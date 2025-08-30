Ultima ora
30 aug. 2025 | 07:54
de Iulia Kelt

Aplicații open-source esențiale pe care să le instalezi pe orice PC Windows. Totul pentru o viață mai ușoară

TUTORIAL
Aplicații open-source esențiale pe care să le instalezi pe orice PC Windows. Totul pentru o viață mai ușoară
Ce aplicații gratuite poți instala pe Windows / Foto: Microsoft

Chiar dacă Windows vine preinstalat cu o serie de aplicații utile, mulți utilizatori caută alternative gratuite și open-source pentru a-și optimiza experiența.

Iată o listă de aplicații pe care să le instalezi imediat pe orice PC Windows nou, datorită funcționalității lor și a caracterului liber de utilizare.

Aplicații versatile pentru productivitate și divertisment

Open Broadcast Software (OBS) este alegerea mea preferată pentru înregistrarea ecranului și streaming. Deși Windows 11 include instrumente native precum Game Bar sau Snipping Tool, OBS oferă mult mai multe opțiuni și flexibilitate, fiind ideal pentru capturarea jocurilor sau realizarea de tutoriale video, informează How to Geek.

Pentru navigare, Firefox rămâne browserul favorit al multora. Spre deosebire de Chrome, care este bazat pe Chromium și include unele restricții, Firefox pune accent pe confidențialitate și control, fiind o alternativă open-source stabilă și sigură.

În ceea ce privește redarea media, VLC este un instrument indispensabil. Acesta poate reda aproape orice format audio sau video, oferind multiple opțiuni de configurare, fiind totodată extrem de ușor și rapid.

Securitate și optimizare pentru Windows

Pentru gestionarea parolelor, Bitwarden se dovedește a fi unul dintre cei mai buni manageri, gratuit și open-source, cu extensii pentru toate browserele importante și aplicații dedicate pentru majoritatea sistemelor de operare.

PowerToys reprezintă o colecție de instrumente utile pentru Windows, de la funcții de captură rapidă la un Command Palette similar cu Spotlight pe Mac. Este un instrument foarte util, chiar dacă utilizatorul nu îl folosește imediat pentru toate funcțiile sale.

Pentru protecția datelor sensibile, VeraCrypt permite criptarea completă a unităților de stocare, făcând imposibil accesul neautorizat, chiar dacă un dispozitiv este pierdut sau furat.

În plus, aplicații precum System Informer (Process Hacker) oferă monitorizare detaliată a proceselor, similar cu Task Manager, dar cu mult mai multe informații și posibilitatea de a verifica fișierele direct prin VirusTotal.

Pentru crearea de unități bootabile și formatarea avansată a dispozitivelor, Rufus rămâne alegerea ideală, oferind un mod simplu de a instala sau reinstala Windows, inclusiv cu opțiuni care evită restricțiile impuse de sistem.

În sfârșit, VSCodium completează lista mea pentru productivitate și dezvoltare. Acesta este versiunea complet open-source a editorului VSCode, fără telemetria Microsoft, dar cu toate funcționalitățile și extensiile care îl fac indispensabil pentru programatori și nu numai.

Folosind aceste aplicații open-source, orice utilizator poate transforma un PC Windows proaspăt instalat într-un sistem sigur, rapid și eficient, fără costuri suplimentare și cu un control maxim asupra propriilor date și activități digitale.

