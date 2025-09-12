Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor

Apple se confruntă cu un nou proces în Statele Unite, fiind acuzată că a utilizat cărți piratate pentru a-și antrena modelele proprii de inteligență artificială. Doi autori americani, Grady Hendrix și Jennifer Robertson, au intentat o acțiune colectivă în California de Nord, solicitând despăgubiri și distrugerea completă a seturilor de date folosite ilegal. Cazul aduce din nou în prim-plan dilema drepturilor de autor într-o eră în care companiile de tehnologie se bazează masiv pe volume uriașe de texte pentru dezvoltarea sistemelor AI.

Potrivit documentelor depuse la tribunal, cei doi scriitori susțin că Apple a folosit o colecție de cărți piratate, cunoscută sub numele de Books3, pentru a-și antrena modelele lingvistice OpenELM și Foundation Language Models. Această bibliotecă ar conține mii de opere protejate prin copyright, distribuite ilegal pe internet.

Grady Hendrix, autor de bestselleruri horror, și Jennifer Robertson, cunoscută pentru volumele sale de non-ficțiune, afirmă că informațiile despre modul de antrenare al AI-ului provin chiar din date publice publicate de Apple. În plângerea lor, scriitorii cer nu doar compensații financiare, ci și distrugerea tuturor dataset-urilor derivate din aceste surse piratate, pentru a preveni folosirea în continuare a conținutului lor fără licență.

Dacă instanța aprobă solicitarea de a transforma acțiunea într-un proces colectiv, sute sau chiar mii de alți autori ar putea să se alăture, amplificând considerabil presiunea asupra companiei.

Val de procese împotriva companiilor de inteligență artificială

Cazul Apple apare pe fondul unei avalanșe de procese similare care vizează marii jucători din domeniul inteligenței artificiale. Gigantul Anthropic a recunoscut recent că a folosit materiale protejate de drepturi de autor pentru antrenarea chatbot-ului său Claude și a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia un proces colectiv intentat de un grup de autori.

În SUA, companii precum OpenAI, Microsoft, Meta, Stability AI, Google și Midjourney se confruntă cu zeci de procese ce vizează încălcarea drepturilor de autor, utilizarea neautorizată a datelor personale sau chiar practici monopoliste. În Europa, Uniunea Europeană derulează acțiuni similare, iar Legea AI adoptată recent impune standarde mult mai stricte de transparență și licențiere a datelor.

Experții juridici consideră că aceste litigii pot schimba radical modul în care sistemele AI sunt antrenate. Dacă instanțele vor stabili că folosirea de materiale piratate este ilegală, marile companii vor fi obligate să cumpere licențe costisitoare sau să creeze seturi de date proprii, ceea ce ar putea încetini ritmul inovării și ar majora costurile de dezvoltare.

Ce ar putea însemna procesul pentru Apple și pentru industrie

Apple, recunoscută pentru politica strictă privind confidențialitatea, nu a emis deocamdată un răspuns oficial, însă reputația companiei ar putea fi afectată semnificativ. Pentru o firmă care se poziționează ca apărător al vieții private și al drepturilor utilizatorilor, acuzațiile de folosire a cărților piratate contrazic mesajul său de brand.

Dacă autorii câștigă, instanța ar putea impune daune financiare substanțiale, dar și obligația de a șterge complet datele folosite ilegal, ceea ce ar afecta direct proiectele de inteligență artificială ale companiei. În plus, un precedent legal ar încuraja alți creatori să intenteze procese similare, forțând întreaga industrie să regândească modul de colectare și procesare a datelor.

Analiștii subliniază că, deși astfel de conflicte pot încetini dezvoltarea tehnologică, ele pot avea un efect benefic pe termen lung. Presiunea juridică ar putea conduce la standardizare, transparență și compensații corecte pentru autori, muzicieni și alți creatori, întărind încrederea publicului în soluțiile AI.

Într-o epocă în care inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, de la asistenți virtuali la generatoare de text și imagini, procesul împotriva Apple arată că drepturile de autor rămân o frontieră sensibilă. Indiferent de rezultat, cazul va fi urmărit îndeaproape de industria tehnologică, de creatori și de autoritățile de reglementare, putând defini regulile jocului pentru anii ce urmează.