantul american

Apple se confruntă cu un nou proces în Statele Unite, fiind acuzată că a utilizat cărți piratate pentru a-și antrena modelele proprii de inteligență artificială. Doi autori americani, Grady Hendrix și Jennifer Robertson, au intentat o acțiune colectivă în California de Nord, solicitând despăgubiri și distrugerea completă a seturilor de date folosite ilegal. Cazul aduce din nou în prim-plan dilema drepturilor de autor într-o eră în care companiile de tehnologie se bazează masiv pe volume uriașe de texte pentru dezvoltarea sistemelor AI.

Potrivit documentelor depuse la tribunal, cei doi scriitori susțin că Apple a folosit o colecție de cărți piratate, cunoscută sub numele de Books3, pentru a-și antrena modelele lingvistice OpenELM și Foundation Language Models. Această bibliotecă ar conține mii de opere protejate prin copyright, distribuite ilegal pe internet.

Grady Hendrix, autor de bestselleruri horror, și Jennifer Robertson, cunoscută pentru volumele sale de non-ficțiune, afirmă că informațiile despre modul de antrenare al AI-ului provin chiar din date publice publicate de Apple. În plângerea lor, scriitorii cer nu doar compensații financiare, ci și distrugerea tuturor dataset-urilor derivate din aceste surse piratate, pentru a preveni folosirea în continuare a conținutului lor fără licență.

Vezi și:
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Cum obții fonduri europene mai ușor: un robot cu inteligență artificială va răspunde la toate întrebările

Dacă instanța aprobă solicitarea de a transforma acțiunea într-un proces colectiv, sute sau chiar mii de alți autori ar putea să se alăture, amplificând considerabil presiunea asupra companiei.

Val de procese împotriva companiilor de inteligență artificială

Cazul Apple apare pe fondul unei avalanșe de procese similare care vizează marii jucători din domeniul inteligenței artificiale. Gigantul Anthropic a recunoscut recent că a folosit materiale protejate de drepturi de autor pentru antrenarea chatbot-ului său Claude și a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia un proces colectiv intentat de un grup de autori.

În SUA, companii precum OpenAI, Microsoft, Meta, Stability AI, Google și Midjourney se confruntă cu zeci de procese ce vizează încălcarea drepturilor de autor, utilizarea neautorizată a datelor personale sau chiar practici monopoliste. În Europa, Uniunea Europeană derulează acțiuni similare, iar Legea AI adoptată recent impune standarde mult mai stricte de transparență și licențiere a datelor.

Experții juridici consideră că aceste litigii pot schimba radical modul în care sistemele AI sunt antrenate. Dacă instanțele vor stabili că folosirea de materiale piratate este ilegală, marile companii vor fi obligate să cumpere licențe costisitoare sau să creeze seturi de date proprii, ceea ce ar putea încetini ritmul inovării și ar majora costurile de dezvoltare.

Ce ar putea însemna procesul pentru Apple și pentru industrie

Apple, recunoscută pentru politica strictă privind confidențialitatea, nu a emis deocamdată un răspuns oficial, însă reputația companiei ar putea fi afectată semnificativ. Pentru o firmă care se poziționează ca apărător al vieții private și al drepturilor utilizatorilor, acuzațiile de folosire a cărților piratate contrazic mesajul său de brand.

Dacă autorii câștigă, instanța ar putea impune daune financiare substanțiale, dar și obligația de a șterge complet datele folosite ilegal, ceea ce ar afecta direct proiectele de inteligență artificială ale companiei. În plus, un precedent legal ar încuraja alți creatori să intenteze procese similare, forțând întreaga industrie să regândească modul de colectare și procesare a datelor.

Analiștii subliniază că, deși astfel de conflicte pot încetini dezvoltarea tehnologică, ele pot avea un efect benefic pe termen lung. Presiunea juridică ar putea conduce la standardizare, transparență și compensații corecte pentru autori, muzicieni și alți creatori, întărind încrederea publicului în soluțiile AI.

Într-o epocă în care inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, de la asistenți virtuali la generatoare de text și imagini, procesul împotriva Apple arată că drepturile de autor rămân o frontieră sensibilă. Indiferent de rezultat, cazul va fi urmărit îndeaproape de industria tehnologică, de creatori și de autoritățile de reglementare, putând defini regulile jocului pentru anii ce urmează.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire
„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Ex-președintele Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare de justiția braziliană. SUA amenință cu represalii
Ex-președintele Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare de justiția braziliană. SUA amenință cu represalii
Ce se întâmplă cu economia când reduci numărul bugetarilor, de fapt. S-a întâmplat la fel în Spania, Italia, Grecia și Portugalia
Ce se întâmplă cu economia când reduci numărul bugetarilor, de fapt. S-a întâmplat la fel în Spania, Italia, Grecia și Portugalia
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Playtech Știri
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Playtech Știri
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...