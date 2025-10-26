Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 10:15
de Iulia Kelt

Aplicații absolut gratuite pe Android care țin la intimitatea ta. Așa vezi cum giganții „curioși” nu mai domină piața

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Aplicații absolut gratuite pe Android care țin la intimitatea ta. Așa vezi cum giganții „curioși” nu mai domină piața
Aplicații care țin la confidențialitatea ta pe Android / Foto: Vox

Tot mai mulți utilizatori caută în 2025 alternative la aplicațiile Android clasice, care colectează excesiv date personale.

Din fericire, comunitatea open-source oferă soluții gratuite, sigure și fără reclame, care pun accent pe confidențialitate.

De la navigare privată și redare video fără cont Google, până la parole și calendare offline, aceste aplicații oferă un control real asupra datelor personale.

Vezi și:
Cărțile de identitate electronice, accesibile prin noua aplicație de iPhone, Android, Windows și Linux. Cum funcționează programul, la ce ajută exact
Browserul de internet pentru Android pe care sigur nu-l folosești, dar ar trebui. De ce bate giganții?

Cum să eviți colectarea datelor și urmărirea online

Una dintre cele mai utile aplicații pentru protejarea anonimatului este DuckDuckGo Privacy Browser. Disponibilă pe Google Play și F-Droid, aplicația funcționează ca un browser care blochează automat trackerele și ascunde identitatea utilizatorului.

În interiorul ei se află și funcția Duck AI, care permite accesarea chatboturilor (precum GPT-4o Mini, GPT-5 Mini, Llama 4 Scout sau Claude Haiku) fără ca datele să fie asociate contului personal.

Conversațiile pot fi șterse sau gestionate local, iar comenzile vocale pot fi accesate direct dintr-un widget pe ecranul principal.

Pentru redarea conținutului video fără reclame și fără cont Google, alternativa ideală este NewPipe. Această aplicație open-source oferă funcționalitățile esențiale ale YouTube, redare în fundal, descărcarea clipurilor, crearea de playlisturi și vizualizarea comentariilor, dar fără colectare de date sau algoritmi de recomandare.

Mai mult, utilizatorii pot importa lista propriilor canale direct din contul YouTube, păstrând totuși confidențialitatea.

Dacă vrei să scapi complet de ecosistemul Google, Aurora Store este o opțiune excelentă. Aceasta permite descărcarea aplicațiilor gratuite din Play Store fără a folosi un cont Google.

În plus, afișează informații despre permisiuni, prezența trackerelor și dependența aplicațiilor de serviciile Google Play.

Aurora Store oferă și posibilitatea de a instala versiuni mai vechi ale aplicațiilor, un avantaj pentru cei care vor să evite actualizările invazive.

Securitate completă: tastaturi, parole și calendare offline

Un pas esențial pentru protejarea datelor personale este eliminarea aplicațiilor care trimit informații către servere externe.

De exemplu, Simple Keyboard este o alternativă open-source la tastaturile convenționale, care funcționează integral offline și nu colectează date despre tastare. Este rapidă, ușoară și personalizabilă, ideală pentru utilizatorii care vor performanță fără riscuri de confidențialitate.

Pentru organizarea activităților zilnice, Etar Calendar oferă o soluție elegantă și complet locală. Evenimentele și notificările sunt stocate doar pe dispozitiv, fără sincronizare în cloud. Este compatibil cu majoritatea aplicațiilor de email și se integrează perfect cu sistemul Android.

Cei care preferă să-și păstreze parolele departe de internet pot apela la KeePassDX, un manager de parole offline ce criptează local toate datele.

Fișierele pot fi salvate manual sau sincronizate prin servicii private, fără riscuri de scurgere a informațiilor.

În final, pentru a te informa fără a fi urmărit de algoritmi, aplicația Feeder oferă un cititor RSS minimalist, care permite configurarea propriului flux de știri.

Fără reclame, fără tracking și cu o interfață curată, Feeder înlocuiește platformele tradiționale care personalizează conținutul pe baza activității utilizatorului.

Prin adoptarea acestor aplicații gratuite și sigure, utilizatorii Android pot naviga, comunica și lucra fără teamă că activitatea lor este urmărită.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă. Gestul umil pe care l-a făcut în fața credincioșilor la intrarea în Catedrala Mântuirii Neamului
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă. Gestul umil pe care l-a făcut în fața credincioșilor la intrarea în Catedrala Mântuirii Neamului
Un ou de dinozaur perfect conservat, vechi de 70 de milioane de ani, a fost descoperit și ar putea conține un embrion
Un ou de dinozaur perfect conservat, vechi de 70 de milioane de ani, a fost descoperit și ar putea conține un embrion
Copiii lui Nicușor Dan au furat toate privirile. Obiectul de care băiețelul președintelui nu s-a putut despărți
Copiii lui Nicușor Dan au furat toate privirile. Obiectul de care băiețelul președintelui nu s-a putut despărți
Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a început. Patriarhii Daniel și Bartolomeu, primiți cu aplauze UPDATE
Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a început. Patriarhii Daniel și Bartolomeu, primiți cu aplauze UPDATE
Comuna din România care va ajunge stațiune turistică de interes local
Comuna din România care va ajunge stațiune turistică de interes local
O nouă amendă pentru șoferii români care stau la semafor. Mulți fac această greșeală în trafic pentru că nu știu Codul Rutier
O nouă amendă pentru șoferii români care stau la semafor. Mulți fac această greșeală în trafic pentru că nu știu Codul Rutier
Ilie Bolojan nu a mers singur la Catedrala Mântuirii Neamului. Cine ar fi femeia din dreapta premierului, au atras toate privirile FOTO
Ilie Bolojan nu a mers singur la Catedrala Mântuirii Neamului. Cine ar fi femeia din dreapta premierului, au atras toate privirile FOTO
Este sigur să lași o baterie externă în mașina încinsă? Riscuri și recomandări pentru o viață lipsită de riscuri
Este sigur să lași o baterie externă în mașina încinsă? Riscuri și recomandări pentru o viață lipsită de riscuri
Revista presei
Adevarul
Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe pământ și secretele sale. Unde se află Area 51 a Egiptului și ce se ascunde în adâncurile pământului
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciuni de Sfântul Dumitru: Cum să te rogi pentru protecție și împlinire
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...